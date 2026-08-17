Chính phủ vừa ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 69/2024/NĐ-CP liên quan đến việc định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Điểm mới mang tính đột phá của văn bản pháp lý này là việc đặt ra yêu cầu bắt buộc liên kết, xác thực hàng loạt tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số với tài khoản định danh điện tử quốc gia (VNeID), kèm theo lộ trình và thời hạn hoàn thành cụ thể cho từng nhóm lĩnh vực.

Mở rộng diện bắt buộc liên kết xác thực sang 12 lĩnh vực trọng yếu

Nếu như trước đây, Nghị định 69/2024/NĐ-CP chỉ cho phép các tổ chức, cá nhân tự khởi tạo tài khoản giao dịch và chịu trách nhiệm xác thực nội bộ mà chưa bắt buộc kết nối tập trung, thì Điều 19 Nghị định 320/2026/NĐ-CP (bổ sung khoản 9 và 10 vào Điều 40 Nghị định 69) đã siết chặt quy định này.

Theo đó, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số hoạt động trong 12 lĩnh vực bắt buộc phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử, bao gồm:

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Đáng chú ý, trong mảng thương mại điện tử, quy định áp dụng trực tiếp và nghiêm ngặt đối với tài khoản của người bán hàng, người thực hiện livestream bán hàng và người làm tiếp thị liên kết (affiliate marketing) theo quy định của Luật Thương mại điện tử 2025.

Bên cạnh đó, các tài khoản phục vụ lĩnh vực quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng phải thực hiện xác thực với tài khoản định danh điện tử trước khi đưa vào vận hành nếu nền tảng đã kết nối kỹ thuật đồng bộ. Với các lĩnh vực ngoài danh mục, Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ có thẩm quyền ban hành danh mục giao dịch trực tuyến bắt buộc xác thực tương ứng.

Chi tiết lộ trình và thời hạn hoàn thành

Khoản 3 Điều 20 Nghị định 320/2026/NĐ-CP phân định rõ hai mốc thời gian hoàn tất việc liên kết và chuẩn hóa đối với các tài khoản đã được tạo lập trước ngày 28/9/2026:

Nhóm tài khoản / Nền tảng Hạn chót hoàn thành xác thực 11 lĩnh vực giao dịch điện tử (Giáo dục, Bình dân học vụ số, Chứng khoán, Viễn thông, Thương mại điện tử, Hóa đơn điện tử, Vận tải, Du lịch, Dược, Y tế, Mạng xã hội) 31/12/2026 Các nền tảng số quốc gia (Tích hợp tài khoản định danh để đăng nhập và giao dịch) 31/12/2026 Tài khoản thuộc lĩnh vực Ngân hàng 30/06/2027

Việc chuẩn hóa và kết nối đồng bộ danh tính số trên các nền tảng giao dịch trực tuyến không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch, hạn chế triệt để tình trạng tài khoản ảo, gian lận thương mại và lừa đảo không gian mạng, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho quá trình vận hành kinh tế số an toàn và văn minh.