Tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội sắp chứng kiến sự thay đổi chưa từng có

Tháng 12, AI sẽ thay thế CSGT để điều khiển phương tiện giao thông theo lưu lượng thực

Sáng 12/11, tại hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVIII, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố (CATP) Hà Nội đã phát biểu tham luận về nội dung phân cấp, phân quyền cho cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và một số nội dung đáng chú ý khác.

Liên quan đến giải quyết ùn tắc giao thông, Giám đốc CATP Hà Nội thông tin, Công an thành phố đang thực hiện đề án lắp hệ thống camera AI, đến khoảng tháng 12 tới, AI sẽ thay thế cảnh sát giao thông để điều khiển phương tiện giao thông theo lưu lượng thực.

Được biết, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 563 nút giao trên địa bàn Thủ đô hiện do Công an TP. Hà Nội trực tiếp quản lý và vận hành. Đây được xem là một trong những hạ tầng trọng yếu, đóng vai trò quyết định trong công tác tổ chức, điều hành giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, phần lớn hệ thống đèn tín hiệu hiện nay đã được đầu tư từ nhiều năm trước, sử dụng công nghệ cũ, chỉ phù hợp với điều kiện giao thông có lưu lượng thấp.

Trong bối cảnh giao thông Hà Nội ngày càng phức tạp, phương tiện cá nhân chiếm tỷ lệ lớn, hệ số đi lại trung bình đạt 2,73 – 3,1 chuyến/người/ngày, trong khi hệ thống giao thông công cộng chưa tạo được đột phá, áp lực ùn tắc đang tăng mạnh tại nhiều khu vực trọng điểm.

Trước yêu cầu cấp bách đó, Hà Nội triển khai giải pháp trọng tâm là thu thập dữ liệu giao thông bằng hệ thống camera chuyên dụng, kết hợp phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) với độ chính xác lên tới 95%.

Dữ liệu sau đó được kết nối trực tiếp với bộ điều khiển đèn tín hiệu thông minh (Traffic Light Controller), cho phép tự động điều chỉnh chu kỳ đèn xanh – đèn đỏ theo lưu lượng thực tế. Việc ứng dụng công nghệ mới giúp tối ưu hóa thời gian chờ tại nút giao, tăng hiệu quả thông hành và giảm đáng kể tình trạng ùn tắc.

Kết quả thử nghiệm năm 2024 tại hai nút giao trên tuyến Võ Chí Công (Xuân La và Nguyễn Hoàng Tôn) cho thấy hiệu quả rõ rệt: thời gian chờ giảm từ 20–30%, dòng phương tiện di chuyển thông suốt hơn, hạn chế tình trạng ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm.

Không chỉ tối ưu từng nút giao, hệ thống mới còn có khả năng điều khiển đồng bộ nhiều nút giao trên cùng tuyến hoặc cả hành lang giao thông. Khi được triển khai đồng bộ, hệ thống sẽ góp phần giảm ùn tắc trên diện rộng, nâng cao hiệu quả chỉ huy điều hành giao thông và giảm áp lực cho lực lượng CSGT trong việc trực tiếp phân luồng tại hiện trường.

Việc từng bước hiện đại hóa hệ thống đèn tín hiệu theo hướng thông minh, tự động hóa được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý giao thông đô thị của Hà Nội, hướng tới một hệ thống giao thông an toàn, thông minh và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hà Nội đưa vào lắp đặt hơn 1.800 camera AI, vận hành từ tháng 12

Song song với việc AI sẽ thay thế cảnh sát giao thông để điều khiển phương tiện giao thông theo lưu lượng thực, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã bắt đầu triển khai lắp đặt hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại khu vực nút giao Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến, một trong những điểm giao thông có mật độ phương tiện lớn nhất phía Tây thủ đô. Đây là bước khởi đầu trong kế hoạch mở rộng mạng lưới giám sát giao thông thông minh trên toàn thành phố.

Theo lộ trình, đến tháng 12-2025, 1.873 camera AI do Công an thành phố Hà Nội quản lý sẽ được đưa vào vận hành chính thức, nhằm hỗ trợ công tác điều tiết phương tiện, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hệ thống camera thế hệ mới được trang bị khả năng quay - quét toàn cảnh 360 độ, ghi hình ở khoảng cách 500-700m và hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu. Nhờ tích hợp AI, thiết bị có thể phân tích hình ảnh trực tiếp tại chỗ, giúp rút ngắn quá trình xử lý, giảm tải cho máy chủ trung tâm và nâng cao độ chính xác khi đối chiếu dữ liệu.

Đáng chú ý, AI có thể nhận diện phương tiện dù bị che hoặc làm mờ biển số, đồng thời đo đếm lưu lượng giao thông để cung cấp dữ liệu thời gian thực cho hệ thống điều khiển đèn tín hiệu. Việc này cho phép tối ưu hóa chu kỳ đèn tại các nút giao, hạn chế ùn tắc và rút ngắn thời gian chờ cho người tham gia giao thông.

Song song với đó, camera còn hỗ trợ phát hiện các tình huống liên quan đến an ninh, trật tự đô thị, kiểm tra phương tiện nghi vấn, truy vết xe liên quan đến tai nạn hoặc vụ việc vi phạm pháp luật.

Đối với camera AI, sau khi ghi nhận xe vi phạm, hệ thống sẽ lập tức trích xuất được ảnh/clip liên quan. Nội dung bao gồm tuyến đường, thời gian vi phạm, hành vi…. Trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe sẽ nhận diện được ngay chủ xe này là ai. Hiện AI đã có thể nhận diện được hàng chục hành vi vi phạm và đang liên tục được phát triển thêm, bao gồm cả ô tô và xe máy.

Trung tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, cho biết hệ thống camera AI đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của lực lượng CSGT. Thiết bị AI giúp lực lượng chức năng xử lý vi phạm hiệu quả hơn, đồng thời tạo nền tảng cho mô hình quản lý giao thông thông minh, hướng tới đô thị an toàn và minh bạch.