Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ Dự án sửa chữa bảo đảm an toàn giao thông hai đầu cầu Thăng Long. Thời gian thực hiện từ ngày 22/10 đến ngày 15/12/2026. Việc thi công được thực hiện vào ban đêm, từ 22h đến 5h sáng hôm sau, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo phương án, đơn vị thi công sẽ sửa chữa khe co giãn phía Bắc cầu Thăng Long và thảm bê tông nhựa mặt cầu. Trong quá trình thi công, một nửa mặt đường của mỗi chiều xe chạy sẽ được rào chắn, các phương tiện lưu thông qua phần mặt đường còn lại.

Việc thi công được triển khai trước trên làn đường cùng chiều với làn đường đang thi công trạm cân tải trọng. Sau khi hoàn thành, bảo đảm điều kiện an toàn cho phương tiện, đơn vị thi công sẽ chuyển rào chắn sang nửa mặt đường còn lại để tiếp tục sửa chữa.

Để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí đầy đủ hệ thống biển báo từ xa tại các vị trí cách khu vực thi công 500m, 100m và 50m.

Tại công trường phải có hệ thống chiếu sáng, đèn cảnh báo ban đêm, đặc biệt ở các vị trí ra, vào. Đồng thời, bố trí cọc tiêu, chóp nón dẫn hướng, bảo đảm khoảng cách chuyển làn theo quy định để phương tiện có thể lưu thông an toàn qua khu vực sửa chữa.

Các đơn vị thi công phải duy trì hệ thống biển báo, rào chắn và đèn cảnh báo trong suốt quá trình thực hiện. Tại các điểm ra, vào công trường phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết giao thông, chỉ cho người và phương tiện di chuyển khi bảo đảm điều kiện an toàn.

Hà Nội phân luồng giao thông trên cầu Thăng Long từ ngày 22/10 - Ảnh: Báo Xây dựng

Yêu cầu tổ chức phân luồng tại chỗ và từ xa

Sở Xây dựng cũng yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ và cơ quan liên quan tổ chức phân luồng tại chỗ và từ xa. Đồng thời, bố trí lực lượng trực chốt, hướng dẫn phương tiện, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, tại các vị trí sửa chữa khe co giãn, đơn vị thi công phải sử dụng tấm thép đậy khe và hoàn trả mặt đường trước 5h sáng hằng ngày. Các tấm thép phải được cố định chắc chắn, bảo đảm khả năng chịu tải và chống trơn trượt, đáp ứng yêu cầu an toàn khi phương tiện lưu thông.

Trong quá trình thi công, nhà thầu phải tuân thủ biện pháp đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn lao động, an toàn chịu lực và chất lượng công trình cầu. Đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình ngầm, công trình nổi xung quanh, bảo đảm vệ sinh môi trường và thoát nước tại khu vực thi công.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố, tai nạn do quá trình thi công gây ra.

Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội có trách nhiệm điều chỉnh các điểm dừng, chờ xe buýt bị ảnh hưởng, nếu có; đồng thời thông báo phương án tổ chức giao thông đến các đơn vị vận hành xe buýt để chủ động điều chỉnh hoạt động.

Phòng Kiểm tra và Phòng Giao thông thuộc Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi tình hình giao thông, kiểm tra việc thực hiện phương án và kịp thời đề xuất điều chỉnh khi phát sinh bất cập.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị UBND các phường, xã Vĩnh Thanh, Thiên Lộc, Đông Ngạc và Phú Thượng phối hợp tuyên truyền để người dân nắm được phương án phân luồng, thời gian và tiến độ thi công. Đồng thời, tổ chức điều tiết giao thông, kiểm tra và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, dừng, đỗ xe trái phép tại những tuyến đường, nút giao lân cận.

Ảnh tạo bởi Ai

Cấm xe khách, điều chỉnh giao thông để xây cầu Tứ Liên từ ngày 21/10

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Nghi Tàm, Âu Cơ và khu vực nút giao Thanh Niên-Yên Phụ để phục vụ thi công giai đoạn 3 Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu. Phương án được triển khai từ ngày 21/10/2026 đến khi có thông báo tiếp theo.

Cụ thể, trên đường Nghi Tàm, đơn vị thi công bổ sung rào tôn cố định trên dải phân cách giữa, đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến đối diện số 187 đường Nghi Tàm. Phạm vi rào chắn dài khoảng 150m, rộng từ 21 đến 22m, mặt đường còn lại rộng từ 6 đến 7,5m.

Trên phố Yên Phụ nhỏ, các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên.

Ngoài ra, Hà Nội cấm phương tiện xe khách trên 16 chỗ và xe tải (trừ xe phục vụ thi công dự án) hoạt động trên tuyến đường Nghi Tàm và Yên Phụ nhỏ (đoạn từ Khách sạn Thăng Lợi đến đường Thanh Niên). Các phương tiện tham gia giao thông từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố theo hướng từ cầu Nhật Tân đến đường Âu Cơ di chuyển bình thường.

Tại cuối đường Âu Cơ giao nhau với đường Nghi Tàm, điều hướng phương tiện di chuyển vào phố Yên Phụ nhỏ di chuyển ra nút giao với đường Thanh Niên-Yên Phụ-Trung tâm thành phố.

Các phương tiện tham gia giao thông từ nút giao đường Thanh Niên-Yên Phụ đi cầu Nhật Tân di chuyển bình thường đến cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đi theo 2 hướng: Rẽ trái sang làn đối diện của đường Nghi Tàm - qua lối mở tạm tại phạm vi giữa trụ N1-T3 và N1-T4-đường Nghi Tàm đi cầu Nhật Tân hoặc rẽ phải qua cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm-đường 5m sát đê-đường tạm công trường-cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Đối với khu vực nút giao đường Thanh Niên-Yên Phụ tổ chức đóng dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm-Yên Phụ (khu vực dưới gầm cầu vượt An Dương); Tổ chức đóng dải phân cách giữa trên đường Thanh Niên (khu vực nút giao Phó Đức Chính).

Ảnh tạo bởi AI

Các phương tiện tham gia giao thông từ đường Thanh Niên đến trung tâm nút rẽ phải liên tục về đường Yên Phụ - quay đầu tại nút giao Cửa Bắc để đi An Dương hoặc Nghi Tàm. Các phương tiện tham gia giao thông từ đường An Dương đến trung tâm nút chỉ được rẽ phải đi về đường Nghi Tàm - quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện số nhà 187 Nghi Tàm - đi Yên Phụ.

Các phương tiện tham gia giao thông từ đường Yên Phụ đi Nghi Tàm lưu thông bình thường trên cầu vượt An Dương. Hướng dưới cầu, các phương tiện chỉ được đi thẳng lên đường Nghi Tàm hoặc rẽ phải vào đường An Dương. Các phương tiện đi hướng đường Thanh Niên quay đầu tại điểm quay đầu trước đối diện số nhà 187 Nghi Tàm.

Các phương tiện tham gia giao thông từ đường Yên Phụ đi Thanh Niên di chuyển theo hướng từ Yên Phụ rẽ trái vào Cửa Bắc-Thụy Khuê-Thanh Niên. Các phương tiện tham gia giao thông từ phố Yên Phụ nhỏ đi thẳng liên tục đến đường Yên Phụ đi trung tâm thành phố hoặc rẽ phải liên tục vào đường Thanh Niên.

