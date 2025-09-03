Thảm cảnh tiểu thư tài phiệt bị lừa chụp ảnh nóng, kẻ xấu lợi dụng bán giá 25 triệu/bức

Mới đây, ngôi sao Đài Loan (Trung Quốc) Amy Yeh đã xuất hiện trên chương trình Zhen Zhen You Ci và tiết lộ cô từng bị lừa chụp ảnh nóng khi mới bước chân vào làng giải trí. Minh tinh 42 tuổi muốn biến trải nghiệm của mình thành lời cảnh báo cho phụ nữ trẻ ở mọi nơi.

Khi mới bắt đầu sự nghiệp người mẫu, Amy Yeh mắc nợ thẻ tín dụng lên đến 2 triệu Đài tệ (1,7 tỷ đồng). Quản lý sắp xếp cho cô 1 buổi chụp hình thời trang đơn giản trong khách sạn. Tuy nhiên, họ đột ngột chuyển địa điểm sang bãi biển và trang phục sang đồ bơi. Cuối cùng, cả quản lý và nhiếp ảnh gia ép cô phải cởi đồ, tạo dáng khỏa thân hoàn toàn.

Amy Yeh nhớ lại cô được trấn an rằng mọi chuyện đều an toàn: "Họ nói với tôi rằng nhóm sẽ ký 1 thỏa thuận bảo mật. Tôi thậm chí còn thấy nhiếp ảnh gia ký 1 bản miễn trừ trách nhiệm. Họ đề nghị 30.000 Đài tệ (25,7 triệu đồng) cho mỗi bức ảnh. Cuối cùng tôi đã đồng ý".

Amy Yeh bị lừa chụp ảnh khỏa thân khi mới bước vào showbiz

Nhưng đó là 1 quyết định sai lầm. Bất chấp thỏa thuận bảo mật, ảnh khỏa thân của cô vẫn bị rò rỉ vào năm 2006. Hợp đồng bảo mật hoàn toàn vô hiệu, pháp luật cũng không bảo vệ được Amy Yeh, khiến cô vô cùng đau khổ. Giờ đây, cô muốn kể lại câu chuyện của mình như bài học cảnh tỉnh đến mọi phụ nữ, đặc biệt là các cô gái "chân ướt chân ráo" vào làng giải trí.

Amy Yeh năm nay 42 tuổi, có xuất thân từ 1 gia đình giàu có, với cha là chủ tịch 1 công ty an ninh lớn. Cô bắt đầu theo đuổi sự nghiệp showbiz từ năm 14 tuổi thông qua các cuộc thi tài năng. Dù có gia thế khủng nhưng Amy Yeh không hề dựa dẫm, cô độc lập về tài chính từ khi bước chân vào làng giải trí.

Cô từng làm người mẫu ra mắt trong nhóm nhạc nữ Fantasy 4, rồi lấn sân diễn xuất. Tuy nhiên, sau nhiều năm cố gắng, Amy Yeh vẫn chưa thể lên được hàng sao hạng A. Hiện tại, cô có thu nhập khá khiêm tốn nhưng bù lại có cuộc sống hạnh phúc bên chồng con.

Ngôi sao đa năng này có gia thế khủng nhưng không hề sống dựa dẫm

Nguồn: Koreaboo