Taylor Swift chẳng sợ gì ai, mắng thẳng "kẻ thù" Kim Kardashian trước 90 nghìn khán giả?

Taylor Swift hiện đang mang The Eras Tour đến với "thánh đường" SVĐ Wembley, London với 8 show diễn đều đã cháy vé, đích thân Hoàng tử William cùng với 2 người con nhỏ của mình đã đến tham dự trong đêm mở màn. Một trong những "đặc sản" của The Eras Tour chính là tiết mục "surprise songs" (ca khúc bất ngờ) nơi Taylor Swift sẽ mang đến 2 bản mashup ngẫu hứng bất kì ca khúc nào trong sự nghiệp của cô: bản masup đầu tiên gồm 2 bài được hát cùng guitar, bản mashup thứ 2 gồm 2 bài hát với tiếng piano đệm.

Trong đêm The Eras Tour thứ 2 tại London, Taylor Swift đã gây chấn động khi "gửi gắm" bản mashup đầu tiên cho "kẻ thù" Kim Kardashian. Trước khi bắt đầu, Taylor Swift nói: "Bất kì khi nào có ai đó nói những thứ vớ vẩn về tôi, điều đó chỉ làm tôi làm việc chăm chỉ hơn và khiến tôi trở nên kiên cường hơn. Điều này khiến tôi cảm thấy cực kì biết ơn đến những người này. Tôi chưa bao giờ chơi bản mashup này nhe nên hãy ủng hộ tôi nhé!". Và sau đó, cô trình diễn bản mashup Mean x ThanK you aIMee trong tiếng hò reo của gần 90 nghìn khán giả.

Taylor Swift mắng Kim Kardashian

Mean là một trong những hit lớn nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift. Đây là ca khúc mà Taylor Swift dành tặng đến những ai chỉ trích, đặt điều và nói xấu về cô được ra mắt vào năm 2011 nằm trong album Speak Now.

Chia sẻ về ca khúc này thời điểm ra mắt 13 năm về trước, Taylor Swift cho biết: "Tôi hiểu rằng không phải ai cũng thích mọi việc bạn làm và tôi hiểu rằng dù thế nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ bị chỉ trích vì điều gì đó. Nhưng tôi cũng hiểu rằng có nhiều cách khác nhau để chỉ trích ai đó. Có những lời chỉ trích mang tính xây dựng. Có những lời chỉ trích chuyên nghiệp. Và sau đó, chỉ có những lời cay nghiệt, xấu tính. Có một ranh giới mà bạn cần phải vạch ra khi muốn chỉ trích về một người, nhưng có một anh chàng này cứ vượt qua ranh giới đó hết lần này đến lần khác. Người này chỉ tỏ ra xấu tính và nói những điều có thể hủy hoại một ngày của tôi...."

Còn với thanK you aIMee, track nằm trong album mới nhất của Taylor Swift - The Tortured Poets Department. Khi khán giả ghép toàn bộ các chữ được viết hoa một cách có chủ đích trong tiêu đề ca khúc, ta sẽ có chữ KIM. Và chắc chắn chỉ có 1 Kim trên cõi đời này khiến Taylor Swift "ưu ái" gửi tặng bài: Kim Kardashian.

Ca khúc nói về những nạn nhân của việc bị bắt nạt lúc còn trên ghế nhà trường, những tổn thương sâu sắc mà nạn nhân gặp phải cũng như sự mạnh mẽ của nạn nhân để vượt qua nỗi đau đó. Không cần phải có đầu óc phân tích quá sâu để biết rằng toàn bộ ca khúc là lời "tri ân" Taylor Swift gửi đến Kim Kardashian đã khiến cô mạnh mẽ hơn như ngày hôm nay.

Ngược thời gian về quá khứ, có lẽ ai trong chúng ta cũng biết "thâm thù đại hận" giữa Taylor Swift và bộ đôi Kim Kardashian - Kanye West. Hàng loạt các drama không hồi kết: vụ giật micro gây chấn động tại VMAs 2009, việc Kanye West đưa lời rap tục tĩu về Taylor Swift, cú "điện thoại" chấn động làm hủy hoại sự nghiệp Taylor Swift của gia đình Kim - Kanye,... Tất cả đã khiến những mâu thuẫn cực độ giữa Taylor Swift và vợ chồng Kim Kardashian - Kanye West vẫn là một trong những mối thù tốn nhiều giấy mực nhất tại Hollywood.