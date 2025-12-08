Thai nhi “biến mất” khỏi tử cung, bác sĩ mở "cuộc truy tìm"

Tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, một phụ nữ họ Vương, 40 tuổi, đến bệnh viện sau khi trễ kinh 50 ngày. Xét nghiệm máu xác nhận chị đã mang thai. Tuy nhiên, khi tiến hành siêu âm, các bác sĩ không tìm thấy túi thai trong tử cung hay khu vực quanh vòi trứng. Cuộc truy tìm nguyên nhân tiếp diễn và cuối cùng khiến cả ekip sửng sốt khi phát hiện túi thai nằm trên bề mặt gan của sản phụ. Đây là trường hợp “thai trong gan”, một dạng mang thai ngoài tử cung cực hiếm và có mức độ nguy hiểm đặc biệt cao.

Theo các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Phúc Kiến, thai trong gan xảy ra khi phôi làm tổ trực tiếp lên bề mặt gan. Khi phát triển, mô thai xâm lấn vào mạch máu trong gan, chỉ cần vỡ mạch là có thể gây xuất huyết ồ ạt và tử vong trong thời gian cực ngắn. Tỷ lệ tử vong của biến chứng này cao hơn mang thai bình thường đến 90 lần, được xem là một trong những dạng thai ngoài tử cung nguy hiểm nhất.

Hiện nguyên nhân dẫn đến thai trong gan vẫn chưa được giải thích hoàn toàn. Tuy nhiên, các nghiên cứu lâm sàng ghi nhận mối liên quan giữa tình trạng này với viêm vùng chậu, phẫu thuật bụng hoặc vùng chậu trước đó, lạc nội mạc tử cung, tiền sử sảy thai nhiều lần hay từng mang thai ngoài tử cung.

Các bác sĩ cảnh báo nếu xét nghiệm máu cho thấy nồng độ HCG dương tính nhưng siêu âm không thấy túi thai trong tử cung, kèm theo đau bụng âm ỉ kéo dài, choáng váng, vã mồ hôi lạnh cần đặc biệt lưu ý đến nguy cơ thai ngoài tử cung, trong đó có thể bao gồm cả trường hợp hiếm gặp là thai trong gan.

Thai phụ từ tuần thứ 5 đến tuần thứ 8 là thời điểm quan trọng để siêu âm xác định vị trí túi thai, đặc biệt ở những người từng bị viêm vùng chậu, lạc nội mạc tử cung hoặc có tiền sử sảy thai nhiều lần, mang thai ngoài tử cung trước đó. Việc theo dõi sớm và thăm khám kịp thời giúp tăng cơ hội xử lý an toàn và giảm thiểu rủi ro cho thai phụ.

Nguồn và ảnh: ETToday