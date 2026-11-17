Chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng, Hoàng Hậu Tái Hôn lấy bối cảnh đế quốc Đông Đại giả tưởng, xoay quanh Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah) và Hoàng đế Sovieshu (Joo Ji Hoon), đôi vợ chồng đã chung sống nhiều năm nhưng dần rạn nứt sau khi nhà vua đem lòng yêu Rashta (Lee Se Young), một cô gái từng là nô lệ. Sovieshu muốn ly hôn để đưa Rashta lên vị trí cao hơn, nhưng Navier đồng ý kết thúc cuộc hôn nhân với điều kiện được tái hôn cùng Hoàng tử Heinrey (Lee Jong Suk) của vương quốc phương Tây.

Điểm hấp dẫn của câu chuyện nằm ở lựa chọn của Navier. Thay vì chờ người khác giải cứu, cô tự quyết định tương lai và chủ động bước vào cuộc hôn nhân mới, thậm chí là với người thừa kế của vương quốc đối địch. Những yếu tố ly hôn, tái hôn và quyền tự quyết của phụ nữ vốn có thể tạo nên một bộ phim lãng mạn giàu kịch tính. Nhưng tiếc rằng, biên kịch lại không thể đem đến cho khán giả một câu chuyện thật sự lôi cuốn.

Phần nhìn được đầu tư, dàn diễn viên cũng không có gì để chê

Một trong những điểm cộng của Hoàng Hậu Tái Hôn là nỗ lực tái hiện thế giới cung đình phương Tây. Thay vì đưa câu chuyện về bối cảnh lịch sử Hàn Quốc quen thuộc, ê-kíp giữ nguyên không gian đế quốc châu Âu giả tưởng với cung điện, tước vị quý tộc, lễ phục và những quy tắc hoàng gia riêng. Phim còn được ghi hình tại Prague (Séc) và cung điện Schleissheim (Đức), góp phần tạo nên những khung hình có chiều sâu, mang màu sắc cổ tích.

Trang phục, đạo cụ và cách bài trí cũng cho thấy sự đầu tư đáng kể. Dù một số bộ đồ mang phong cách phương Tây có thể tạo cảm giác lạ mắt khi đặt lên diễn viên châu Á nhưng tổng thể tạo hình vẫn duy trì được không khí hoàng gia. Những cảnh quay tại cung điện, đại sảnh và các buổi yến tiệc phần nào thể hiện quy mô sản xuất của dự án.

Dàn diễn viên cũng là lý do khiến bộ phim nhận được nhiều kỳ vọng. Shin Min Ah có vẻ điềm tĩnh, thanh lịch, phù hợp với hình ảnh một hoàng hậu được giáo dưỡng để gánh vác trọng trách. Joo Ji Hoon đảm nhận vị hoàng đế quyền lực nhưng để chuyện tình cảm chi phối nhiều quyết định. Lee Jong Suk mang đến hình ảnh hoàng tử phương Tây cuốn hút, trong khi Lee Se Young là một "tiểu tam" có vẻ ngoài ngây thơ nhưng nhiều toan tính.

Đây đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm và có sức hút riêng. Bởi vậy, việc 4 diễn viên cùng xuất hiện trong một dự án có nội dung gây thất vọng càng khiến khán giả tiếc nuối.

Kịch bản là điểm trừ lớn nhất

Vấn đề của Hoàng Hậu Tái Hôn không nằm ở câu chuyện tình cảm nhiều drama, mà ở cách triển khai thiếu thuyết phục. Nguyên tác mang màu sắc truyện tranh lãng mạn với những tình tiết cường điệu và nút thắt kịch tính. Khi chuyển thể, ê-kíp cần điều chỉnh để phù hợp hơn với diễn xuất và bối cảnh, nhưng phiên bản truyền hình dường như vẫn giữ nguyên lối kể chuyện có phần trẻ con.

Bối cảnh đế quốc giả tưởng và những toan tính quyền lực cũng chưa được khai thác đủ sâu. Mâu thuẫn giữa Navier, Sovieshu và Rashta chủ yếu xoay quanh chuyện tình cảm, trong khi quyết định ly hôn, tái hôn của hoàng hậu có thể mở ra nhiều xung đột chính trị hấp dẫn hơn. Sovieshu thường xuyên đưa ra những lựa chọn khó hiểu, khiến động cơ và hành động của vị hoàng đế thiếu sức thuyết phục.

Khoảng cách giữa hình ảnh dàn diễn viên trưởng thành, giàu kinh nghiệm với những tình huống mang màu sắc ngôn tình thiếu niên cũng khiến người xem khó nhập tâm. Cả 4 diễn viên đều có khả năng diễn xuất, nhưng kịch bản chưa cung cấp đủ chất liệu để họ xây dựng những nhân vật có chiều sâu.

Một số bình luận của khán giả:

"Đúng là phim được đầu tư lớn, từ trang phục, đạo cụ đến bối cảnh đều rất chỉn chu. Chỉ có điều tôi chẳng hiểu họ đang quay cái gì."

"Bất kỳ 2 diễn viên nào trong số 4 người này kết hợp với nhau cũng có cảm giác sẽ tạo nên một bộ phim chất lượng. Không ngờ cả 4 người cùng xuất hiện lại tạo ra một tác phẩm tệ đến vậy."

"Đây là câu chuyện tình yêu hoàng gia châu Âu giả tưởng đã quá cũ, nhưng tôi chẳng thể chê cười họ, bởi cả ê-kíp đều rất chân thành khi làm phim, diễn viên cũng rất nghiêm túc khi diễn. Nhưng đến giờ tôi vẫn tò mò không biết 4 diễn viên chính nhận lời đóng phim vì lý do gì, họ đã dựa vào niềm tin nào để hoàn thành tác phẩm này, hay là được trả cát-xê quá cao?"

"Với kịch bản thế này, người làm phim có thực sự tin vào câu chuyện mình đang kể không?"

Hoàng Hậu Tái Hôn có đủ lợi thế để trở thành một tác phẩm giải trí hấp dẫn, từ nguyên tác nổi tiếng, dàn diễn viên chất lượng đến phần hình ảnh được đầu tư. Chỉ có điều, khi câu chuyện không đủ chắc tay để kết nối những yếu tố ấy, phần sản xuất đẹp mắt cũng khó che lấp được điểm yếu lớn nhất của bộ phim.