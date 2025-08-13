Phát động cuộc thi sáng tạo video, clip "Ấn tượng du lịch Việt Nam": Kể câu chuyện về Việt Nam một cách đầy cảm xúc
"Ấn tượng du lịch Việt Nam" được phát động nhằm quảng bá, định vị hình ảnh Việt Nam là điểm đến du lịch hấp dẫn, chất lượng, bền vững với thiên nhiên hùng vĩ, nền văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc, đa dạng các loại hình du lịch, nghỉ dưỡng và các dịch vụ du lịch ngày càng được hoàn thiện.
Tham dự họp báo công bố cuộc thi chiều 13/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội có bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số VHTTDL, Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi; ông Trần Hoàng Nam – Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Phó Trưởng Ban tổ chức; bà Nguyễn Thị Hoa Mai – Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo; ông Đỗ Lệnh Hùng Tú – Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Thành viên Ban Giám khảo; bà Nguyễn Thị Vân – Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist), cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, cơ quan báo chí và truyền thông.
Quảng bá thương hiệu du lịch bằng ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh
Phát biểu tại họp báo phát động cuộc thi, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón lượng khách quốc tế kỷ lục, lên tới hơn 12 triệu lượt, phục vụ khoảng 93 triệu lượt khách nội địa và đạt doanh thu khoảng 616 nghìn tỉ đồng, qua đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước.
Những kết quả này không chỉ đến từ sự phục hồi sau đại dịch, mà còn từ nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong công tác xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia. Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch quốc tế ngày càng gay gắt, việc tạo ra những sản phẩm truyền thông hấp dẫn, giàu cảm xúc, có tính lan tỏa cao là yếu tố then chốt. Công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội đã trở thành công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta truyền tải hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và dịch vụ du lịch Việt Nam tới hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu người trên toàn cầu chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.
Ban tổ chức bày tỏ niềm tin rằng với sức sáng tạo vô hạn của cộng đồng và sự hỗ trợ của truyền thông, cuộc thi sẽ tạo ra một kho tàng video, clip đặc sắc, đa dạng, phản ánh trọn vẹn vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam.
'Cuộc thi sáng tạo video/clip "Ấn tượng Du lịch Việt Nam" không chỉ là một hoạt động truyền thông, mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.
Về mặt quảng bá thương hiệu: Cuộc thi là một kênh truyền thông sáng tạo, giúp lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới bằng ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh- phương tiện dễ chạm tới cảm xúc nhất của con người. Mỗi tác phẩm dự thi sẽ trở thành một "đại sứ" góp phần đưa thông điệp "Việt Nam- Điểm đến an toàn, hấp dẫn, khác biệt và bền vững" tới du khách bốn phương.
Đây cũng là dịp để người dân, cộng đồng, doanh nghiệp, và cả du khách quốc tế cùng tham gia vào công cuộc quảng bá du lịch. Sự tham gia rộng rãi này sẽ tạo nên sức mạnh lan tỏa lớn, đồng thời khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm bảo tồn giá trị văn hóa - thiên nhiên', bà Lan nhấn mạnh.
Trưởng Ban tổ chức "Ấn tượng du lịch Việt Nam" cũng khẳng định, cuộc thi đi đúng hướng chiến lược chuyển đổi số ngành du lịch, tận dụng công nghệ, mạng xã hội và các nền tảng video ngắn - một trong những xu hướng truyền thông mạnh mẽ nhất hiện nay.
Nơi mỗi người được kể câu chuyện của mình về Việt Nam
Cuộc thi sáng tạo video/clip "Ấn tượng du lịch Việt Nam" là nơi mỗi người được kể câu chuyện của mình về Việt Nam - câu chuyện có thể chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khơi gợi cảm hứng, mong muốn khám phá và gắn bó với đất nước Việt Nam tươi đẹp.
Cuộc thi nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, chất lượng, bền vững; đổi mới phương thức quảng bá bằng công nghệ hiện đại; huy động sức sáng tạo của cộng đồng và làm giàu kho dữ liệu video phục vụ các chiến dịch quảng bá quốc gia.
Ban Tổ chức khuyến khích tác phẩm dựa trên các chủ đề như di sản văn hóa, sản phẩm du lịch mới, du lịch xanh và có trách nhiệm, du lịch sức khỏe, du lịch golf, du lịch MICE… Các chủ đề này phù hợp với định hướng phát triển du lịch quốc gia và chiến lược marketing du lịch Việt Nam đến năm 2030.
Về đối tượng tham gia, Ban tổ chức "Ấn tượng du lịch Việt Nam" cho biết, cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam (đang sinh sống trong và ngoài nước), người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, và các tổ chức đang hoạt động tại Việt Nam.
- Quy định về tác phẩm: Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 5 clip dự thi. Các tác phẩm phải thuộc một trong hai thể loại sau: Video ngắn - Thời lượng không quá 60 giây; Video dài - Thời lượng không quá 5 phút.
- Thời gian và cách thức gửi bài dự thi: Ban tổ chức nhận bài dự thi từ ngày 15/8-15/11/2025. Lễ công bố và trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12/2025.
Các tác giả có thể gửi tác phẩm qua các kênh sau:
- Trang web chính thức: antuongdulichvietnam.bvhttdl.gov.vn.
- Email: antuongdulichvietnam@bvhttdl.gov.vn
- Gửi trực tiếp/Bưu điện: Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (số 20, ngõ 2, phố Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội). Lưu ý ghi rõ: "Tham dự Cuộc thi sáng tạo Video/clip 'Ấn tượng Du lịch Việt Nam'" trên phong bì.
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Cuộc thi sẽ có hai thể loại video: Video ngắn (thời lượng không quá 60 giây); Video dài (thời lượng không quá 5 phút).
Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng tương ứng với từng thể loại như sau:
1. Giải thưởng chính
1 Giải Nhất:
Tổng trị giá 58 triệu đồng. Bao gồm:
+ 15.000.000 đồng tiền mặt.
+ 01 xe máy điện Yadea Velax (trị giá 29.990.000 đồng).
+ 02 combo tham quan nghỉ dưỡng Tam Cốc - Tràng An - Bái Đính.
+ 04 vé onsen và 02 combo vé Sunworld Hạ Long (1combo chơi 3 công viên)
2 Giải Nhì:
Tổng trị giá 45 triệu đồng/giải. Mỗi giải bao gồm:
+ 10.000.000 đồng tiền mặt.
+ 01 xe máy điện Yadea Voltguard (trị giá 27.990.000 đồng).
+ 01 combo tham quan nghỉ dưỡng Tam Cốc - Tràng An - Bái Đính.
+ 02 vé onsen và 02 combo vé Sunworld Hạ Long (1combo chơi 3 công viên)
5 Giải Ba:
Tổng trị giá 7.600.000 đồng/giải. Mỗi giải bao gồm:
+ 5.000.000 đồng tiền mặt.
+ 01 combo tham quan nghỉ dưỡng Tam Cốc - Tràng An - Bái Đính.
+ 01 combo vé Sunworld Hạ Long (1combo chơi 3 công viên)
- 05 Giải Khuyến khích: Tổng trị giá 5.600.000 đồng/giải. Mỗi giải bao gồm:
+ 3.000.000 đồng tiền mặt.
+ 01 combo tham quan nghỉ dưỡng Tam Cốc - Tràng An - Bái Đính.
+ 01 combo vé Sunworld Hạ Long (1combo chơi 3 công viên)
2. Giải thưởng bình chọn
- Giải bình chọn chung cuộc (mỗi thể loại):
+ 01 Giải Video clip được nhiều bình chọn nhất: Tổng trị giá 34.000.000 đồng. Bao gồm:
5.000.000 đồng tiền mặt.
01 Xe đạp điện Yadea Vekoo (trị giá 14.990.000 đồng).
02 combo tham quan nghỉ dưỡng Tam Cốc - Tràng An - Bái Đính.
01 đêm nghỉ dưỡng tại Khách sạn Metropole Hà Nội.
01 vé onsen và 01 combo vé Sunworld Hạ Long (1combo chơi 3 công viên)
- Giải bình chọn tháng (mỗi thể loại):
+ 01 Giải cao nhất: Tổng trị giá 11.000.000 đồng. Bao gồm:
3.000.000 đồng tiền mặt
02 combo du lịch Tam Cốc - Tràng An - Bái Đính
02 vé onsen
+ 01 Giải cao thứ hai: 5.200.000 đồng tiền mặt.
2.000.000 đồng tiền mặt
01 vé onsen và 02 combo vé Sunworld Hạ Long (1combo chơi 3 công viên)
+ 01 Giải cao thứ ba: 1.600.000 đồng tiền mặt.
1.000.000 đồng tiền mặt
02 combo vé Sunworld Hạ Long (1combo chơi 3 công viên)
3. Giải thưởng phụ
Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ với nhiều phần quà hấp dẫn từ các đơn vị đồng hành.
- Giải "Ấn tượng Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh":
+ Đối tượng: Video ngắn (thời lượng dưới 60 giây) về du lịch TP. Hồ Chí Minh có lượng bình chọn cao nhất từ khán giả.
+ Nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA.
+ Phần thưởng: 01 Điện thoại OPPO Reno15 Series và phụ kiện du lịch, với tổng giá trị quy đổi tương đương 20.000.000 đồng.
- Giải "Ấn tượng Du lịch Thành phố Hà Nội":
+ Đối tượng: Video ngắn (thời lượng dưới 60 giây) do Hội đồng Giám khảo lựa chọn
+ Nhà tài trợ: Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist)
+ Phần thưởng: Voucher combo 2 phòng hoặc 2 đêm khách sạn Metropole Hà Nội, với tổng giá trị quy đổi tương đương 16.000.000 đồng.
4. Quy định chung về giải thưởng
- Các phần thưởng bằng hiện vật không được quy đổi thành tiền mặt.
- Ban Tổ chức sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.
- Mức chi thưởng được áp dụng theo quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BTC ngày 22/02/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch.