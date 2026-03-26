Teaser đầu tiên của series Harry Potter do HBO sản xuất vừa ra mắt đã nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trong khi một bộ phận khán giả còn dè dặt trước việc làm lại một thương hiệu quá thành công thì với những người yêu thích nguyên tác, đoạn teaser lại hé lộ một hướng đi đáng chú ý: trả câu chuyện về đúng tinh thần của sách.

Phần đầu tiên của series dự kiến lên sóng vào dịp Giáng Sinh 2026. Đây là một cột mốc quan trọng, bởi sau gần hai thập kỷ kể từ khi bản điện ảnh khép lại, câu hỏi “vì sao cần làm lại Harry Potter?” vẫn luôn được đặt ra. Và teaser lần này, ở một mức độ nào đó, đã đưa ra câu trả lời tương đối rõ ràng.

Những chi tiết "bị bỏ quên" được đưa trở lại

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc teaser chủ động khai thác các tình tiết quen thuộc với độc giả nhưng từng bị lược bỏ trong bản điện ảnh. Cảnh Dudley bắt nạt Harry tại trường là một ví dụ điển hình. Đây không chỉ là một chi tiết nhỏ mà sẽ góp phần làm rõ hơn bối cảnh tuổi thơ bị cô lập của Harry. Cao trào của tình huống này là khi Harry bất ngờ xuất hiện trên mái nhà, khoảng khắc không chỉ mang màu sắc kỳ ảo đặc trưng mà còn nhấn mạnh yếu tố "khác biệt" của nhân vật ngay từ đầu, điều mà bản điện ảnh trước đây chưa thực sự đào sâu.

Bên cạnh đó, teaser còn tái hiện hành trình Harry bước vào thế giới phù thủy với nhiều lát cắt chi tiết hơn. Từ cuộc gặp gỡ với Hagrid, việc khám phá thân thế, cho đến khoảnh khắc chạy qua sân ga 9¾ - tất cả đều được xử lý theo hướng kỹ càng, có chủ đích thay vì chỉ đóng vai trò như những cột mốc kể chuyện. Đặc biệt, phân đoạn Harry và Hagrid di chuyển cùng nhau là một chi tiết mang tính biểu tượng trong sách cũng được đưa vào, cho thấy nỗ lực của ê-kíp trong việc lấp đầy những khoảng trống mà bản điện ảnh từng để lại.

Từ châm biếm sang hiện thực

Không chỉ bổ sung nội dung, teaser còn cho thấy sự điều chỉnh đáng kể về mặt không khí và cách xây dựng nhân vật. Trong loạt phim điện ảnh trước đây, các nhân vật này thường được khắc họa theo hướng phóng đại, mang màu sắc châm biếm, đứng giữa ranh giới vừa đáng sợ vừa có phần gây cười.

Tuy nhiên, trong teaser của phiên bản truyền hình, gia đình Dursley lại được thể hiện theo hướng nghiêm túc và có phần ngột ngạt hơn. Những phân cảnh như việc dì Petunia ép Harry cắt tóc không còn mang tính cường điệu mà tạo cảm giác nặng nề, phản ánh rõ hơn tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của nhân vật.

Sự thay đổi này phản ánh một định hướng lớn hơn là đưa câu chuyện trở về đúng tinh thần của nguyên tác, nơi những yếu tố kỳ ảo luôn song hành với cảm xúc rất "đời" để người xem có thể đồng hành với nhân vật một cách thấu hiểu nhất.

Lợi thế của format dài hơi

Khác với bản điện ảnh bị giới hạn về thời lượng, series lần này được xây dựng theo cấu trúc mỗi mùa chuyển thể một cuốn sách trong bộ truyện gồm bảy phần. Từ đó mở ra nhiều không gian hơn để khai thác những tuyến nội dung từng bị lược bỏ hoặc chưa được đào sâu. Điều này đồng nghĩa với việc câu chuyện sẽ có nhiều không gian hơn để phát triển. Những tuyến nội dung từng bị rút gọn hoặc chỉ được nhắc qua như câu chuyện của nhóm Marauders, những xung đột trong gia đình Malfoy hay hành trình nội tâm của Harry giờ đây có cơ hội được phát triển một cách đầy đủ và có chiều sâu hơn.

Nếu được triển khai đúng cách, đây có thể là yếu tố giúp phiên bản truyền hình tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với bản điện ảnh không chỉ về độ dài, mà còn ở chiều sâu.

Định hướng này cũng phần nào được củng cố bởi đội ngũ đứng sau dự án. Series có sự tham gia của Mark Mylod - đạo diễn đứng sau Succession - trong vai trò sản xuất và chỉ đạo nhiều tập phim, cùng Francesca Gardiner giữ vị trí showrunner. Phần âm nhạc do Hans Zimmer đảm nhiệm, cho thấy mức độ đầu tư nghiêm túc ngay từ khâu sáng tạo.

Sự kết hợp này phần nào cho thấy đây không phải là một dự án remake (làm lại) đơn thuần, mà là tham vọng xây dựng lại toàn bộ thế giới Harry Potter theo cách nghiêm túc và chỉn chu hơn.

Harry Potter (Dominic McLaughlin)

Ron Weasley (Alastair Stout)

Hermione Granger (Arabella Stanton)

Dumbledore (John Lithgow)

Snape (Paapa Essiedu)

Hagrid (Nick Frost)

Draco Malfoy (Lox Pratt)

Dĩ nhiên, teaser đầu tiên không tránh khỏi những phản ứng trái chiều, đặc biệt xoay quanh một số nhân vật quen thuộc, nhất là một thầy Snape hoàn toàn khác so với những bản trước đó. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể, những tranh cãi này phần nào phản ánh kỳ vọng lớn mà khán giả dành cho thương hiệu. Quan trọng hơn, teaser đã kịp thời cho thấy một nước đi rõ ràng là thay vì cạnh tranh với bản điện ảnh về mặt cảm xúc hoài niệm, series lựa chọn bổ sung những gì bản điện ảnh chưa làm được.

Và chính điều đó có lẽ là lý do khiến nhiều fan nguyên tác, dù còn dè dặt, vẫn có thể gật gù chờ đợi phiên bản mới này.