Taylor Swift không chỉ khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi tài năng sáng tác, giọng hát live ổn định mà còn bởi phong độ bền bỉ trên sân khấu. The Eras Tour – chuỗi concert dài hơn 3 tiếng mỗi đêm là minh chứng rõ nhất: nữ ca sĩ gần như hát live 100%, vừa hát vừa nhảy, liên tục di chuyển nhưng vẫn giữ được năng lượng và thần thái rực lửa. Ít ai biết rằng, để có được sức bền và vóc dáng dẻo dai, Swift đã duy trì một chế độ tập luyện và sinh hoạt vô cùng nghiêm ngặt, chẳng khác gì một vận động viên chuyên nghiệp.

Tập luyện cường độ cao, chia giai đoạn như mùa giải thể thao

Theo tiết lộ từ huấn luyện viên, Swift có hai giai đoạn tập luyện rõ ràng là ngoài tour và trong tour. Ở thời gian chuẩn bị, cô tập tới 6 buổi/tuần, mỗi buổi kéo dài 1–2 tiếng, tập trung vào sức mạnh và sức bền. Các bài tập này đặc biệt chú trọng vùng cơ trung tâm, giúp giữ vóc dáng thon gọn đồng thời bảo đảm cơ thể đủ sức chịu đựng hàng trăm động tác vũ đạo và di chuyển liên tục.

Nữ ca sĩ chăm chỉ tập luyện

Cardio độc lạ vừa chạy vừa hát

Một trong những bí quyết độc đáo của Swift chính là phương pháp "Timed Treadmill". Cô chạy bộ trên máy và hát toàn bộ setlist dài hàng chục bài hát. Với những ca khúc sôi động, Swift tăng tốc độ chạy; còn khi chuyển sang ballad, cô giảm nhịp xuống đi bộ nhanh. Trung bình, mỗi buổi tập kéo dài hơn 3 giờ, tiêu tốn năng lượng tương đương 25km chạy bộ. Đây là cách giúp Swift rèn luyện hơi thở, duy trì khả năng kiểm soát giọng hát ngay cả khi đang vận động mạnh.

Vóc dáng cực cháy của Swift

Nghỉ ngơi, chú trọng dinh dưỡng

Cường độ biểu diễn khắc nghiệt khiến việc nghỉ ngơi trở thành yếu tố sống còn. Sau những đêm diễn cháy hết mình, Swift dành hẳn 24 giờ để nghỉ ngơi tuyệt đối, hạn chế di chuyển. Cô cũng đặc biệt chú trọng đến việc giữ nước, có khi uống đến 10 chai/ngày. Đây là bí quyết giúp giọng hát không bị khàn và cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất. Ngoài ra, nhiều tháng trước tour, Swift nói không với rượu bia, chỉ ngoại lệ trong vài dịp đặc biệt, nhằm giữ giọng hát trong trẻo và thể lực ổn định.

Khác với nhiều ngôi sao áp dụng chế độ ăn kiêng hà khắc, Swift chọn cách tiếp cận cân bằng. Trong tuần, cô ưu tiên thực phẩm lành mạnh, nhiều rau xanh, protein nạc, trái cây. Nhưng vào cuối tuần, nữ ca sĩ thoải mái thưởng thức những món yêu thích như burger hay pizza. Sự linh hoạt này giúp cô vừa duy trì vóc dáng vừa tránh áp lực tinh thần.

Bên cạnh gym và cardio, Taylor Swift cũng yêu thích một số hoạt động thể thao khác. Cô từng chơi bóng rổ và bóng chuyền thời trung học trước khi toàn tâm theo đuổi âm nhạc. Khi trưởng thành, Swift lựa chọn các bộ môn hỗ trợ thể lực và sự linh hoạt như bơi lội, yoga và pilates. Những hoạt động này giúp cơ thể cô được thư giãn sau các buổi tập cường độ cao, đồng thời tăng khả năng kiểm soát hơi thở. Ngoài ra, Swift còn thường xuyên đạp xe nhẹ khi ở New York hoặc trong thời gian lưu diễn, coi đó là cách vừa vận động, vừa tận hưởng không khí ngoài trời.

Taylor Swift chăm đi bộ

Có thể nói, sức bền và vóc dáng săn chắc của Taylor Swift là kết quả từ sự kết hợp toàn diện: tập luyện cường độ cao, cardio độc đáo kết hợp hát, vũ đạo miệt mài, phục hồi khoa học, ăn uống cân bằng, tinh thần lạc quan và duy trì thể thao ngoài giờ. Tất cả tạo nên một Taylor Swift vừa là nghệ sĩ đỉnh cao, vừa mang tinh thần của một vận động viên chuyên nghiệp. Chính kỷ luật ấy đã giúp cô giữ vững vị thế ngôi sao hàng đầu thế giới, liên tục "cháy" hết mình trong từng đêm diễn.