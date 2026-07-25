Để bảo đảm quyền lợi tài chính chính đáng cho cán bộ hưu trí và người thụ hưởng chính sách, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã thống nhất lộ trình và thời gian chi trả lương hưu cùng các khoản trợ cấp BHXH hằng tháng trên phạm vi toàn quốc đối với kỳ chi trả tháng 8/2026.

Việc phân bổ thời gian được căn cứ theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm Công văn 1343/BHXH-TCKT năm 2025 kết hợp với Quy trình điều chỉnh theo Quyết định 313/QĐ-BHXH năm 2026.

Chi tiết lịch chuyển khoản lương hưu qua tài khoản ngân hàng tại các địa phương

Đối với hình thức chi trả trực tuyến qua tài khoản cá nhân (ATM), Phòng Kế toán - Tài chính thuộc BHXH các tỉnh, thành phố sẽ trực tiếp chuyển tiền cho người hưởng vào ngày làm việc đầu tiên hoặc ngày làm việc thứ hai của tháng.

Cụ thể, danh sách phân lịch chi trả qua tài khoản ngân hàng giữa các khu vực được triển khai như sau:

Ngày chi trả Danh sách các tỉnh, thành phố áp dụng Chi trả vào NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN của tháng BHXH các khu vực: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Kiên Giang. Chi trả vào NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI của tháng BHXH các khu vực: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

(Lưu ý: Mốc ngày 1/8/2026 và 2/8/2026 trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên ngày chi trả sẽ chuyển sang ngày làm việc kế tiếp).

Khung thời gian nhận lương hưu trực tiếp bằng tiền mặt

Đối với các cá bộ hưu trí chưa nhận qua tài khoản ATM mà lựa chọn hình thức nhận tiền mặt (bao gồm cả lương hưu hằng tháng và trợ cấp BHXH một lần kèm theo), công tác chi trả được phân luồng qua hai giai đoạn:

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Tại các điểm chi trả tập trung: Bắt đầu thực hiện từ ngày 02/8/2026 đến hết ngày 10/8/2026 (trong giờ hành chính). Đối với những điểm chi trả đã hoàn tất việc phát tiền cho 100% người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH cung cấp, công tác chi trả tại điểm có thể kết thúc sớm hơn mốc mùng 10.

Tại điểm giao dịch của Tổ chức hỗ trợ chi trả (HTCT): Sau ngày 10/8, những trường hợp chưa đến nhận tiền tại điểm tập trung sẽ tiếp tục nhận lương hưu tại các điểm giao dịch của Tổ chức HTCT, thời gian kéo dài từ ngày 11/8/2026 đến hết ngày 23/8/2026.

Cảnh báo giả danh cán bộ hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH để lừa đảo

Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội vừa cảnh báo tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ của Trung tâm gọi điện yêu cầu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bổ sung hồ sơ, cài đặt ứng dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu khi chưa xác minh thông tin.