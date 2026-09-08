Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Lê Phương - Minh Anh sắc vóc quá bén, 1 cặp đôi công khai hôn nhau ngọt muốn xỉu

Tối ngày 8/9, buổi công chiếu bộ phim Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt (Chrysalis) đã diễn ra tại TP.HCM trong không khí rộn ràng, náo nhiệt. Là tác phẩm vừa càn quét loạt giải thưởng quốc tế danh giá, sự kiện ra mắt tại quê nhà trở thành tâm điểm thu hút sự xuất hiện đầy đủ của dàn cast chính bao gồm Daniel K. Winn, nghệ sĩ gạo cội Kiều Chinh, Samuel An, Lan Thy, Lê Anh Huy, sao nhí Uy Nhân... Bên cạnh hào quang của đoàn phim, thảm đỏ còn được hâm nóng bởi sự xuất hiện của các gương mặt nổi tiếng Vbiz như Lê Phương, Trần Nghĩa, Đoàn Minh Anh, Hoa hậu Như Vân...

Ê-kíp phim Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt

Không khí náo nhiệt ở thảm đỏ (Clip: Team sự kiện)

Tại buổi premiere, Lê Phương chiếm trọn spotlight trên thảm đỏ với nhan sắc rạng rỡ, mặn mà và vóc dáng quyến rũ đáng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên chọn phong cách tối giản nhưng thanh lịch với áo sơ mi trắng cách điệu kết hợp cùng chân váy đen ôm dáng cổ điển. Kiểu tóc búi cao gọn gàng giúp tôn lên đường nét thanh tú trên gương mặt, kết hợp cùng lối trang điểm tự nhiên, tươi tắn giúp Lê Phương ghi điểm tuyệt đối.

Lê Phương

Đoàn Minh Anh cũng chiếm trọn ánh nhìn với visual ngọt ngào và cuốn hút. Nữ diễn viên diện một chiếc đầm ôm màu xanh đen tối giản mà sang trọng, khéo léo khoe bờ vai trần mướt mắt. Lối trang điểm trong trẻo, nhấn vào đôi môi tươi tắn cùng mái tóc uốn sóng nhẹ nhàng xõa dài giúp mỹ nhân 18 tuổi toát lên vẻ đẹp thanh lịch, trẻ trung.

Đoàn Minh Anh

Nàng thơ Lan Thy cùng ông xã - nam nhạc trưởng Dustin Tiêu - đã có màn sánh đôi ngọt lịm tại sự kiện. Lan Thy diện chiếc áo yếm cách điệu màu tím thêu họa tiết hoa sen, kết hợp cùng mái tóc đen được tạo kiểu mang đậm nét đẹp truyền thống Á Đông. Trong khi đó, Dustin Tiêu lựa chọn phong cách lịch lãm với bộ suit tối màu, tay ôm bó hoa tươi thắm để chúc mừng ngày vui của bà xã.

Vợ chồng Lan Thy - Dustin Tiêu

Dustin Tiêu còn hôn lên trán Lan Thy đầy cưng chiều. Hành động của chồng khiến nàng thơ không khỏi ngượng ngùng, quay sang "đánh yêu" ông xã. Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi trai tài gái sắc đã nhanh chóng lọt vào ống kính truyền thông, khiến người hâm mộ không khỏi "tan chảy" trước hạnh phúc của đôi vợ chồng son.

Hai vợ chồng hôn nhau trước ống kính truyền thông

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Kiều Chinh

Lê Anh Huy

Samuel An

Lan Thy

Xuân Phúc

Hiếu Hiền

Khazsak

Hoa hậu Như Vân



