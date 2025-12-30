Bên cạnh tiền lương, thưởng Tết luôn là vấn đề được người lao động đặc biệt quan tâm mỗi khi năm cũ sắp khép lại. Trong bối cảnh Tết Dương lịch 2026 đang đến gần, nhiều người không khỏi băn khoăn liệu mình có được thưởng dịp này hay không, mức thưởng ra sao và căn cứ pháp lý nào điều chỉnh vấn đề này.

Tết Dương lịch 2026 có được thưởng không? (Ảnh: Nhật Thùy)

Tết Dương lịch 2026 có được thưởng hay không?

Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng được hiểu là số tiền, tài sản hoặc các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh cũng như mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Việc xây dựng và ban hành quy chế thưởng hoàn toàn do người sử dụng lao động quyết định, song phải được công bố công khai tại nơi làm việc, sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (đối với nơi có tổ chức này).

Từ quy định trên có thể khẳng định, thưởng Tết Dương lịch 2026 cũng như thưởng Tết Âm lịch 2026 không phải là nghĩa vụ bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện. Việc có thưởng hay không phụ thuộc vào quyết định của người sử dụng lao động, căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh và chính sách nhân sự của từng đơn vị.

Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp đã ban hành quy chế thưởng và người lao động đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nêu trong quy chế đó, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền thưởng đúng theo quy định đã công bố. Khi đó, thưởng không còn là sự “tự nguyện” đơn thuần mà trở thành cam kết mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Cũng theo khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng không chỉ giới hạn ở hình thức tiền mặt. Người sử dụng lao động có quyền thưởng cho người lao động bằng tài sản hoặc các hình thức khác. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp lựa chọn thưởng bằng chính sản phẩm của công ty, như tủ lạnh, xe máy, máy giặt hoặc các mặt hàng gia dụng, thay cho tiền mặt.

Dù vậy, không phải doanh nghiệp nào cũng đủ điều kiện để thực hiện thưởng Tết Dương lịch. Quyết định này còn phụ thuộc vào khả năng tài chính, kết quả kinh doanh của năm trước và định hướng chính sách nội bộ. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp lựa chọn gộp thưởng Tết Dương lịch vào khoản thưởng Tết Nguyên đán để chi trả một lần, thay vì tách riêng thành hai khoản.

Chính vì thế, để tránh tâm lý trông chờ hoặc hụt hẫng, người lao động nên chủ động theo dõi thông tin từ phía doanh nghiệp, nắm rõ quy chế thưởng đang áp dụng tại nơi mình làm việc. Điều này giúp người lao động có kế hoạch chi tiêu, tài chính phù hợp cho bản thân và gia đình trong dịp đầu năm mới.

Người lao động nên chủ động theo dõi thông tin từ phía doanh nghiệp, nắm rõ quy chế thưởng. (Ảnh: TTXVN)

Những ai được tặng quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Bên cạnh vấn đề thưởng Tết Dương lịch, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chính phủ cũng ban hành chính sách tặng quà cho một số nhóm đối tượng nhất định. Nội dung này được quy định tại Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm bảo đảm việc tặng quà diễn ra thuận lợi, đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định.

Theo nghị quyết này, không phải toàn dân đều được nhận quà Tết, mà chỉ áp dụng đối với một số nhóm đối tượng cụ thể. Thứ nhất là người có công với cách mạng. Đây là nhóm đối tượng luôn được Nhà nước quan tâm, chăm lo mỗi dịp lễ, Tết.

Thứ hai là các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Nhóm này bao gồm cả trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa hoặc trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Thứ ba là đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn lực, các địa phương có thể xem xét, quyết định việc tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn theo thẩm quyền của mình.

Về mức quà tặng, nghị quyết quy định thống nhất mức 400.000 đồng/người, được chi trả bằng tiền. Trường hợp một người đồng thời được xác nhận thuộc từ hai nhóm đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng quà thì cũng chỉ được nhận một suất quà duy nhất, không cộng gộp.

Về phương thức chi trả, việc tặng quà của Đảng và Nhà nước được thực hiện chủ yếu thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên nền tảng VNeID đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các đối tượng yếu thế khác. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả qua tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hằng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền theo đúng quy định.

Như vậy, khoản quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không áp dụng đại trà cho toàn bộ người dân, mà chỉ dành cho những nhóm đối tượng nêu trên. Người lao động cần phân biệt rõ giữa chính sách an sinh xã hội của Nhà nước và chế độ thưởng Tết tại doanh nghiệp để có cái nhìn đầy đủ, chính xác, tránh nhầm lẫn khi bước vào dịp lễ, Tết cuối năm.