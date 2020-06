Thảm án kinh hoàng 3 người chết ở Điện Biên: Có dấu hiệu đòi nợ thuê

Liên quan đến vụ thảm án khiến 3 người chết tại khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, lãnh đạo công an tỉnh Điện Biên cho biết quá trình điều tra, xác minh ban đầu cho thấy vụ viêc có dấu hiệu của đòi nợ thuê.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Đàm Văn Lực (SN 1963) có vay của vợ chồng Nguyễn Thành Chung (SN 1967), Trần Thị Thu (SN 1979, cùng ở khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo) một số tiền lớn.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng. (Ảnh VOV).

Sau nhiều lần đòi không được, trong đó có cả việc vợ chồng Chung, Thu nhờ tới cơ quan công an để nhờ giải quyết nhưng khi cơ quan công an chưa kịp hỗ trợ thì vợ chồng Trung, Thu đã thuê một nhóm người lên đòi nợ.

"Qua trích xuất camera của nhà Đàm Văn Lực cho thấy, sáng nay vợ chồng Chung, Thu cùng một số người khác đến nhà Lực để đòi nợ. Khi Lực ra mở cửa cho vợ chồng anh Chung vào nhà thì khóa cổng lại.

Sau đó, Lực dùng 2 con dao chém chết Chung tại chỗ và chém chết Thu tại cánh đồng cách nhà khoảng 30m. Việc điều tra ban đầu có cơ sở để xác định vợ chồng Chung, Thu thuê nhóm đối tượng lạ mặt đi cùng để đòi nợ thuê", lãnh đạo công an tỉnh Điện Biên thông tin.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường vụ việc.

Theo lời của vị lãnh đạo công an tỉnh Điện Biên, sau khi xảy ra vụ việc các đối tượng đòi nợ thuê đi cùng vợ chồng Chung, Thu đã bỏ chạy trên 2 chiếc ô tô. Hiện cơ quan công an đã bắt được 4 đối tượng trong nhóm đòi nợ thuê này.

Công an tỉnh Điện Biên đang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Yên Bái truy bắt các đối tượng còn lại.

Theo nguồn tin của PV, ở địa phương ngoài vay tiền của vợ chồng anh Chung thì anh Lực còn vay mượn của khá nhiều người khác, tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Thi thể người phụ nữ được phát hiện trên cánh đồng gần hiện trường.

"Vợ chồng anh Lực trước đây chạy ô tô buôn bán thóc lúa, ngô, khoai nhưng thời gian gần đây không rõ làm gì. Nhà thì có nhiều mảnh đất sát mặt đường có giá trị.

Còn anh Chung thì không làm một công việc gì cố định, chị Thu ở nhà làm nghề cắt tóc, gội đầu. Hai vợ chồng có một con lớn đang học lớp 12, con nhỏ đang học lớp 8.

Sáng nay đi đòi nợ theo anh Chung còn có người đi trên phương tiện mang biển số 21, sau khi xảy ra vụ việc người đi trên xe biển số 21 đã đến công an làm việc. Bây giờ tôi thấy công tác khám nghiệm đã hoàn tất, gia đình hai bên đang dựng rạp chuẩn bị lo hậu sự", nguồn tin cho biết.