Trong không gian sáng tạo tại DSpace (TP. Thủ Đức), sự kiện TEDx ICS Youth 2026 với chủ đề “IDEAS FOR TOMORROW” do Hệ thống Trường Liên cấp Song ngữ ICS tổ chức đã khép lại thành công rực rỡ. Sự kiện không chỉ là một buổi chia sẻ ý tưởng mà đã thực sự trở thành một hành trình trải nghiệm sâu sắc, nơi học sinh, phụ huynh và cộng đồng cùng định nghĩa lại giá trị cốt lõi của giáo dục hiện đại.

Sự kiện được chia thành 2 phiên sáng và chiều với các hoạt động song song với nhau, tạo điều kiện cho người tham dự linh hoạt thời gian để trải nghiệm trọn vẹn mọi không gian từ diễn thuyết đến triển lãm. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 700 trăm học sinh và phụ huynh.

Với mục tiêu xóa bỏ khoảng cách giữa việc học lý thuyết và thực tế đời sống, TEDx ICS Youth 2026 đã chứng minh rằng: “Khi được trao không gian đúng nghĩa, trẻ em có thể tạo ra những thay đổi tích cực cho tương lai".

Sự kiện được thiết kế như một không gian kết nối cộng đồng, nơi những người quan tâm đến giáo dục cùng nhìn lại cách chúng ta đang hiểu về việc học: Liệu học là để đạt thành tích hay để hiểu mình? Liệu giáo dục đang chuẩn bị cho một kỳ thi hay cho một cuộc đời

4 KHÔNG GIAN – 4 LÁT CẮT CỦA BỨC TRANH GIÁO DỤC ĐANG CHUYỂN MÌNH

TEDx Talk – Khi học sinh trở thành người đặt câu hỏi cho xã hội

10 ý tưởng sáng tạo và truyền cảm hứng nhất được tuyển chọn để chia sẻ trên sân khấu TEDx. Đây không đơn thuần là chia sẻ cá nhân, mà là những góc nhìn phản chiếu cách thế hệ trẻ đang cảm nhận thế giới: từ áp lực vô hình trong học tập, những khoảng trống trong kết nối, đến khát khao được lắng nghe và được là chính mình. Ở đó, học sinh không chỉ nói mà đang đặt lại những câu hỏi mà người lớn đôi khi đã quên.

TEDx Exhibition – Khi thế hệ trẻ không còn đứng ngoài các vấn đề xã hội

Nơi triển lãm trưng bày 28 ý tưởng học sinh được phát triển tại TEDxCamp, cho thấy một thực tế rõ ràng: học sinh hôm nay không thờ ơ. Các em đang suy nghĩ về sức khỏe tinh thần, về môi trường, về các mối quan hệ, về bản sắc cá nhân và ý nghĩa sống. Quan trọng hơn, các em không chỉ dừng lại ở việc nhận diện vấn đề, mà bắt đầu hành động, từ những giải pháp nhỏ, cụ thể và có trách nhiệm. Đây không còn là “bài tập học sinh”, mà là những tín hiệu đầu tiên của một thế hệ công dân chủ động.

Student Experience – Khi việc học cần chạm đến cả trí tuệ, cảm xúc và hành động

Trong một hệ thống giáo dục thường ưu tiên “điểm số”, thì hơn 10 không gian trải nghiệm tại sự kiện đặt ra một hướng tiếp cận khác, nơi việc học trở thành hành trình hiểu mình:

HEAD – Tư duy & khám phá: Không gian nơi học sinh thử sức giải quyết vấn đề theo cách riêng của mình thông qua STEM Lab và GAME Lab, được tổ chức bởi ICS phối hợp cùng STEM TOWN và Crayola.

HEART – Cảm xúc & kết nối: Khám phá bản thân và nhận diện cảm xúc tại Art Studio (R’Art) và Inner Growth Space (Tomato & ICS).

HAND– Trải nghiệm & sáng tạo: Tham gia xưởng chế tác hương thơm cùng Triple Tree, nơi học sinh tự tay tạo ra sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Parent Discovery – Khi phụ huynh cũng cần học lại cách làm cha mẹ trong thời đại mới

Nếu trẻ em đang lớn lên trong một thế giới hoàn toàn khác, thì cách nuôi dạy của thế hệ trước cũng không còn đủ. Nơi đây mở ra những đối thoại thẳng thắn, nơi ba mẹ có cơ hội tiếp cận những góc nhìn giáo dục mới thông qua các chủ đề thiết thực và mang tính thời đại:

o “Giáo dục ngoài khuôn mẫu – Nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và năng lực tự chủ cho con”, với sự đồng hành của Nhà Giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương và các khách mời: CEO Toong Dương Đỗ và Nhà truyền cảm hứng Thi Anh Đào.

o Cùng những thảo luận xoay quanh câu hỏi “Khi A.I. học nhanh hơn con người, con cần được nuôi dạy như thế nào?” với Nhà giáo dục Lương Dũng Nhân.

o Workshop thực hành cùng Chuyên gia – Giảng viên Gordon qua chủ đề “Cùng con ‘gỡ khó’ chuyện học”.

Không chỉ là một sự kiện – mà là một lời nhắc về vai trò của toàn xã hội trong giáo dục

IMG_9795

TEDx ICS Youth 2026 không chỉ là một sự kiện giáo dục, mà còn là một nỗ lực góp phần định hình lại cách xã hội nhìn nhận về việc học và sự trưởng thành của thế hệ trẻ.

Không chỉ là nơi những ý tưởng được cất lên, đây còn là nơi những cuộc đối thoại được mở ra. Không chỉ là một ngày trải nghiệm, đây còn là điểm khởi đầu cho những thay đổi trong cách học, cách dạy và cách mỗi cá nhân kết nối với thế giới.

Bởi giáo dục, hơn bao giờ hết, không chỉ là câu chuyện của nhà trường, mà là câu chuyện của toàn xã hội.