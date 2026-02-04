Tết không còn là cuộc đua chụp ảnh khi mỗi gia đình tự tạo bộ ảnh Tết ngay tại nhà

Vài năm gần đây, cách chụp ảnh Tết đang dần thay đổi, khi nhiều gia đình chọn ở nhà và tự ghi lại khoảnh khắc sum vầy theo cách thuận tiện hơn nhờ chiếc điện thoại thông minh.

Thay vì ra ngoài giữa dòng người đông đúc, ngày càng nhiều người chọn chụp ảnh Tết ấm cúng tại nhà hoặc tại tiệm cafe quen cùng cả gia đình, để mỗi thành viên có thể thoải mái thể hiện trước ống kính. Sự dịch chuyển xu hướng này nhờ vào việc smartphone ngày càng đóng vai trò trung tâm trong đời sống gia đình, đặc biệt là các dòng flagship như Galaxy S25 Ultra – khi camera và AI không chỉ phục vụ chụp ảnh, mà còn giúp người dùng cá nhân hóa khoảnh khắc câu chuyện Tết của bản thân.

Camera thế hệ mới: Giữ trọn không khí Tết trong từng khung hình

Giống như việc trang trí nhà cửa ngày Tết, mạng xã hội cũng cần được "thay áo mới" bằng những tấm hình rực rỡ không khí xuân. Tuy nhiên, với nhịp sống bận rộn, không phải ai cũng có điều kiện đầu tư vào studio chuyên nghiệp bằng cả thời gian, công sức lẫn chi phí. Vì vậy, chụp ảnh Tết tại gia bằng điện thoại AI đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên, nhờ đề cao sự tự nhiên, ấm cúng và thoải mái cho mọi thành viên.

Không ít người băn khoăn rằng chụp ảnh tại nhà liệu có đủ ánh sáng, bố cục đẹp và giữ được không khí Tết hay không. Thực tế, những thế hệ smartphone tích hợp AI như Galaxy S25 Ultra hay Galaxy Z Flip7 ngày nay đã đảm nhiệm vai trò vừa là thiết bị chụp ảnh chất lượng, vừa là trợ lý nghệ thuật tận tâm. Với xu hướng chụp ảnh Tết gia đình hay nhóm bạn càng đề cao cảm xúc chân thực, camera trên smartphone cần đủ linh hoạt để xử lý tất cả điều kiện ngoài trời. Với các dòng điện thoại cao cấp, camera có thể đáp ứng tốt từ ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ, ánh đèn vàng buổi tối cho đến những không gian có độ tương phản cao.

Giờ đây ai cũng dễ dàng ghi lại khoảnh khắc đoàn viên ấm áp của gia đình hay tụ tập nhóm bạn trong những ngày cuối năm

Gemini: Khi AI trở thành người gợi ý sáng tạo

Một số dòng điện thoại thông minh cao cấp hiện nay, đơn cử các mẫu Samsung Galaxy tích hợp Gemini và các công cụ chỉnh ảnh bằng AI, cho phép người dùng tiếp cận việc chụp và hoàn thiện ảnh Tết rất đơn giản, kể cả với những người không thành thạo về nhiếp ảnh, tạo nên sự chân thực riêng biệt của việc chụp ảnh Tết tại gia.

Bật chế độ ghi hình trực tiếp của Gemini Live và hỏi trợ lý ảo ngay tại góc bạn ngồi để có những bức hình tạo dáng thật xinh (Ảnh: Sử dụng Gemini AI Live trên Galaxy S25 Ultra)

Với sự hỗ trợ của các công cụ AI như Gemini, người dùng có thể được gợi ý về bố cục, cách kể câu chuyện bằng hình ảnh hay ý tưởng cho từng bức ảnh. Thay vì loay hoay nghĩ "chụp sao cho đẹp", AI đóng vai trò như người bạn đồng hành, giúp kết nối các khoảnh khắc thành một câu chuyện Tết liền mạch. Điều này đặc biệt phù hợp với những gia đình nhiều thế hệ, nơi ai cũng có thể xuất hiện trong khung hình theo cách tự nhiên nhất.

Nano Banana: Chỉnh ảnh nhanh, đẹp và linh hoạt

Nếu camera giúp ghi lại khoảnh khắc, thì phần mềm AI giúp hoàn thiện nét chấm phá thú vị cho câu chuyện. Với các công cụ như Nano Banana, việc chỉnh ảnh không cần vò đầu bứt tóc vì quá tốn thời gian công sức. Chỉ với vài thao tác đơn giản và vài phút chờ đợi, hiệu ứng thị giác, bố cục và màu sắc trong tấm hình được cân chỉnh hài hòa, mang trọn vẹn sắc xuân rực rỡ.

Đáng chú ý, AI còn cho phép "biến tấu" những bức ảnh cũ. Từ một tấm ảnh đời thường, người dùng có thể tạo ra phiên bản mang không khí Tết hơn, chẳng hạn như thử nghiệm trang phục áo dài hoặc phong cách truyền thống. Nhờ đó, ảnh Tết không nhất thiết phải chụp đúng dịp, mà có thể được làm mới từ những khoảnh khắc quen thuộc chưa có cơ hội đăng lên.

Tận dụng ngay một tấm hình cũ chưa từng đăng lên và hô biến thành một tấm hình chơi Tết mới toanh nhờ Nano Banana Pro được tích hợp trong Gemini AI (Ảnh: Sử dụng Gemini với chế độ Nano Banana Pro trên Galaxy S25 Ultra)

