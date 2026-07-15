Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng mức tiền phạt cao hơn đối với 28 hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội và giao thông đường bộ liên quan đến trật tự đô thị.

Trong phóng sự “Hà Nội tăng gấp đôi mức phạt vi phạm về căn cước, cư trú”, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cho biết quy định mới nhằm siết chặt công tác quản lý an ninh, trật tự, đặc biệt trong lĩnh vực căn cước và cư trú trên địa bàn Thủ đô.

Một trong những nội dung liên quan trực tiếp đến người đi du lịch, công tác là trách nhiệm thông báo lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ, homestay và các cơ sở cho khách ở qua đêm.

Bỏ sót từ 1 khách, cơ sở lưu trú có thể bị phạt đến 6 triệu đồng

Theo Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 1/7, cơ sở kinh doanh lưu trú, cơ sở lưu trú du lịch và những nơi có chức năng tương tự không thông báo lưu trú cho từ 1-3 người sẽ bị phạt từ 3-6 triệu đồng.

Nếu không thông báo cho từ 4-8 người, mức phạt tăng lên 6-12 triệu đồng. Đây là mức phạt dành cho cá nhân; với cùng một hành vi, mức phạt áp dụng đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt cá nhân. Như vậy, doanh nghiệp vận hành khách sạn hoặc cơ sở lưu trú có thể bị phạt tới 24 triệu đồng nếu bỏ sót khai báo từ 4-8 khách.

Nghị quyết quy định 28 hành vi được nâng mức phạt lên bằng 1,5 hoặc 2 lần so với mức chung của Chính phủ. Riêng hai hành vi cơ sở lưu trú không thông báo cho 1-3 người và 4-8 người được tăng 1,5 lần. Mức phạt này áp dụng với hành vi vi phạm xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Những hành vi không nằm trong danh sách tăng phạt tiếp tục thực hiện theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, văn bản có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Khách ở qua đêm có phải tự khai báo?

Theo hướng dẫn của Bộ Công an, khi có người lưu trú qua đêm, hộ gia đình, cơ sở lưu trú, cơ sở khám chữa bệnh hoặc người quản lý phương tiện thuộc trường hợp luật định có trách nhiệm thông báo lưu trú.

Việc thông báo phải được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Nếu khách đến sau 23 giờ, thời hạn hoàn thành là trước 8 giờ sáng hôm sau. Thời gian lưu trú thuộc trường hợp này không quá 30 ngày.

Như vậy, có thể hiểu đơn giản rằng khi một người ở qua đêm tại nơi không phải địa chỉ thường trú hoặc tạm trú của mình, thông tin lưu trú cần được thông báo đúng thời hạn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi du khách đều phải tự đến cơ quan công an hoặc mở ứng dụng để khai báo.

Tại khách sạn, nhà nghỉ, homestay, người thực hiện thông báo thông thường là chủ hoặc người đại diện cơ sở. Khách có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để cơ sở hoàn thành thủ tục.

Khi ở nhà người thân hoặc bạn bè, trách nhiệm này thuộc về chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình. Chỉ khi chủ hộ và các thành viên đều không có mặt, người đến lưu trú mới phải tự thực hiện thông báo. Bộ Công an cũng cho biết người dân có thể sử dụng điện thoại, thư điện tử, cổng dịch vụ công, VNeID hoặc phần mềm thông báo lưu trú, không bắt buộc trực tiếp đến cơ quan công an.

Khách và chủ homestay cần làm gì ngay khi nhận phòng?

Đối với du khách, việc đầu tiên khi nhận phòng là cung cấp căn cước, hộ chiếu hoặc thông tin định danh hợp lệ của tất cả những người thực tế ở lại, thay vì chỉ cung cấp giấy tờ của người đứng tên đặt phòng.

Nếu đoàn có thêm người, đổi thành viên hoặc kéo dài thời gian lưu trú, khách cần báo ngay cho lễ tân, chủ homestay hoặc người quản lý. Không nên tự ý đưa thêm người vào ở qua đêm mà không cập nhật thông tin.

Với những homestay, villa hoặc căn hộ áp dụng hình thức tự nhận phòng bằng mã khóa, khách nên gửi thông tin qua kênh chính thức đã được xác minh. Không cung cấp mật khẩu VNeID, mã OTP hoặc gửi ảnh căn cước, hộ chiếu qua đường link lạ.

Về phía chủ và người quản lý cơ sở, cần kiểm tra thông tin của từng khách, khai đúng số người thực tế và hoàn thành thông báo trước thời hạn. Việc khách đã đặt phòng trên ứng dụng, chuyển tiền hoặc gửi ảnh căn cước không đồng nghĩa thủ tục thông báo lưu trú đã hoàn tất.

Cơ sở cũng nên phân công rõ nhân viên chịu trách nhiệm trong từng ca trực, kiểm tra trạng thái thông báo sau khi nhập dữ liệu và cập nhật ngay khi số khách hoặc thời gian ở thay đổi.

Quy định mới trước hết siết trách nhiệm của cơ sở lưu trú, không phải đặt thêm một thủ tục phức tạp lên du khách. Tuy nhiên, người đi khách sạn, nhà nghỉ hay homestay vẫn cần hợp tác cung cấp đúng thông tin, bởi chỉ một vài trường hợp bị bỏ sót cũng có thể khiến cơ sở tại Hà Nội đối mặt mức phạt hàng triệu đồng.