Tết này đừng chỉ mua hoa đào: 4 máy sấy tóc giúp bạn “nâng cấp nhan sắc” ngay từ mùng 1

Dưới đây là 4 mẫu máy sấy đáng cân nhắc dịp Tết – từ dòng cao cấp “chơi lớn” đến bản giá mềm nhưng vẫn đủ lực cho cả nhà dùng.

Dreame Hair Mini AHG11A - Nhỏ nhưng không hiền

Nếu bạn cần một chiếc máy:

- Nhẹ tay (khoảng 270g)

- Nhét vừa vali du lịch Tết

- Sấy nhanh mà không làm tóc khô rít

Thì đây là ứng viên sáng giá.

Máy dùng động cơ không chổi than tốc độ cao, có nhiều mức nhiệt + ion âm giúp tóc mềm và bớt xơ. Phù hợp:

- Tóc mỏng

- Người hay tạo kiểu nhẹ

- Mẹ bỉm cần sấy nhanh trước khi con khóc lần hai

Tặng mẹ, tặng chị em, hoặc tự thưởng mình trước năm mới đều hợp lý.

Mua tại đây

Dreame Hair AirStyle AMF17A – Combo sấy + tạo kiểu tại nhà như salon

Đây là bản “chơi lớn” cho Tết.

Không chỉ sấy khô mà còn có nhiều đầu tạo kiểu: làm phồng, uốn nhẹ, ép mượt… kiểu tóc dự tiệc, đi chúc Tết, đi ăn cưới đều xử được tại nhà.

Ưu điểm:

- Động cơ tốc độ cao

- Nhiều đầu phụ kiện

- Giảm phụ thuộc ra salon dịp cao điểm

Nếu Tết này bạn xác định “đầu tư để dùng lâu dài”, thì đây là món nâng cấp đáng tiền.

Mua tại đây

Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H300 - Giá mềm, dùng ổn, không màu mè

Xiaomi là lựa chọn hợp lý nếu bạn:

- Muốn giá vừa phải

- Cần máy bền, đơn giản

- Không quá quan trọng tạo kiểu cầu kỳ

Thiết kế tối giản, có ion âm, công suất đủ dùng cho gia đình. Phù hợp để:

- Trang bị cho phòng ngủ phụ

- Mua thêm cho nhà ngoại – nhà nội dịp Tết

- Sinh viên, người ở trọ

Không quá “wow”, nhưng là kiểu mua về là dùng đều, ít lỗi vặt.

Mua tại đây

Philips BHD351 - Thương hiệu quen mặt, dễ tin dùng

Nếu bạn thích:

- Hàng phổ biến

- Dễ bảo hành

- Không muốn thử nghiệm công nghệ mới

Thì Philips BHD351 là lựa chọn an toàn. Có công nghệ ThermoProtect giúp hạn chế quá nhiệt, công suất khá mạnh cho tóc dày.

Đây là kiểu máy “mua cho cả nhà dùng chung”, không quá cầu kỳ nhưng đủ lực.

Mua tại đây