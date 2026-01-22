Tất tần tật đám cưới Á hậu Phương Nhi: Dâu rể đưa quy định cho khách mời, loạt hoạt động độc lạ sẽ diễn ra!

Sau thời gian dài "chấm hóng", đám cưới của Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng sắp diễn ra, trở thành một trong những sự kiện được quan tâm nhất của showbiz đầu năm. Dù cặp đôi lựa chọn cách tổ chức kín tiếng, hạn chế chia sẻ thông tin, nhưng sức hút của hôn lễ vẫn rất lớn khi từng động thái nhỏ đều nhanh chóng được cư dân mạng chú ý và bàn tán. Đám cưới sẽ diễn ra trong 2 ngày 22/1 và 23/1 sắp tới.

Phương Nhi và Minh Hoàng đã tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hoá cách đây 1 năm (ảnh: Đỗ Long)

Thiếu gia Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi khoe ảnh cưới trước giờ G

Mới đây, Phương Nhi và Minh Hoàng khiến cộng đồng mạng chú ý khi đồng loạt thay ảnh đại diện trên tài khoản Instagram riêng tư bằng ảnh cưới đôi. Dù chưa có chia sẻ mới hay phát ngôn chính thức, chỉ riêng động thái này cũng đủ cho thấy không khí rộn ràng, háo hức của đôi trẻ trước ngày trọng đại.

Ảnh cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng được cặp đôi chai sẻ trước giờ G (ảnh: Instagram nhân vật)

Đám cưới tổ chức tại resort nhà chú rể, an ninh thắt chặt

Theo thông tin trong thiệp mời, hôn lễ của Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ diễn ra tại khu resort biển cao cấp thuộc tập đoàn của gia đình chú rể. Nơi này được đánh giá là một trong những resort đẹp, đắt đỏ và sang trọng. Việc lựa chọn địa điểm này không chỉ mang ý nghĩa riêng tư mà còn giúp đảm bảo an ninh được thắt chặt tối đa trong ngày diễn ra đám cưới.

Địa điểm tổ chức lễ cưới là một resort ven biển thuộc sở hữu của tập đoàn nhà chú rể (Ảnh: Tổng hợp)

Khách mời có 2 ngày nghỉ dưỡng, cô dâu chú rể đưa ra quy định trang phục

Dàn khách mời góp mặt trong hôn lễ này cũng được mong chờ. Bởi lẽ trước khi lui về hậu trường, Phương Nhi từng có mối quan hệ thân thiết với nhiều Hoa hậu, Á hậu và sao Vbiz. Theo đó, khách mời tham dự đám cưới sẽ được trải nghiệm 2 ngày nghỉ dưỡng trọn vẹn tại resort.

Cô dâu chú rể cũng đưa ra quy định trang phục theo phong cách màu sắc tươi tắn, nhẹ nhàng như hồng, xanh, trắng, xám, cam... Quy định riêng cho nam, nữ, 2 buổi tiệc cũng có 2 gam màu khác nhau. Danh sách khách mời hiện vẫn được giữ kín, tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, Lương Thùy Linh là một trong những gương mặt được cho là sẽ góp mặt trong ngày vui của Phương Nhi.

Khách mời có quy định trang phục trong 2 ngày tham dự đám cưới (ảnh: Tổng hợp)

Hoạt động độc đáo lần đầu xuất hiện

Một chi tiết khiến netizen không khỏi tò mò là hoạt động thi đấu thể thao diễn ra vào sáng 23/1. Đây được xem là điểm nhấn hiếm thấy, thậm chí lần đầu xuất hiện trong các đám cưới sao Việt. Cư dân mạng cũng rất "hóng" xem cụ thể Phương Nhi và Minh Hoàng sẽ "đánh úp" đều bất ngờ gì trong giải đấu thể thao này.

Trước đây, Phương Nhi từng yêu thích thể thao, đặc biệt là đánh golf (ảnh: FBNV)

Loạt NTK hé lộ về "cô dâu hào môn" với các thiết kế độc bản

Về phần trang phục cô dâu, Phương Nhi được tiết lộ sẽ diện nhiều mẫu váy cưới đến từ các NTK trong nước và nước ngoài, với số lượng váy khủng. Những ngày qua, loạt NTK nổi tiếng như Chung Thanh Phong, Trà Linh liên tục úp mở về một "cô dâu hào môn" trong ngày 23/1, làm dấy lên nghi vấn chính là Phương Nhi.

Đáng chú ý, theo các nhà thiết kế chia sẻ tất cả các thiết kế đều được đặt may riêng, mang tính độc bản, thể hiện sự đầu tư chỉn chu cho ngày trọng đại. Hiện tại, ekip váy cưới và stylist đã dần đổ bộ về địa điểm tổ chức để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.