Tay vợt cầu lông Lê Đức Phát cầu hôn hotgirl bắn cung Ánh Nguyệt: Chuyện tình Olympic sắp đơm hoa kết trái

Mới đây, VĐV cầu lông Lê Đức Phát đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi đăng tải loạt ảnh trong không gian ngập tràn hoa hồng và nến. Thay vì những cú đập cầu uy lực trên sân đấu, tay vợt sinh năm 1998 xuất hiện lịch lãm, trao nhẫn cầu hôn cho nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt.

Kèm theo những hình ảnh hạnh phúc, Đức Phát hóm hỉnh chia sẻ: "Hoàn thành nhiệm vụ cuối năm". Phản hồi lại tình cảm của bạn trai, Ánh Nguyệt cũng rạng rỡ khoe chiếc nhẫn đính hôn trên tay, ngầm xác nhận cả hai sẽ sớm về chung một nhà trong thời gian tới.

Lê Đức Phát cầu hôn thành công bạn gái Ánh Nguyệt (Ảnh: FBNV)

Ánh Nguyệt hạnh phúc khoe nhẫn (Ảnh: FBNV)

Chuyện tình của Đức Phát và Ánh Nguyệt được ví như một bộ phim ngôn tình của làng thể thao Việt Nam. Cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau sau khi cùng góp mặt tranh tài tại Olympic Paris 2024. Sự đồng điệu về nỗ lực bền bỉ và áp lực thi đấu đỉnh cao đã gắn kết hai trái tim.

Kể từ khi công khai mối quan hệ vào tháng 9/2024, cặp đôi luôn khiến người hâm mộ ngưỡng mộ bởi sự đồng hành khăng khít. Ánh Nguyệt luôn có mặt trên khán đài tiếp lửa cho bạn trai, và ngược lại, Đức Phát cũng là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cô nàng mỗi khi cầm cung ra trận.

Cặp đôi "trai tài gái sắc" của thể thao Việt Nam

Lê Đức Phát không chỉ là tay vợt đơn nam hàng đầu với chiều cao ấn tượng 1m86 mà còn là gương mặt đại diện tiêu biểu khi từng giữ trọng trách cầm cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Trong khi đó, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 2001) từ lâu đã được mệnh danh là "hot girl" của làng cung thủ. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, cô còn là nữ cung thủ số một Việt Nam nội dung cung 1 dây, từng lập kỳ tích tham dự hai kỳ Olympic liên tiếp và mang về tấm HCV quý giá tại SEA Games 30.