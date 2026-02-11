Tết này thảnh thơi bếp núc: Mẹ khéo chọn thực đơn gọn nhẹ để tận hưởng mùa xuân

Từ xu hướng "khéo chọn" thực phẩm chế biến sẵn

Mâm cơm Tết vốn là biểu tượng của sự đủ đầy, ấm cúng và là sợi dây gắn kết "nếp nhà" thêm bền chặt. Để hiếu kính ông bà, chăm lo cho gia đình, người phụ nữ Việt luôn dành sự chăm chút tỉ mỉ để nấu những món ăn thơm ngon, tròn vị trong bữa cơm sum họp.

Thế nhưng, cùng với sự thay đổi trong lối sống, quan niệm về việc "ăn Tết" cũng dần chuyển biến. Thay vì dành trọn thời gian trong bếp, nhiều gia đình trẻ ưu tiên tận hưởng trọn vẹn không khí sum vầy: cùng nhau dạo chợ hoa, đi lễ đầu năm, gặp gỡ bạn bè, hay đơn giản là ngồi quây quần bên nhau lâu hơn bên mâm cơm. Trong bối cảnh đó, việc kết hợp các món chế biến sẵn chất lượng vào thực đơn Tết trở thành lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng, thay vì chỉ là giải pháp tình thế.

Chị Minh Anh (29 tuổi, TP.HCM) cho biết, vài năm gần đây, chị chủ động thay đổi cách chuẩn bị mâm cơm Tết: "Tết là lúc cả nhà ở bên nhau nhiều nhất. Mình không muốn suốt ngày ở trong bếp mà bỏ lỡ những khoảnh khắc sum vầy. Vì vậy, mình chọn cách nấu nướng nhanh gọn hơn, kết hợp một số món truyền thống tự tay làm cùng các món chế biến sẵn chất lượng", chị chia sẻ.

Nhờ vậy, thay vì tất bật lên thực đơn và chuẩn bị đầy ắp thực phẩm tươi sống trong tủ lạnh, những ngày giáp Tết của chị trở nên thư thả hơn. Chị có thêm thời gian chăm sóc bản thân, cắm hoa, chỉnh trang nhà cửa và tận hưởng trọn vẹn không khí mùa xuân đang về.

Không riêng chị Minh Anh, nhiều người nội trợ cũng đang chuẩn bị Tết theo hướng nhẹ nhàng hơn. Với những gia đình đông người, nhiều thế hệ cùng chung sống, việc lựa chọn món ăn lại càng cần sự tinh tế.

Chị Thu Trang (40 tuổi, Hà Nội) cho biết, gia đình chị có ba thế hệ cùng ăn Tết nên khẩu vị khá đa dạng. "Món ăn ngày Tết vừa phải hợp khẩu vị ông bà, lại đủ hấp dẫn với trẻ nhỏ. Vì thế, mình ưu tiên các món chế biến sẵn nhưng phải là sản phẩm của thương hiệu uy tín, nguyên liệu rõ ràng và ăn lên vẫn thấy chuẩn vị nhà làm" chị nói.

Từ những câu chuyện ấy, có thể thấy mâm cơm Tết ngày nay được biến tấu linh hoạt hơn để phù hợp với lối sống hiện đại. Thực phẩm chế biến sẵn không còn là lựa chọn "bất đắc dĩ", mà trở thành giải pháp được cân nhắc kỹ lưỡng - miễn sao món ăn vẫn tươi ngon, bổ dưỡng và an toàn tiện lợi. Đó cũng là lý do vì sao bộ sản phẩm "Bếp Việt - Người nội trợ tử tế" của TH true FOOD ngày càng được nhiều chị em tin tưởng cho vào giỏ hàng Tết.

Mâm cơm Tết chuẩn vị, đủ đầy chỉ trong vài phút

Các món ăn từ TH true FOOD giúp người nội trợ chuẩn bị bữa cơm sum họp một cách thảnh thơi hơn. Chỉ cần vài phút hâm nóng hoặc chiên lại, gian bếp ngày Tết đã lan tỏa mùi thơm quen thuộc, gợi lên cảm giác ấm cúng của những bữa cơm đoàn viên.

Những món ăn của TH true FOOD được chế biến phù hợp với khẩu vị người Việt, ăn rất đưa cơm. Cá lóc kho tiêu chắc thịt, thấm đều gia vị, nước kho sánh nhẹ, cay thơm vừa vặn. Thịt kho tàu mềm, ngậy, màu cánh gián đẹp mắt, giống như những nồi thịt kho được mẹ nấu sẵn để cả nhà quây quần suốt mấy ngày xuân.

Thịt kho tàu mềm, ngậy, màu cánh gián đẹp mắt, món ăn không thể thiếu trong những ngày Tết Nguyên đán của người dân Nam bộ

Món nem rán chinh phục cả nhà bằng lớp vỏ vàng óng, giòn rụm, bao lấy phần nhân đầy đặn có vị ngọt thanh của tôm, thịt và rau củ tươi. Với chân giò xông khói, sức hấp dẫn đến từ mùi khói gỗ tự nhiên quyện trong từng thớ thịt được tẩm ướp cầu kỳ. Sự kết hợp giữa công thức độc bản và hương vị đặc trưng tạo nên một món ăn đậm đà, lạ miệng, làm phong phú thêm vị Tết. Trong khi đó, vị chua cay vừa phải của kim chi cải thảo cắt lát "làm dịu" độ béo từ các món kho, món rán, giúp cân bằng vị giác khiến mọi người ăn thấy ngon miệng hơn.

Chị Thu Trang hào hứng chia sẻ sau khi mua món cá kho tiêu và nem rán của TH true FOOD để cả nhà "thẩm định": "Cả nhà ai cũng khen. Ông bà khá khó tính trong việc ăn uống nhưng cũng thấy vừa miệng, còn mấy đứa nhỏ thích nhất là món nem rán giòn rụm. Mình đang lên danh sách mua thêm cho mấy ngày Tết và làm quà cho mấy chị em thân thiết, ai cũng muốn nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân nên sự lựa chọn này quá tuyệt vời".

Sở dĩ các món ăn đến từ TH true FOOD dễ dàng "chinh phục" những người nội trợ sành sỏi là bởi sự khắt khe trong từng công đoạn chế biến. Không phải băn khoăn về nguồn gốc như khi mua hàng trôi nổi, chị em hoàn toàn có thể yên tâm vì các sản phẩm TH true FOOD đều làm từ nguyên liệu sạch, tươi ngon và có nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, nhờ "'vũ khí bí mật" là công nghệ chế biến hiện đại, món ăn vẫn giữ trọn vẹn dinh dưỡng và hương vị tự nhiên như vừa mới nhấc ra khỏi bếp mà chẳng cần đến chất bảo quản.

Những món ăn từ truyền thống đến hiện đại, nguyên liệu đầu vào được tuyển chọn khắt khe, công nghệ sản xuất tiên tiến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Có TH true FOOD, mâm cơm Tết vẫn tươm tất, đượm vị nhà mà hội chị em lại có thêm thời gian để dạo phố, du xuân. Hãy để Tết này thực sự là một kỳ nghỉ trọn vẹn, nơi niềm vui bắt đầu từ sự thảnh thơi của người giữ lửa trong mỗi gia đình!

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Ứng Dụng Công Nghệ Cao TH

Địa chỉ: số 227, Phố Hai Bà Trưng, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên.