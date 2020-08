Thảm đỏ biệt lập lạ đời nhất VMAs: Lady Gaga chiếm "spotlight" với chiếc khẩu trang siêu lạ, Miley Cyrus khoe thân với đầm trong suốt

Khác với mọi năm, năm nay do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, sự kiện lễ trao giải Video Music Awards 2020 (VMAs 2020) được tổ chức theo một cách riêng biệt. Năm nay, các buổi biểu diễn của VMAs sẽ được diễn ra tại 5 quận ở New York. Trong đó, ban tổ chức đặc biệt hạn chế cũng như sẽ không có khán giả xem trực tiếp, do phải thực hiện nghiêm chỉnh luật giãn cách xã hội.

Tối 30/8 (giờ địa phương), thảm đỏ của VMAs năm nay vẫn được tổ chức, nhưng diễn ra trong một khung cảnh vô cùng đặc biệt. Năm nay các ngôi sao như: Miley Cyrus, Lady Gaga, Jaden Smith... đều tập trung tại 1 trung tâm biểu diễn, tạo dáng trước ống kính máy ảnh của truyền thông. Đặc biệt, năm nay số lượng phóng viên được tham gia thảm đỏ cũng cực kỳ hạn chế do dịch Covid-19. Bởi vậy, có những nghệ sĩ còn chuẩn bị cả thợ ảnh riêng để chụp trước khi thảm đỏ diễn ra rồi sau đó gửi ảnh cho ban tổ chức.

Lady Gaga chiếm "spotlight" nhờ chiếc khẩu trang siêu lạ.

Miley Cyrus khoe dáng trong bộ đầm trong suốt.

Keke Palmer

Machine Gun Kelly

Maluma

The Weeknd với phong cách trang điểm như người vừa bị đánh xong.

Sofia Carson

Doja Cat

DaBaby

CNCO

Jaden Smith

Joey King

Black Eyed Peas

Travis Barker

Madison Beer

Nguồn: Eonline