Trực tiếp sự kiện Đêm hội GQ nóng nhất Cbiz: Dàn nam thần Hoa ngữ đọ dáng trên thảm đỏ đặc biệt

Chiều 16/11, sự kiện Đêm hội GQ - Man of the Year được tổ chức tại Tam Á, đảo Hải Nam đã chính thức diễn ra và nhanh chóng trở thành tiêu điểm của giới truyền thông cùng đông đảo người hâm mộ nhờ màn đổ bộ hoành tráng từ dàn sao Hoa ngữ. Sự kiện được diễn ra hằng năm do tạp chí GQ Trung Quốc tổ chức

Năm nay, Đêm hội GQ có sự góp mặt của những minh tinh đình đám như: Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương, Angelababy, Trương Nhược Quân, Châu Đông Vũ, Thái Từ Khôn, Lý Hiện, Đặng Luân cùng hàng loạt những nghệ sĩ tên tuổi khác.

Thảm đỏ GQ năm nay được dựng tại bờ biển Tam Á. Đặc biệt, ban tổ chức cũng sắp xếp để các sao nam thỏa sức bơi dưới biển theo mong muốn của người hâm mộ, thời tiết Tam Á nóng bức vừa thay cũng chiều lòng người. Trước giờ G, studio văn phòng làm việc đã "nhá hàng" tạo hình của một số nghệ sĩ tham dự Đêm hội GQ năm nay.

Kim Thần.

Giả Nãi Lượng

Cung Tuấn

Đặng Luân

Thái Từ Khôn.

Nam diễn viên Trương Lăng Hách.

Nam idol Vương Tử Dị

Bạch Kính Đình.

Siêu mẫu Victoria's Secret Hà Tuệ.

