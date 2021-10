Thảm đỏ nóng nhất Cbiz tối nay: Mỹ nhân "Diên Hi Công Lược" Ngô Cẩn Ngôn xuất hiện với thân hình "cò hương" đáng lo ngại

Tối 12/10, nhiều nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Hoa ngữ đã tham dự sự kiện thảm đỏ do tạp chí OK! tổ chức. Đây là sự kiện trao giải thường niên được tạp chí OK! đình đám tổ chức mỗi năm, luôn trở thành tiêu điểm của giới truyền thông cùng công chúng.

Thảm đỏ lễ trao giải do tạp chí OK! tổ chức tối nay chứng kiến màn đổ bộ của dàn sao đình đám nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ như: Mỹ nhân "Diên Hi Công Lược" Ngô Cẩn Ngôn, mỹ nhân TVB Đặng Tụy Văn, Khương Trinh Vũ, Caelan Moriarty - thành viên Intersection...

Đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của mỹ nhân "Diên Hi Công Lược" Ngô Cẩn Ngôn. Tuy nhiên sở hữu gương mặt xinh đẹp sắc nét nhưng thân hình của Ngô Cẩn Ngôn lại khiến công chúng hốt hoảng vì quá gầy gò. Chân và tay của Ngô Cẩn Ngôn được nhận xét là càng lúc càng gầy tới mức tong teo.

Ngô Cẩn Ngôn gây choáng vì thân hình "cò hương" đáng lo ngại.

Mỹ nhân TVB Đặng Tụy Văn vẫn đẹp rạng rỡ dù đã ở tuổi U56

Caelan Moriarty - thành viên Intersection xuất hiện cực điển trai và nổi bật

Nam ca sĩ Hà Sướng Hy.

Khương Trinh Vũ xinh đẹp như nàng công chúa với bộ đầm bồng bềnh.

Liên Hoài Vĩ từ "Thanh xuân có bạn 3".

Người mẫu kiêm diễn viên Tôn Y Hàm.

Nguồn: Weibo