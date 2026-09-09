Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng việc đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu đất đai, trên địa bàn cả nước đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Đối tượng giả danh cán bộ địa chính gọi điện, gửi link truy cập website giả mạo hướng dẫn "số hóa sổ đỏ", từ đó lấy cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản của người dân.

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Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng

Giả danh cán bộ chính quyền, địa chính: Đối tượng chủ động gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân qua Zalo, Facebook, tự xưng là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cán bộ địa chính. Đối tượng thông báo sổ đỏ/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình "bị lỗi dữ liệu", "thiếu thông tin Căn cước công dân" hoặc "chưa đồng bộ trên hệ thống đất đai quốc gia".

Dẫn dụ truy cập website giả mạo, tải ứng dụng độc hại: Để người dân tin tưởng, đối tượng hứa hẹn hướng dẫn xử lý thủ tục trực tuyến nhanh gọn mà không cần đến trụ sở. Sau đó, chúng gửi đường link dẫn đến các website có giao diện gần giống với trang Dịch vụ công hoặc gửi file cài đặt ứng dụng (thường có đuôi APK).

Chiếm quyền kiểm soát điện thoại, đánh cắp tài sản: Khi người dân truy cập vào link giả mạo hoặc tải/cài đặt ứng dụng theo chỉ dẫn, mã độc sẽ xâm nhập vào thiết bị. Từ đó, đối tượng lén lút thu thập thông tin đăng nhập ngân hàng, mã xác thực OTP, thậm chí chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa để tự động chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân đi nơi khác.

Những điều cần ghi nhớ để không trở thành nạn nhân

Để chủ động phòng ngừa, không bị sa bẫy kẻ gian, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân thực hiện tốt các nội dung sau:

Ảnh do AI hỗ trợ thiết kế

Tuyệt đối không tin tưởng các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng cán bộ địa chính yêu cầu cấp thông tin: Cơ quan nhà nước và cán bộ địa chính không làm việc hay hướng dẫn cập nhật, số hóa giấy tờ đất đai qua điện thoại hoặc qua mạng xã hội.

Không truy cập vào các đường link lạ, không tải file cài đặt dạng APK. Đặc biệt là các đường link gửi qua tin nhắn Zalo, Facebook, SMS từ người không quen biết.

Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân: Không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, mã PIN, thông tin thẻ Căn cước hay số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai.

Xác minh trực tiếp khi có nhu cầu thực hiện thủ tục đất đai: Khi cần cập nhật, biến động hay làm các thủ tục liên quan đến đất đai, người dân cần đến trực tiếp bộ phận một cửa hoặc Trụ sở UBND, Công an xã để được hỗ trợ chính thức.

Xử lý ngay khi nghi ngờ bị lộ thông tin: Nếu lỡ truy cập link lạ hoặc cài đặt ứng dụng nghi vấn, cần nhanh chóng khóa tài khoản ngân hàng (qua ứng dụng ngân hàng hoặc hotline tổng đài) và đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo.