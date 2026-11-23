Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 6h cùng ngày tại khu vực nút giao thông Hàng Mã - Hàng Lược - Chả Cá (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô taxi BKS 29H-947.XX di chuyển theo hướng Hàng Mã đi Hàng Lược xảy ra va chạm với xe khách 16 chỗ BKS 29E-544.XX đang đi hướng phố Hàng Lược - Chả Cá.

Tại hiện trường, xe 16 chỗ bị đâm ngang giữa hông xe dẫn đến lật nghiêng trước số 33 Hàng Mã và bị hư hỏng. Xe taxi bị hư hỏng phần đầu.

Trên ô tô 16 chỗ có 2 khách nữ bị xây xát nhẹ.

Tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng có mặt giải quyết vụ việc. Các phương tiện được di chuyển khỏi hiện trường giải phóng lòng đường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn được làm rõ.