Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong dự thảo thông tư quy định mức chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, mức hỗ trợ có thể lên tới 5 triệu đồng.

Điều kiện nhận hỗ trợ

Theo dự thảo, thông tin phản ánh phải được người có thẩm quyền xác minh, xử lý theo quy định tại các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các nghị định liên quan.

Bộ Công an yêu cầu dữ liệu phản ánh phải được ghi lại dưới dạng video (có thể kèm âm thanh), do chính cá nhân, tổ chức trực tiếp ghi nhận bằng thiết bị điện tử cầm tay hoặc gắn trên phương tiện. Thông tin phải gửi về cơ quan Cảnh sát giao thông theo đúng hình thức được quy định.

Việc ghi hình không được xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và các quyền, lợi ích hợp pháp khác. Đồng thời, dữ liệu phải được thu thập ở khu vực công cộng chưa có hệ thống camera giám sát hoặc không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Đáng chú ý, thông tin phản ánh phải là dữ liệu gốc, không chỉnh sửa, bảo đảm khách quan, chính xác, trung thực; xác định được rõ phương tiện vi phạm (biển số, số đăng ký), thời gian và địa điểm xảy ra vi phạm. Các thông tin trùng lặp với dữ liệu đã được phát hiện hoặc đã đăng tải trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội sẽ không được tính.

Mức hỗ trợ cụ thể

Bộ Công an đề xuất hai mức chi hỗ trợ:

Đối với vi phạm có số tiền xử phạt dưới 30 triệu đồng (cá nhân) hoặc dưới 60 triệu đồng (tổ chức): mức chi hỗ trợ là 5% số tiền xử phạt, nhưng không quá 2,5 triệu đồng cho mỗi vụ việc.

Đối với vi phạm có số tiền xử phạt từ 30 triệu đồng trở lên (cá nhân) hoặc từ 60 triệu đồng trở lên (tổ chức): mức chi hỗ trợ là 10% số tiền xử phạt, nhưng không quá 5 triệu đồng cho mỗi vụ việc.

Người cung cấp thông tin sẽ được nhận hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan Cảnh sát giao thông.