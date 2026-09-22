Thảm đỏ hot nhất hôm nay: Kỳ Duyên - Thiên Ân visual bén đứt tay, ngắm Steven Nguyễn mà mất ngủ trời ơi!

Tối 22/9, tại TP. Hồ Chí Minh, sự kiện công chiếu Trại Buôn Người đã chính thức diễn ra, quy tự đông đảo dàn sao của showbiz Việt. Bên cạnh loạt diễn viên trong phim với nhiều tên tuổi hot như Steven Nguyễn, Tùng Mint, Quách Ngọc Ngoan,... thảm đỏ còn được hâm nóng bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi sao đình đám như Kỳ Duyên - Thiên Ân, Thùy Anh, Hứa Vĩ Văn,...

Ekip làm phim ra mắt khán giả

Nam chính Steven Nguyễn quá điển trai trên thảm đỏ

Quách Ngọc Ngoan

Võ Đình Hiếu

Tùng Mint

Á hậu Minh Kiên

Khánh My

Tâm điểm của thảm đỏ phải kể đến sự xuất hiện cặp đôi đôi bùng nổ visual Kỳ Duyên - Thiên Ân. Nếu Kỳ Duyên diện trang phục khoe vòng eo con kiến cùng đường cong chữ S hoàn hảo thì Thiên Ân lại nổi bật với đôi chân dài miên man và chiếc đầm lệch vai quyến rũ.

Thiên Ân - Kỳ Duyên

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Thùy Anh

Xuân Phúc

Lê Xuân Tiền - Hồ Đông Quan

Ngọc Nga

Nghệ sĩ Đại Nghĩa và nghệ sĩ Hạnh Thúy

Thái VG