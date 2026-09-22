Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Kỳ Duyên - Thiên Ân visual bén đứt tay, ngắm Steven Nguyễn mà mất ngủ trời ơi!
Thảm đỏ ra mắt bộ phim Trại Buôn Người quy tụ dàn sao khủng.
Tối 22/9, tại TP. Hồ Chí Minh, sự kiện công chiếu Trại Buôn Người đã chính thức diễn ra, quy tự đông đảo dàn sao của showbiz Việt. Bên cạnh loạt diễn viên trong phim với nhiều tên tuổi hot như Steven Nguyễn, Tùng Mint, Quách Ngọc Ngoan,... thảm đỏ còn được hâm nóng bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đình đám như Kỳ Duyên - Thiên Ân, Thùy Anh, Hứa Vĩ Văn,...
Tâm điểm của thảm đỏ phải kể đến sự xuất hiện cặp đôi đôi bùng nổ visual Kỳ Duyên - Thiên Ân. Nếu Kỳ Duyên diện trang phục khoe vòng eo con kiến cùng đường cong chữ S hoàn hảo thì Thiên Ân lại nổi bật với đôi chân dài miên man và chiếc đầm lệch vai quyến rũ.
Một số hình ảnh khác tại sự kiện: