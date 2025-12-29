Nhan sắc là một món quà, nhưng đối với Han Mi Ok, nó lại là một "lời nguyền" kinh hoàng. Từ một đóa hoa xinh đẹp của làng giải trí, bà đã tự tay hủy hoại chính mình vì những cơn ảo giác về sự hoàn mỹ, để rồi phải sống những năm tháng cuối đời với gương mặt mà chính bà cũng không dám soi gương.

Đóa hoa rạng rỡ thập niên 1980 và giấc mơ không trọn vẹn

Trước khi được biết đến với biệt danh cay đắng "thảm họa thẩm mỹ", Han Mi Ok từng là một nữ ca sĩ kiêm người mẫu đầy triển vọng tại Hàn Quốc những năm 1980. Với gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ, bà nhanh chóng thu hút được một lượng fan đông đảo và quyết định sang Nhật Bản để phát triển sự nghiệp.

Han Mi Ok vốn sở hữu nhan sắc trời phú, là gương mặt đầy hứa hẹn của làng giải trí. Ảnh: Channel A

Thế nhưng, giữa sự cạnh tranh khốc liệt của giới giải trí xứ Phù Tang, Han Mi Ok bắt đầu cảm thấy tự ti về ngoại hình. Bà luôn cho rằng gương mặt mình chưa đủ sắc sảo, cằm chưa đủ thon gọn. Những lần can thiệp dao kéo đầu tiên đã mang lại kết quả như ý, nhưng đó cũng là lúc "con quái vật" mang tên nghiện thẩm mỹ bắt đầu thức tỉnh.

Bi kịch từ sự ám ảnh "vẻ đẹp hoàn hảo"

Nỗi ám ảnh về cái đẹp của Han Mi Ok lớn dần đến mức bệnh hoạn. Sau hàng chục ca phẫu thuật, gương mặt bà bắt đầu trở nên thô cứng. Các bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp bắt đầu từ chối thực hiện yêu cầu của bà vì nhận thấy dấu hiệu tâm lý bất ổn.

Ảnh: Sinopix

Han Mi Ok bắt đầu nghiện thẩm mỹ, làm gương mặt biến dạng. Ảnh: Sinopix

Không dừng lại ở đó, Han Mi Ok đã tìm đến các cơ sở thẩm mỹ "chui" và cuối cùng là tự mình thực hiện. Trong những năm tháng đen tối nhất, khi không còn tiền để mua silicone trên thị trường đen, Han Mi Ok đã có một quyết định kinh hoàng: Tự tiêm dầu ăn và mỡ paraffin vào mặt. Chất lỏng không tương thích khiến gương mặt bà sưng vù, biến dạng hoàn toàn. Đầu của bà to gấp ba lần so với cơ thể, trong khi các đường nét thanh tú cũ đã bị vùi lấp bởi những khối thịt xơ cứng, lồi lõm.

"Tôi đã trở thành một con quái vật. Trẻ em trong xóm gọi tôi là 'Bà lão quạt giấy' vì gương mặt to xòe ra trên cơ thể nhỏ bé. Tôi đã khóc, nhưng nước mắt cũng không thể chảy qua những lớp da thịt ấy." – Han Mi Ok đau đớn chia sẻ trên truyền hình năm 2004.

Cực chẳng đã, nữ ca sĩ tự mình mua dầu ăn, silicon ngoài chợ đen khiến gương mặt mình ngày càng biến dạng nặng nề. Ảnh: Pinterest

Cuộc giải cứu muộn màng

Năm 2004, câu chuyện của Han Mi Ok được chương trình Capture the Moment How is that possible của đài SBS đưa ra ánh sáng, gây chấn động toàn bộ Hàn Quốc. Sự thương cảm của công chúng đã giúp bà có kinh phí thực hiện 17 ca phẫu thuật để loại bỏ các tạp chất ra khỏi gương mặt.

Các bác sĩ đã lấy ra hàng lít silicone và dầu ăn từ đầu và cổ của bà. Dù kích thước gương mặt có nhỏ lại, nhưng làn da đã bị tàn phá không thể cứu vãn. Những vết sẹo chằng chịt, đôi mắt không thể khép lại hoàn toàn và những cơn đau cơ năng kéo dài đã trở thành người bạn đồng hành với bà mỗi ngày.

Trong những năm cuối đời, Han Mi Ok sống ẩn dật, làm việc tại một cửa hàng đồ cũ và nhận trợ cấp xã hội. Bà từ chối mọi sự tiếp xúc và luôn đeo khẩu trang mỗi khi ra đường.

Cuộc phẫu thuật giúp gương mặt nữ ca sĩ bớt biến dạng, nhưng cuối cùng bà vẫn qua đời trong đau đớn. Ảnh: Pinterest

Cái kết lặng lẽ và đau buồn

Vào tháng 12/2018, Han Mi Ok qua đời tại nhà riêng ở tuổi 57. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ chi tiết, nhưng người ta biết rằng bà đã ra đi trong sự lặng lẽ, cô độc. Hành trình của Han Mi Ok khép lại, để lại một nỗi xót xa vô hạn cho công chúng. Bà không chỉ là nạn nhân của thẩm mỹ hỏng, mà còn là nạn nhân của sự khắc nghiệt từ những tiêu chuẩn vẻ đẹp và những căn bệnh tâm lý không được điều trị kịp thời.

Nhìn lại những tấm ảnh thời thanh xuân của Han Mi Ok, người ta không khỏi nghẹn ngào. Đáng lẽ ra, với nhan sắc ấy, bà đã có một cuộc đời rực rỡ và viên mãn. Nhưng sự theo đuổi cái đẹp một cách mù quáng đã biến bà thành một "bản án sống" cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta.

Cái đẹp thực sự không nằm ở những ống tiêm hay những ca phẫu thuật vô tận, mà nằm ở sự trân trọng bản thân. Hy vọng ở một thế giới khác, Han Mi Ok có thể tìm thấy sự bình yên và không còn phải chịu đựng những cơn đau thể xác lẫn tâm hồn. Cầu chúc cho bà được yên nghỉ, rũ bỏ hoàn toàn "gương mặt quạt giấy" đầy ám ảnh để trở lại là cô gái xinh đẹp của những năm 80 năm nào.

Ảnh: Pinterest