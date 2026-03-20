Thái độ của doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền khi nghe Công an TP.HCM đọc lệnh bắt gây chú ý

Liên quan đến vụ "Bắt vợ cố diễn viên Quý Bình" như đã thông tin, ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM vẫn đang điều tra mở rộng vụ án. Bước đầu, Công an xác định bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) là người sáng lập Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng (GIS) vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản.

Tháng 4/2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động. Gần đây, Công ty của bà Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ, do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Qua điều tra, công an xác định, đầu tháng 3/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật và Công ty GIS ký hợp đồng hợp tác đầu tư.

Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, dự án cũng chưa đủ điều kiện mở bán nhưng Công ty GIS của bà Tiền đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án từ nhiều khách hàng.

Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty GIS đã ký hợp đồng và thu hơn 131 tỷ đồng của nhiều khách hàng. Trong đó, cảnh sát đã làm việc với 13 bị hại, với số tiền chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.