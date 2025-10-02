Thạch rau câu Long Hải – món ngon ngọt lành cho đêm trăng rằm

Nổi bật trong số đó chính là Thạch rau câu Long Hải – một món ăn vặt quen thuộc, vừa ngon vừa lành, gắn liền với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Thạch rau câu không chỉ mang đến cảm giác mát lạnh sảng khoái, mà còn trở thành lựa chọn tinh tế để cân bằng vị ngọt ngậy của bánh Trung thu. Với nhiều màu sắc bắt mắt, dễ ăn, dễ chia sẻ, Thạch Long Hải đã trở thành món ăn không thể thiếu trên bàn tiệc trông trăng của hàng triệu gia đình Việt.

Thạch rau câu Long Hải món ăn vặt an toàn – Ngon lành – Tiện lợi

Điểm đặc biệt khiến Thạch rau câu Long Hải chiếm trọn tình cảm của người tiêu dùng chính là hương vị. Với công thức được nghiên cứu kỹ lưỡng, Thạch Long Hải giữ được độ ngọt thanh vừa đủ, không gây ngấy, đồng thời tạo cảm giác giòn dai, mát lạnh khi thưởng thức.

Long Hải hiện có nhiều dòng sản phẩm đa dạng từ thạch truyền thống như Thạch Long Hải cốc, thạch Natty cốc, nước rau câu Long Hải, thạch kem tươi sữa chua..đến thạch bổ sung như thạch Kimiko bổ sung Prebiotics tốt cho hệ tiêu hoá, thạch sữa chua Natty ít calo bổ sung Collagen cho làn da khoẻ đẹp, thạch Calci cho xương chắc khoẻ và cao lớn,..đây đích thực là một món ăn vặt "quốc dân" hấp dẫn cho cả trẻ em và người lớn.

Năm 2025 cũng là cột mốc đánh dấu bước phát triển 25 năm trên thị trường của Thạch Long Hải - một thương hiệu uy tín đã và đang chiếm trọn lòng tin của người tiêu dùng Việt. Thương hiệu lâu đời, uy tín cộng với hương vị bắt miệng đã giúp Long Hải chiếm trọn lòng tin của người tiêu dùng trong dịp Tết trung thu nói riêng và các mùa lễ hội nói chung.

Món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đêm trăng rằm

Trong mâm cỗ Trung thu, ngoài bánh trung thu truyền thống, việc bày thêm những hộp thạch rau câu nhiều màu sắc sẽ khiến bữa tiệc thêm sinh động và hấp dẫn. Không chỉ là món ăn vặt, Thạch Long Hải còn là "chất keo gắn kết" trong những buổi trò chuyện rộn ràng, khi mọi người cùng nhau chia sẻ từng miếng thạch ngọt lành.

Trung thu đang đến thật gần, và chắc hẳn bạn cũng đang chuẩn bị cho gia đình mình một mâm cỗ đoàn viên đầy ắp yêu thương. Đừng quên bổ sung thạch rau câu Long Hải – món ăn vặt ngon lành, an toàn, hợp cho cả trẻ nhỏ và người lớn – để đêm trăng rằm thêm trọn vẹn và ngọt ngào.

Hãy đặt mua thạch rau câu Long Hải ngay hôm nay để kịp chuẩn bị cho Trung thu! Một lựa chọn nhỏ bé nhưng mang đến niềm vui lớn cho cả gia đình bạn nhé!