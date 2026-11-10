Chính phủ ban hành Nghị định 319/2026/NĐ-CP, quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách trên một số phương tiện giao thông đường bộ.

Việc ban hành Nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, giám sát phương tiện và hoạt động của người lái xe, hỗ trợ phát hiện, ngăn ngừa hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, Nghị định đã quy định các loại xe phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe từ năm 2028, cụ thể như sau:

Ảnh: Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp.

Theo Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp