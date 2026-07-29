Ở lứa tuổi tiểu học, trẻ em đang trong giai đoạn tiếp thu ngôn ngữ tự nhiên và nhạy bén nhất. Thay vì ép con lao vào học ngữ pháp hay nhồi nhét lý thuyết, việc định hướng cho trẻ tiếp cận tiếng Anh một cách đúng quy luật, nhẹ nhàng nhưng đều đặn sẽ giúp con xây dựng nền tảng vững chắc mà không chịu áp lực.

Chị Hồng Liên (Hà Nội), một người làm việc lâu năm trong lĩnh vực giáo dục, thường xuyên nhận được những câu hỏi thắc mắc từ các bậc phụ huynh như: “Con 5-6 tuổi nên bắt đầu học tiếng Anh như thế nào?. Bằng kinh nghiệm thực tế khi đồng hành cùng hai con chinh phục tiếng Anh từ sớm, giúp các con đạt IELTS 7.0–7.5 ở lớp 9 và cán mốc IELTS 8.0 vào năm lớp 11, chị đã đúc kết trọn vẹn hành trình giai đoạn Tiểu học để chia sẻ cùng cộng đồng.

Theo chị Hồng Liên, độ tuổi từ 5 đến 10 là thời điểm "vàng" lý tưởng nhất để trẻ bắt đầu học tiếng Anh. Cho con học quá sớm từ 2-4 tuổi khi chưa thể đồng hành sát sao thường mang lại hiệu quả không cao do trẻ còn đang hoàn thiện tiếng Việt và khả năng tập trung ngắn. Trái lại, nếu bắt đầu quá muộn ở giai đoạn lớp 5-6, các môn học trên trường đã nặng dần, trẻ ít thời gian ôn tập và khó duy trì thói quen học daily hơn. Ở độ tuổi tiểu học, trẻ chưa chịu nhiều áp lực thi cử và hoàn toàn có thể dành ra 30-45 phút mỗi ngày cho ngoại ngữ.

Để việc học đạt hiệu quả cao nhất, trẻ cần được tiếp cận ngôn ngữ theo đúng trình tự tự nhiên: Nghe - Nói - Đọc - Viết. Trong 6 đến 12 tháng đầu tiên, bố mẹ nên cho con nghe thật nhiều để tích lũy vốn từ và cảm nhận ngôn ngữ, từ đó khả năng nói sẽ phát triển rất tự nhiên. Các phần ngữ pháp chuyên sâu và kỹ năng viết bài chỉ nên bắt đầu tập trung từ khoảng lớp 4 trở lên, khi nền tảng nghe nói của trẻ đã thực sự vững vàng.

Bộ tài liệu thực chiến và ứng dụng công nghệ tại nhà

Để giúp con đi đúng hướng, gia đình chị đã lựa chọn và kết hợp bài bản các bộ giáo trình uy tín:

Giáo trình chính (Academy Stars): Mỗi level đều có: Student Book; Workbook; Grammar. Học mỗi ngày 20 phút.

Xây nền phát âm & đánh vần (Oxford Phonics World): Dành 10-15 phút/ngày để luyện phát âm chuẩn ngay từ đầu.

Rèn kỹ năng đọc hiểu: Sau khi học đến khoảng Academy Stars 2, chị bổ sung thêm sách đọc hiểu phù hợp trình độ và tăng dần độ khó theo từng level.

Học ngữ pháp bài bản (New Round Up): Chỉ bắt đầu học khi con đạt trình độ Academy Stars 3. Việc tránh học ngữ pháp quá sớm sẽ giúp con không bị rụt rè hay áp lực khi luyện nghe nói.

Rèn kỹ năng viết (Great Writing): Bắt đầu từ lớp 4–5, hướng dẫn con viết theo tiến trình chuẩn: từ câu đến đoạn văn đến bài văn hoàn chỉnh.

Đọc sách tiếng Anh: Duy trì đều đặn đọc vài quyển sách phù hợp mỗi tuần. Nguyên tắc là "đọc đều đặn" quan trọng hơn "đọc quá nhiều".

Bên cạnh đó, việc đăng ký các kỳ thi Cambridge theo từng chặng như Starters, Movers, Flyers hay KET/PET được chị áp dụng như một công cụ đo lường để biết chính xác năng lực của con đang ở đâu chứ không phải vì áp lực thành tích.

Cụ thể:

Academy Stars 2 => Thi Starters

Academy Stars 4 => Thi Movers

Academy Stars 5 => Thi Flyers

Academy Stars 6 => Thi KET => PET

Trong thời đại công nghệ, chị Liên khuyên phụ huynh nên tận dụng công cụ AI (như Sivi AI) để hỗ trợ con tự học tại nhà. Chỉ cần 10-15 phút mỗi ngày tương tác với AI, trẻ có thể: Luyện phát âm chuẩn xác; Thực hành hội thoại và tăng phản xạ giao tiếp; Tạo môi trường nói tiếng Anh hàng ngày một cách tự nhiên, không áp lực.

Quy trình tự học 30 phút và vai trò đồng hành của cha mẹ

Mỗi ngày sau buổi học trên lớp, trẻ chỉ cần dành khoảng 30 phút tự học tại nhà theo đúng 4 bước nối tiếp:

Bước 1 (5 phút): Nghe lại toàn bộ bài đã học. Bước 2 (10 phút): Nghe và nhắc lại (phương pháp Shadowing) theo giáo viên hoặc audio. Bước 3 (5 phút): Đọc lại hoặc chép nhanh một số câu ngắn để ghi nhớ mặt chữ. Bước 4 (10 phút): Làm bài tập củng cố.

Quy trình này tuyệt đối không nên bị đảo ngược, bởi việc chỉ tập trung làm bài tập giấy mà bỏ qua khâu nghe - nói chính là nguyên nhân khiến nhiều trẻ học nhiều năm vẫn không thể giao tiếp.

Chị Liên khẳng định, bố mẹ không nhất thiết phải giỏi tiếng Anh mới có thể dạy con. Điều quan trọng nhất mà phụ huynh cần làm là giúp con duy trì thói quen học tập hàng ngày, kiểm tra con thực hiện đúng quy trình và luôn động viên thay vì gây áp lực. Tiếng Anh là môn học của sự tích lũy lâu dài, không phải ngày một ngày hai.

Nhờ kiên trì áp dụng lộ trình này chỉ với 30-45 phút mỗi ngày, đồng thời liên tục điều chỉnh mục tiêu, tài liệu và cách học theo từng cấp học, hai con của chị không chỉ giao tiếp tự tin, đọc sách và học các môn bằng tiếng Anh từ sớm mà còn đạt IELTS 7.0-7.5 ở lớp 9, trước khi chạm mốc IELTS 8.0 khi bước vào lớp 11.