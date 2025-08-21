Techcombank tổ chức Vòng chung kết "Quản lý tài chính cho Thế hệ tiếp nối vượt trội 2025" - sân chơi trí tuệ tài chính và trách nhiệm cộng đồng cho thế hệ trẻ

Gần 30 học sinh xuất sắc độ tuổi 12-15, là con em của các khách hàng Techcombank Private và Techcombank Priority trên toàn quốc, đã cùng nhau tranh tài trong một sân chơi trí tuệ quy mô và chất lượng vượt trội so với mùa đầu tiên năm 2024.



Tham gia chương trình, các em không chỉ được trao dồi thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn có cơ hội giao lưu, cọ sát nâng cao kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm

Tiên phong giáo dục tài chính cho thế hệ trẻ

Là một trong những ngân hàng tiên phong xây dựng chương trình giáo dục tài chính dành cho lứa tuổi 12–15, Techcombank và VinUni đã thiết kế chương trình chuyên biệt, kết hợp linh hoạt giữa khóa học trực tuyến trên nền tảng FinWise Edu, các buổi huấn luyện trực tuyến và hoạt động trải nghiệm thực tế.

Các em không chỉ được học kiến thức nền tảng về quản lý tài chính cá nhân, mà còn trực tiếp tham gia các workshop, mô phỏng "Một ngày làm banker", và xử lý tình huống thực tiễn. Qua đó, chương trình giúp rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng lãnh đạo, thuyết trình, làm việc nhóm. Đây là hành trang quan trọng cho một thế hệ kế thừa bản lĩnh.

Sau hai tháng thử thách, từ hơn 1.300 học viên ban đầu và 200 thí sinh vòng bán kết, gần 30 gương mặt xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết với chủ đề "Thử thách sáng tạo tài chính". Các em được chia thành 6 đội, trình bày ý tưởng xoay quanh hai chủ đề chính: "Sống xanh – Tiêu dùng thông minh" và "Tài chính tử tế – Cùng nhau vì cộng đồng".

Dự án “ Ứng dụng thiện nguyện Điểm Tử Tế” nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng chuyên môn

Các dự án gây ấn tượng mạnh với tính thực tiễn, khả năng ứng dụng và tinh thần trách nhiệm xã hội. Trong đó:

- Giải Nhất (50 triệu đồng): Ứng dụng thiện nguyện Điểm Tử Tế - ví điện tử ghi nhận, tích điểm và lan tỏa các hành động tử tế trong cộng đồng.

- Giải Nhì (40 triệu đồng): Trợ lý AI Ecospend Insights - ứng dụng quản lý chi tiêu xanh, gợi ý đầu tư bền vững và tính toán lượng khí CO2 từ tiêu dùng hàng ngày.

- Giải Ba (30 triệu đồng): Ứng dụng GreenWise - công cụ tiêu dùng thông minh, hạn chế rác thải và khuyến khích sử dụng vật liệu tái chế.

Ngoài ra, Ban giám khảo còn trao 3 giải Khuyến khích (20 triệu đồng) và giải "Thí sinh xuất sắc nhất" (10 triệu đồng) nhằm khích lệ nỗ lực học hỏi và phát triển.

Các thí sinh tham dự Chung kết chương trình “Quản lý tài chính dành cho thế hệ tiếp nối vượt trội”

Em Nguyễn Thiên Kim - đạt giải "Thí sinh xuất sắc nhất" đến từ TPHCM chia sẻ: "Con cảm thấy tự hào và vui mừng khi được Giải "thí sinh xuất sắc nhất", nhóm của con cũng đạt giải Nhất chung cuộc. Đây là kết quả minh chứng cho sự nổ lực của cả tập thể. Thay mặt các bạn, con xin được cảm ơn Techcombank cùng VinUni đã tạo ra cuộc thi với nhiều điều mới mẻ giúp chúng con có cơ hội được học thêm nhiều kiến thức bổ ích về việc quản lý tài chính, trao dồi kỹ năng thuyết trình, tưtin làm chủ sân khấu".

Không chỉ dừng lại ở cuộc thi, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa như "Cafe Zone" – trạm tiếp sức, nơi kết nối gia đình và tăng thêm sự tự tin cho các em; hay workshop về Trí tuệ nhân tạo (AI) với chủ đề "AI là ai, Play with AI và cùng AI quản lý tài chính", do ông Nguyễn Thành Trung – Cố vấn cao cấp của Techcombank – trực tiếp dẫn dắt. Các hoạt động này giúp thí sinh tiếp cận xu hướng công nghệ hiện đại và khai mở tiềm năng trong thời đại số.

Cam kết đồng hành cùng thế hệ kế thừa

Với sự tham gia trực tiếp sôi nổi từ các bạn nhỏ đến từ khắp mọi miền đất nước, sự góp sức mạnh mẽ từ các thí sinh đang sinh hoạt tại nước ngoài, sự đồng hành và cổ vũ từ cha mẹ, ông bà, anh chị - những người luôn dõi theo từng bước trưởng thành, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho các em trên hành trình chinh phục kiến thức tài chính đã góp phần tạo nên sự thành công cho chương trình năm nay.

Ông Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Private và Priority, Techcombank trao Giải “Thí sinh xuất sắc nhất” cho em Nguyễn Thiên Kim đến từ Thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thế Anh – Giám đốc Private & Priority Techcombank nhấn mạnh: "Chương trình không chỉ trang bị kiến thức tài chính nền tảng, mà còn tạo không gian trải nghiệm thực tiễn, giúp các em rèn luyện bản lĩnh, tư duy sáng tạo và đóng góp ý tưởng giá trị cho cộng đồng. Đây cũng là cam kết của Techcombank: luôn đồng hành cùng khách hàng không chỉ trong quản lý và phát triển gia sản, mà còn trong việc chuẩn bị hành trang và truyền cảm hứng cho thế hệ kế thừa".

Khép lại một hành trình đầy cảm xúc, "Quản lý tài chính cho Thế hệ tiếp nối vượt trội 2025" đã khẳng định vai trò tiên phong của Techcombank trong việc nuôi dưỡng tri thức tài chính cho thế hệ trẻ. Chương trình không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi trí tuệ, nơi ý tưởng tài chính bền vững và tinh thần trách nhiệm cộng đồng được ươm mầm và lan tỏa.

Chương trình đầy ý nghĩa của Techcombank sẽ còn tiếp nối ở mùa tiếp theo, nơi những ý tưởng trẻ sẽ tiếp tục tỏa sáng và đóng góp cho một cộng đồng phát triển vượt trội.