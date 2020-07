Tấp nập dịch vụ mua "online" hay "đồ kí gửi" chất lượng, doanh thu bán đồ cũ đã tăng 27% nhờ sự quan tâm của người tiêu dùng

Việc mua sắm tại những cửa hàng đồ cũ được rất nhiều người dân trên thế giới ưa chuộng, nhất là với những ai chỉ có mức thu nhập trung bình.

Mua đồ cũ trên các trang trực tuyến tăng mạnh

Hình thức mua đồ cũ vẫn được nhiều người dân trên thế giới ưa chuộng. Nhưng theo khảo sát mới đây thì nó đang dần có xu hướng chuyển sang hình thức mua trực tuyến, qua các kênh bán hàng nhiều hơn.

Theo dữ liệu thu thập được mới nhất, doanh số bán những món đồ cũ đã tăng 27% trong năm nay lên mức 9 tỷ USD. Số liệu được tổng kết qua báo cáo mới nhất từ công ty bán đồ kí gửi ThredUP. Nhiều chuyên gia còn dự đoán con số này có thể tăng vọt lên mức 36% vào năm 2024.

Giám đốc điều hành của ThredUP, ông James Reinhart cho biết trong một cuộc phỏng vấn: "Một người tiêu dùng đã mua đồ cũ với giá giảm khoảng 80% sẽ rất khó quay trở lại các cửa hàng thời trang, mua sắm hay hệ thống bán lẻ để mua những món đồ mới. Vì họ đã rơi vào trạng thái thích mua những món đồ rẻ lại còn chất lượng nữa".

Doanh số bán đồ cũ ở Mỹ đã tăng đáng kể sau 3 năm. Ảnh chụp màn hình. Nguồn: ThredUp.

Các doanh nghiệp thời trang kinh doanh dưới hình thức ký gửi "ăn nên làm ra"

Bán lại những món quần áo cũ trên những trang thương mại trực tuyến (hay còn được gọi với cái tên khác là ký gửi) cũng là một lĩnh vực đang phát triển trong thị trường may mặc những năm gần đây. Đi đầu trong số đó là những ông lớn như Real Real Inc. và Poshmark Inc.

Tại đây, người bán có thể kí gửi từ quần áo, trang sức, đồ nội thất, trang sức cao cấp, đồ mỹ nghệ,... với mức giá được thỏa thuận và hợp lý.

Xu hướng sử dụng dịch vụ ký gửi này đang ngày càng tăng lên trên diện rộng, các nhà bán lẻ đang cố gắng thúc đẩy nó phát triển nhiều hơn trong ngành thương mại điện tử.

Quần áo kí gửi được lưu trữ trên hệ thống băng tải tại cơ sở phân loại ThredUp ở Phoenix, Hoa Kỳ.

Trên thực tế, doanh số bán hàng cũng đang dần "vượt mặt" những cửa hàng bán đồ cũ kiểu truyền thống. Và theo dự đoán trong vòng 4 năm tới còn có thể bỏ xa.

Hiện tại, doanh thu của các cửa hàng bán đồ cũ kiểu truyền thống đang giảm khoảng 29% trong năm nay xuống còn 15 tỷ đô la, báo cáo mới nhất của ThredUp cho biết.

Tuy chạy nhiều chương trình quảng cáo như tài trợ, tặng quà, khuyến mại, thậm chí chi rất nhiều tiền để nâng cao hình ảnh nhưng hình thức truyền thống này vẫn đang dậm chân tại chỗ trước việc nhảy vọt của các kênh bán hàng online.

Chưa kể, những kênh bán hàng online cũng không chịu lép vế khi đưa ra nhiều mức giá bán hấp dẫn đánh đúng tâm lý của người tiêu dùng, thậm chí là hợp tác với những nhà bán lẻ để đa dạng sản phẩm hơn nữa. "Những công ty bán đồ cũ theo dạng ký gửi thậm chí còn có lợi thế mạnh hơn các cửa hàng truyền thống vì họ luôn cập nhật liên tục các mặt hàng tính theo từng phút", ThredUp cho biết.

Theo một chủ thương hiệu bán đồ cũ dạng ký gửi cũng khẳng định, mỗi phút chúng tôi đều update những sản phẩm mới. Tập trung toàn lực trên các trang trực tuyến để thúc đẩy việc mua hàng của người tiêu dùng. Khi thời trang bền vững trở thành một nhu cầu cũng như một xu hướng, người mua sắm đang tìm cách lấp đầy tủ của họ theo những cách khác nhau mà không cần tốn quá nhiều chi phí.

Hình thức mua sắm quần áo cũ tại nước ngoài đã không còn dừng lại ở kiểu mua sắm truyền thống, khi bạn đi lục lọi trong những đống đồ lớn chất đầy ngoài chợ mà người nhễ nhại mồ hôi. Ở đây, họ đã biết cách phân loại theo từng món đồ, theo chất lượng mặt hàng. Rất nhiều trang web bán hàng nổi tiếng ở Anh và Mỹ đang hoạt động dưới hình thức kết nối người mua và người bán thông qua việc sử dụng trang web trực tuyến của mình. Vì thế, hình thức bán hàng kí gửi cho khách cũng nở rộ trong những năm gần đây.

Theo bloomberg, CNBC