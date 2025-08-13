Phát động cuộc thi sáng tạo video, clip "Ấn tượng du lịch Việt Nam": Kể câu chuyện về Việt Nam một cách đầy cảm xúc

Tham dự họp báo công bố cuộc thi chiều 13/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội có bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi; ông Trần Hoàng Nam – Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Phó Trưởng Ban tổ chức; bà Nguyễn Thị Hoa Mai – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo; ông Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Thành viên Ban Giám khảo; bà Nguyễn Thị Vân – Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist), cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, cơ quan báo chí và truyền thông.

Quảng bá thương hiệu du lịch bằng ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh

Phát biểu tại họp báo phát động cuộc thi, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón lượng khách quốc tế kỷ lục, lên tới hơn 12 triệu lượt, phục vụ khoảng 93 triệu lượt khách nội địa và đạt doanh thu khoảng 616 nghìn tỉ đồng, qua đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước.

Những kết quả này không chỉ đến từ sự phục hồi sau đại dịch, mà còn từ nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong công tác xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia. Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch quốc tế ngày càng gay gắt, việc tạo ra những sản phẩm truyền thông hấp dẫn, giàu cảm xúc, có tính lan tỏa cao là yếu tố then chốt. Công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội đã trở thành công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta truyền tải hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và dịch vụ du lịch Việt Nam tới hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu người trên toàn cầu chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi.

Ban tổ chức bày tỏ niềm tin rằng với sức sáng tạo vô hạn của cộng đồng và sự hỗ trợ của truyền thông, cuộc thi sẽ tạo ra một kho tàng video, clip đặc sắc, đa dạng, phản ánh trọn vẹn vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

'Cuộc thi sáng tạo video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Về mặt quảng bá thương hiệu: Cuộc thi là một kênh truyền thông sáng tạo, giúp lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới bằng ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh- phương tiện dễ chạm tới cảm xúc nhất của con người. Mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một "đại sứ" góp phần đưa thông điệp "Việt Nam- Điểm đến an toàn, hấp dẫn, khác biệt và bền vững" tới du khách bốn phương.

Đây cũng là dịp để người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, và cả du khách quốc tế cùng tham gia vào công cuộc quảng bá du lịch. Sự tham gia rộng rãi này sẽ tạo nên sức mạnh lan tỏa lớn, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm bảo tồn giá trị văn hóa - thiên nhiên', bà Lan nhấn mạnh.

Trưởng Ban tổ chức "Ấn tượng du lịch Việt Nam" cũng khẳng định, cuộc thi đi đúng hướng chiến lược chuyển đổi số ngành du lịch, tận dụng công nghệ, mạng xã hội và các nền tảng video ngắn - một trong những xu hướng truyền thông mạnh mẽ nhất hiện nay.

Nơi mỗi người được kể câu chuyện của mình về Việt Nam

Cuộc thi sáng tạo video/clip "Ấn tượng du lịch Việt Nam" là nơi mỗi người được kể câu chuyện của mình về Việt Nam - câu chuyện có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khơi gợi cảm hứng, mong muốn khám phá và gắn bó với đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Cuộc thi nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, chất lượng, bền vững; đổi mới phương thức quảng bá bằng công nghệ hiện đại; huy động sức sáng tạo của cộng đồng và làm giàu kho dữ liệu video phục vụ các chiến dịch quảng bá quốc gia.

Lễ ký kết hợp tác truyền thông và tài trợ cho Cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng Du lịch Việt Nam” năm 2025.

Ban Tổ chức khuyến khích tác phẩm dựa trên các chủ đề như di sản văn hóa, sản phẩm du lịch mới, du lịch xanh và có trách nhiệm, du lịch sức khỏe, du lịch golf, du lịch MICE… Các chủ đề này phù hợp với định hướng phát triển du lịch quốc gia và chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030.

Về đối tượng tham gia, Ban tổ chức "Ấn tượng du lịch Việt Nam" cho biết, cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam (đang sinh sống trong và ngoài nước), người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, và các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam.

- Quy định về tác phẩm: Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 5 clip dự thi. Các tác phẩm phải thuộc một trong hai thể loại sau: Video ngắn - Thời lượng không quá 60 giây; Video dài - Thời lượng không quá 5 phút.

- Thời gian và cách thức gửi bài dự thi: Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 15/8-15/11/2025. Lễ công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12/2025.

Các tác giả có thể gửi tác phẩm qua các kênh sau:

- Trang web chính thức: antuongdulichvietnam.bvhttdl.gov.vn.

- Email: antuongdulichvietnam@bvhttdl.gov.vn

- Gửi trực tiếp/Bưu điện: Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 20, ngõ 2, phố Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội). Lưu ý ghi rõ: "Tham dự Cuộc thi sáng tạo Video/clip 'Ấn tượng Du lịch Việt Nam'" trên phong bì.