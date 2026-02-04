Thái Công phản pháo

Từ trước đến nay, nhiều thiết kế của Thái Công luôn nhận về những tranh cãi. Mới nhất, khi NTK này khoe dinh thự mới hoàn thiện ở TP.HCM, cư dân mạng tiếp tục bàn tán xôn xao. Cùng với những lời trầm trồ và khen đẹp, một nửa còn lại cho rằng thiết kế này không hợp gu mình, rối mắt.

Sáng 4/2, Thái Công đã đăng bài phản hồi những ý kiến này. NTK đã đọc các bình luận chê dinh thự của mình “quá nhiều đồ”, “thiếu chỗ đi lại”, “nhìn rối mắt” và cho rằng những nhận xét này chủ yếu xuất phát từ tưởng tượng, không phải trải nghiệm thực tế.

Bài đăng lên tiếng của NTK Thái Công

Thái Công cho rằng nhiều người quen sống trong không gian nhỏ nên hình thành tư duy “ít đồ cho rộng”, rồi áp suy nghĩ đó lên dinh thự lớn - trong khi mansion có bản chất khác nhà ở thông thường.

Cụ thể dinh thự được thiết kế như một không gian giao tiếp xã hội, tương tự salon châu Âu, phục vụ tiếp khách, kết nối và tổ chức sự kiện, nên cần nhiều cụm ghế và điểm ngồi để tạo tương tác. NTK này còn nói thêm rằng khách đến dự tiệc tại dinh thự chủ yếu là người nổi tiếng, nghệ sĩ, người có địa vị trong xã hội.

Vì vậy Thái Công kết luận: “Thế nên, những lời bình luận 'thừa đồ' hay 'thiếu khoảng trống' thực chất không phản ánh chất lượng thiết kế. Nó chỉ phản ánh giới hạn sự hiểu biết và trải nghiệm của người nhận xét. Khi chưa từng sống trong một dinh thự hoặc một ngôi nhà thật to, người ta sẽ luôn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của những không gian nhỏ và bình dân, rồi cố đánh giá một thế giới mà mình chưa từng được bước vào”.

Phòng khách trong dinh thự là không gian gây tranh cãi nhất

Phía dưới bài đăng này, cư dân mạng tiếp tục để lại những ý kiến thảo luận rôm rả. Có người ủng hộ Thái Công và cũng có không ít bình luận trái chiều về dinh thự của NTK này.

Song quan điểm được nhiều người đồng tình nhất là không gian sống mang tính cá nhân và phù hợp với sở thích của chủ nhà. Hơn nữa chỉ có gia chủ - những người thực sự ở trong không gian đó mới hiểu những thứ họ muốn dùng, người ở ngoài có phán xét hay ý kiến thế nào cũng không quan trọng.

“Vấn đề ai là người sử dụng thì người đó sẽ hiểu những thứ họ muốn dùng. Nhà ai ở thì để họ ở thôi chứ phán xét cũng không thay đổi được gì” - một cư dân mạng nói.

Được biết, dinh thự của Thái Công ở TP.HCM, được giới thiệu có giá triệu đô. Thái Công cho biết dinh thự là tổ ấm của chính mình, được kiến tạo để trở về và tận hưởng sự riêng tư, tĩnh lặng.

Về các đồ nội thất trong nhà, Thái Công cho biết mình đã đi tìm từng chiếc bàn, từng chiếc ghế, đặt làm từ những xưởng thủ công lâu đời ở Pháp, Ý, Anh,... rồi đặt chuyển về Việt Nam. Một số món đồ nổi bật được giới thiệu gồm bồn tắm ở phòng ngủ master nặng 256kg, cần cả chục người khiêng, bàn viết ở phòng làm việc có giá hàng tỷ đồng,...

Sau khi xác nhận mình là chủ của dinh thự và khoe lên mạng, công trình của Thái Công nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Không gian bên ngoài biệt thự có bể bơi, sân pickleball

Phòng làm việc, phòng ngủ,... bên trong dinh thự

(Ảnh: Thái Công Quách)