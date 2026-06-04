Trước số 204 Trường Chinh, phường Kim Liên – Đỗ xe ô tô tại nơi có biển “Cấm đỗ xe”. Hình ảnh được Công an TP ghi nhận thông qua thiết bị UAV. Ảnh: CAHN

Theo thông báo từ Công an TP Hà Nội, kể từ 1/6, đơn vị này bắt đầu thử nghiệm UAV để phục vụ tuần tra, giám sát tình hình trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm. Theo đó, hình ảnh ghi nhận từ UAV sẽ được truyền trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về giao thông, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác trái phép.

Từ ngày 1/6, Công an TP Hà Nội bắt đầu thử nghiệm UAV phục vụ tuần tra, giám sát tại phường Hoàn Kiếm và Tây Hồ. Ảnh: CAHN

Các UAV này do doanh nghiệp trong nước phát triển, được trang bị camera độ phân giải cao, cảm biến quang học, hệ thống định vị và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Đặc biệt, các UAV có khả năng ghi nhận hình ảnh từ nhiều góc độ khác nhau, qua đó cung cấp cái nhìn toàn cảnh về tình hình thực địa. Đồng thời, UAV cũng có khả năng ghi nhận hình ảnh, video, tọa độ và truyền dữ liệu theo thời gian thực về trung tâm chỉ huy, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý nhanh, minh bạch và hiệu quả hơn.

Sau khi hoàn tất thủ tục cất cánh, lộ trình bay của UAV được triển khai thử nghiệm duy trì cao độ ổn định ở mức 50m, hành lang bay 20m.

Hình ảnh thu được từ các UAV sẽ được truyền trực tiếp qua hạ tầng 4G/5G về Trung tâm Thông tin chỉ huy để phục vụ công tác điều hành, xử lý tình huống. Đơn vị triển khai cho biết, AI được huấn luyện để phân biệt từng bối cảnh cụ thể, chẳng hạn như xe dừng tạm thời, xe công vụ hay phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Hiện tại Công an TP Hà Nội đang tiếp tục đánh giá khả năng phát hiện vi phạm, cũng như thử nghiệm độ ổn định của thiết bị trong điều kiện gió và khả năng cân bằng của camera khi hoạt động.

Theo kế hoạch đề ra, quá trình thử nghiệm UAV kéo dài từ ngày 1/6 đến hết 30/8/2026. Trên thực tế, trong hai ngày đầu tháng 6, các kíp công tác của Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai UAV tại các khu vực trọng điểm thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Tây Hồ...

Quá trình thử nghiệm UAV trong 3 tháng sẽ là tiền đề quan trọng để đánh giá toàn diện các chỉ số kỹ thuật. Dự kiến, trong tháng 9, Công an TP Hà Nội sẽ hoàn tất báo cáo kết quả gửi lãnh đạo Bộ Công an, qua đó tiến tới việc triển khai chính thức giải pháp công nghệ cao này vào thực tiễn.

Công an Hà Nội sử dụng UAV nội địa để tuần tra﻿

Hình ảnh thu được từ các UAV sẽ được truyền trực tiếp qua hạ tầng 4G/5G về Trung tâm Thông tin chỉ huy để phục vụ công tác điều hành, xử lý tình huống. Ảnh: CAHN

Đáng chú ý, bước đột phá lớn nhất của đợt thử nghiệm UAV này là việc Công an TP Hà Nội ưu tiên sử dụng hoàn toàn thiết bị nội địa. Cụ thể, các hệ thống UAV do CTCP MiSmart và CTCP Robot Gtel nghiên cứu, chế tạo giúp lực lượng làm nhiệm vụ chủ động tùy biến tính năng theo yêu cầu nghiệp vụ đặc thù.

Được biết, MiSmart là công ty chuyên thiết kế và sản xuất máy bay nông nghiệp không người lái, để cung cấp giải pháp nông nghiệp thông minh, số hóa nền nông nghiệp Việt, được thành lập từ năm 2019, địa chỉ ở Quận 1, TP HCM. Đến tháng 5/2024, công ty thay đổi giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Trần Thiên Phương (SN 1980). MiSmart từng đạt được nhiều giải thưởng về AI và đổi mới sáng tạo.

Trong khi đó, với tên gọi ban đầu là CTCP Dịch vụ nông nghiệp MAJ, CTCP Robot Gtel thành lập năm 2021. Robot Gtel do ông Lê Thiên Ngọc (SN 1984) là cổ đông sáng lập kiêm Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật.

Khi mới thành lập, CTCP Robot Gtel có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Trong đó, ông Lê Thiên Ngọc góp 400 triệu, ông Hoàng Long Nhật và bà Phạm Phương Thanh mỗi người góp 300 triệu. Đến tháng 8/2021, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng, nhưng không rõ cơ cấu cổ đông. ﻿