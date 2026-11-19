Ngọc Loan mới đây trở thành cái tên được cộng đồng mạng quan tâm khi xuất hiện trong những cuộc bàn luận liên quan đến Á hậu Lona Kiều Loan. Giữa thời điểm câu chuyện đang gây xôn xao, người đẹp The Face Vietnam 2016 vẫn cập nhật hoạt động trên trang cá nhân.

Trong bài đăng ngày 18/11, Ngọc Loan chia sẻ đoạn video khoe nhan sắc khi diện bộ trang phục cầu kỳ, kèm theo đó cô viết dòng trạng thái: "Hữu xạ tự nhiên hương". Hình ảnh này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Trong đoạn video, Ngọc Loan xuất hiện với diện mạo chỉn chu, mái tóc búi gọn. So với thời điểm tham gia The Face Vietnam cách đây 10 năm, nhan sắc của cô được nhận xét ngày càng trưởng thành, đằm thắm và mang phong cách riêng.

Ngọc Loan đăng tải clip mới trên trang cá nhân giữa lúc nhận được sự quan tâm. Nguồn: FBNV

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin về một tài khoản ẩn danh liên tục đăng tải bình luận tiêu cực, đồng thời chia sẻ lại những hình ảnh quá khứ nhằm công kích Ngọc Loan. Đáng nói, một bộ phận cư dân mạng nghi ngờ tài khoản này có liên quan đến Á hậu Lona Kiều Loan vì những dấu hiệu kết nối trên mạng xã hội.

Những suy đoán nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn sắc đẹp, khiến tên tuổi hai người đẹp bất ngờ được đặt cạnh nhau trong một câu chuyện gây tranh cãi. Tuy nhiên, danh tính người đứng sau tài khoản vẫn chưa được xác minh, đồng nghĩa với việc không có cơ sở để khẳng định Kiều Loan liên quan đến những bình luận tiêu cực nói trên.

Chiều 17/11, Lona Kiều Loan chính thức lên tiếng đính chính trên trang cá nhân. Á hậu cho biết ban đầu cô không có ý định phản hồi, song câu chuyện ngày càng lan rộng và ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống nên quyết định làm rõ. Kiều Loan khẳng định bản thân không liên quan đến tài khoản ẩn danh, đồng thời tiết lộ chính tài khoản này từng chủ động nhắn tin cho cô, gửi những hình ảnh và thông tin chưa được kiểm chứng. Nhận thấy nội dung không phù hợp, người đẹp đã chặn tài khoản từ trước. Cô cũng bày tỏ mong muốn công chúng thận trọng trước những thông tin thiếu căn cứ và không tiếp tục suy diễn về đời tư của mình.

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin về một tài khoản ẩn danh liên tục đăng tải bình luận tiêu cực, đồng thời chia sẻ lại những hình ảnh quá khứ nhằm công kích Ngọc Loan.

Chiều 17/11, Kiều Loan khẳng định bản thân không liên quan đến tài khoản ẩn danh, đồng thời tiết lộ chính tài khoản này từng chủ động nhắn tin cho cô. Nguồn: FBNV

Việc hai người đẹp bất ngờ được nhắc đến trong cùng một câu chuyện cũng khiến công chúng quan tâm hơn đến cuộc sống hiện tại của Ngọc Loan. Trước khi được biết đến với hình ảnh sang trọng, cô từng là một trong những thí sinh nổi bật của chương trình The Face Vietnam 2016. Ngọc Loan sinh năm 1993, sở hữu gương mặt sắc sảo, vóc dáng nổi bật và thần thái thời trang thu hút. Khi tham gia chương trình, cô là thành viên thuộc đội huấn luyện viên Phạm Hương. Dù không tiến sâu đến chặng cuối, người đẹp vẫn để lại ấn tượng nhờ ngoại hình và phong cách cá tính.

Sau khi bước ra từ The Face, Ngọc Loan không tiếp tục theo đuổi các hoạt động giải trí với tần suất dày đặc. Thay vào đó, cô dần chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh và làm đẹp. Những năm gần đây, Ngọc Loan được biết đến với vai trò giám đốc điều hành tại một hệ thống thẩm mỹ viện gắn với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Người đẹp thường xuyên tham gia các hoạt động đối ngoại, sự kiện doanh nghiệp và hợp tác thương mại. Tháng 6/2026, cô gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Trung Quốc với tư cách đại diện điều hành thẩm mỹ viện, đồng thời chia sẻ niềm vui khi được vinh danh ở một hạng mục cá nhân.

Ngọc Loan từng là một trong những thí sinh nổi bật của chương trình The Face Vietnam 2016. Ảnh: FBNV

Sau khi bước ra từ The Face, Ngọc Loan không tiếp tục theo đuổi các hoạt động giải trí với tần suất dày đặc. Ảnh: FBNV

Những năm gần đây, Ngọc Loan được biết đến với vai trò giám đốc điều hành tại một hệ thống thẩm mỹ viện. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Ngọc Loan nhiều năm qua được chú ý bởi mối quan hệ với bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái. Cả hai từng xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện liên quan đến công việc, đồng thời chia sẻ một số hình ảnh chung trên mạng xã hội. Những lần xuất hiện này làm dấy lên nhiều đồn đoán về chuyện tình cảm. Tuy nhiên, Ngọc Loan không công khai xác nhận cụ thể tình trạng quan hệ của hai người.