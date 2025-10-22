Thái độ của Quỳnh Kool với Phương Oanh nói lên rất nhiều điều

Cùng vào vai chính trên một dự án chiếu khung giờ vàng của VTV, là chị em thân thiết trong phim, mối quan hệ giữa Phương Oanh và Quỳnh Kool càng nhận về nhiều sự quan tâm.

Đặc biệt là khi mới đây, nữ diễn viên đăng tải story quay lại cảnh đang bế em bé nhà Phương Oanh; ái nữ còn quấn đồng nghiệp của mẹ tới mức không muốn ra về. Phương Oanh cũng phải bật cười... bất lực.

Quỳnh Kool hé lộ hình ảnh Phương Oanh đưa 2 con ra ngoài chơi.

Cô bé rất bám Quỳnh Kool, Phương Oanh "bất lực toàn tập" khi ái nữ ôm chặt Quỳnh Kool không muốn ra về.



Điều này cũng thể hiện sự thân thiết. Có vẻ như Phương Oanh cũng hay đưa con lên phim trường hoặc ngồi xe của gia đình đi đón mẹ. Trong lúc này Quỳnh Kool cũng thường xuyên chơi đùa cùng nên được các bé mến.

Đây cũng được cho là những hình ảnh mới nhất của Phương Oanh, sau khi chồng cô - Shark Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn liên quan dự án tiền số AntEx.

Giữa lúc đồng nghiệp đối mặt với biến cố, hành động nhẹ nhàng mà tinh tế của Quỳnh Kool lại nói lên rất nhiều điều. Không ồn ào lên tiếng, không phát ngôn bênh vực hay tránh né, cô chọn cách quan tâm bằng thái độ ứng xử: vẫn xuất hiện cùng, vẫn giữ mối liên hệ thân thiết, vẫn dành thời gian chơi cùng con của bạn diễn.

Trên thực tế, Quỳnh Kool và Phương Oanh từng có nhiều cơ hội hợp tác trước đây.

Năm 2017, trong bộ phim “Quỳnh búp bê”, Phương Oanh gây tiếng vang với vai chính Quỳnh, còn Quỳnh Kool vào vai Đào - em gái của Lan (Thanh Hương) - nhân vật là chị em thân thiết với Quỳnh.

Quỳnh Kool và Phương Oanh trong Quỳnh Búp Bê. Cô muốn bảo vệ em gái của bạn tránh khỏi kẻ xấu.

Đến Gió Ngang Khoảng Trời Xanh (2025) - cả hai tái ngộ trong dự án chiếu khung giờ vàng của VTV và lần này thì Quỳnh Kool và Phương Oanh lại vào vai chị em thân thiết. Họ tuy không chung dòng máu nhưng yêu thương, thấu hiểu lẫn nhau, cùng trải qua nhiều biến cố, thấu hiểu và gắn bó.

Cả hai lại vào vai chị em thân thiết trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Cũng chính những lần hợp tác này giúp mối quan hệ ngoài đời của Quỳnh Kool và Phương Oanh ngày càng bền chặt. Những khoảnh khắc hậu trường vui vẻ, hình ảnh thân thiết tại sự kiện, hay đoạn story mới nhất đều cho thấy họ không chỉ là bạn diễn, mà là những người bạn thực sự.

Ngoài đời, cả hai cũng giữ mối quan hệ chị em bạn bè, đồng nghiệp, cùng hoạt động ở thị trường nghệ thuật miền Bắc, và đều là những diễn viên quen mặt trên màn ảnh phim truyền hình của VFC.

Quỳnh Kool xuất thân là hot girl Kem Xôi, bắt đầu nổi lên, khẳng định tên tuổi trong vài năm trở lại đây. Gần nhất là kể từ dự án Đừng Bắt Em Phải Quên, sau đó đến Gara Hạnh Phúc,... Cô được đánh giá cao về sự trưởng thành trong lối diễn xuất. Quỳnh Kool cũng kín tiếng trong chuyện đời tư, nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo, nhẹ nhàng.

Còn Phương Oanh bắt đầu nổi tiếng từ năm 2018 với vai chính trong Quỳnh Búp Bê. Trải qua nhiều dự án trên màn ảnh VTV. Vài năm trở lại đây, sau khi kết hôn thì được chú ý hơn về đời tư.

Tựu chung, cả hai đều chọn cách phát triển bền vững, cùng hướng đến hình ảnh diễn viên làm nghề nghiêm túc và được khán giả tin tưởng.