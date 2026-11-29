Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT. Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, cùng Quy định đánh giá học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Lớp 5, 9, 12 làm đề kiểm tra định kỳ chung của Sở ở một số môn

Theo quy định mới, Sở GD&ĐT chủ trì xây dựng, thẩm định và cung cấp đề kiểm tra định kỳ chung cho một số môn học đánh giá bằng điểm số. Những môn áp dụng đề chung do Sở GD&ĐT lựa chọn.

Học sinh lớp 5 làm đề chung vào cuối học kỳ I và cuối năm học. Học sinh lớp 9 và lớp 12 làm đề chung vào cuối học kỳ I và cuối học kỳ II. Việc kiểm tra phải được thông báo trước. Đề kiểm tra phải bám sát yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và bảo đảm thống nhất giữa các trường cùng cấp học.

Dù dùng đề chung, nhà trường vẫn là nơi tổ chức coi kiểm tra, chấm bài, tổng hợp kết quả và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá. Với các môn học, đợt kiểm tra và khối lớp còn lại, nhà trường tiếp tục tự ra đề như trước.

Học sinh lớp 5, 9, 12 sẽ làm đề kiểm tra định kỳ chung của Sở GD&ĐT ở một số môn học (Ảnh minh họa)

THCS, THPT được kiểm tra định kỳ trên máy tính nếu đủ điều kiện

Thông tư 89 cho phép các trường THCS và THPT tổ chức kiểm tra định kỳ trên máy tính. Điều kiện là nhà trường đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Học sinh và cha mẹ học sinh phải được thông báo trước về các yêu cầu kỹ thuật.

Kết quả bài làm trên máy tính có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy nếu đáp ứng yêu cầu về tính toàn vẹn, xác thực, bảo mật, lưu trữ và truy xuất. Nếu sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến kết quả làm bài, nhà trường phải tổ chức kiểm tra lại cho học sinh bị ảnh hưởng hoặc chuyển sang kiểm tra trên giấy. Thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày xảy ra sự cố.

Học sinh khuyết tật được điều chỉnh hợp lý khi kiểm tra trên máy tính. Nếu vẫn không thể tham gia dù đã được điều chỉnh, các em được kiểm tra trên giấy hoặc bằng hình thức phù hợp khác, kết quả có giá trị tương đương.

Kiểm tra định kỳ trên máy tính được phép thực hiện khi nhà trường đủ điều kiện, không phải yêu cầu bắt buộc (Ảnh minh họa)

Học bạ số trở thành một phần hồ sơ đánh giá học sinh

Một thay đổi đáng chú ý khác là học bạ số chính thức là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh. Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá mỗi năm gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá của lớp. Nhận xét, kết quả tổng hợp và khen thưởng của học sinh đều được cập nhật vào học bạ số. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình sẽ được xác nhận "Hoàn thành chương trình tiểu học" trong học bạ.

Giáo viên môn học ở tiểu học chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu kết quả học tập môn mình phụ trách và trực tiếp ký số xác nhận. Sau khi giáo viên môn học hoàn thành, giáo viên chủ nhiệm ký số vào học bạ số của lớp.

Với THCS và THPT, nội dung trong mẫu học bạ là căn cứ nghiệp vụ cho học bạ số. Các quy định về dùng bút, mực đỏ, ký tên, đóng dấu chỉ áp dụng với học bạ giấy còn sử dụng trong thời gian chuyển tiếp.