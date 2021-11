Thảm đỏ Đêm hội GQ: Angelababy cầm đũa phép khoe nhan sắc chuẩn “visual” tỏa sáng nhất sự kiện

Chiều tối 16/11, sự kiện Đêm hội GQ - Men of the Year do tạp chí GQ Trung Quốc tổ chức thường niên đã chính thức diễn ra tại Tam Á, đảo Hải Nam với màn đổ bộ của dàn sao đình đám nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

Sự kiện Đêm hội GQ năm nay diễn ra tại địa điểm cùng concept đặc biệt hơn mọi khi. Thảm đỏ không chỉ được dựng trên bờ biển Tam Á, mà mỗi nghệ sĩ đều cầm những món đồ khá độc. Ngay từ những phút giây đầu tiên khi thảm đỏ sự kiện diễn ra, công chúng và giới truyền thông không khỏi ngây ngất trước màn xuất hiện không thể đẹp và rực rỡ hơn của Angelababy.

Khác với ngoại hình có phần xanh xao và gầy gò trong Đêm hội từ thiện Bazaar vài ngày trước, trong lần xuất hiện này, bà xã Huỳnh Hiểu Minh thật sự tỏa sáng. Nhan sắc rực rỡ và vẻ ngoài tươi tắn của Angelababy còn được đánh giá cao hơn đàn em Quan Hiểu Đồng.

Nguồn: Weibo