Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược

Ngày 15/10/2025, Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions cùng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược, với sự tham dự của bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Gene Solutions Lab, Đồng sáng lập Gene Solutions cùng Đại diện Ban Lãnh đạo Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions.

Hợp tác này của hai bên góp phần mở rộng cơ hội cho người dân được tiếp cận các xét nghiệm chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam, trong đó có các xét nghiệm gen sàng lọc trước sinh không xâm lấn, các giải pháp tầm soát ung thư sớm và hỗ trợ điều trị ung thư.

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược - Ảnh 1.

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh HM

Hp tác toàn din mang li li ích thiết thc cho ngưi bnh

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions sẽ phối hợp triển khai quy trình khám, tư vấn, làm xét nghiệm, hội chẩn về lĩnh vực sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và lĩnh vực điều trị ung thư cho người bệnh đang thăm khám và điều trị tại các bệnh viện và phòng khám trực thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, bao gồm: Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT) và chẩn đoán gen chuyên sâu trước sinh; Xét nghiệm tầm soát và hỗ trợ điều trị ung thư: Phân tích ctDNA giúp phát hiện sớm ung thư và hỗ trợ điều trị cá thể hóa; Xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán bệnh di truyền hiếm và rối loạn chuyển hóa ở trẻ sơ sinh; Xét nghiệm chẩn đoán nguyên nhân di truyền gây vô sinh – hiếm muộn; Cùng nhiều giải pháp y học chính xác khác phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo từng giai đoạn.

Theo kế hoạch, hai đơn vị cũng phối hợp thực hiện các nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo chuyên môn, kết hợp công tác đào tạo liên tục, cũng như thực hiện các chương trình chăm sóc và ưu đãi khách hàng, trong đó có chương trình triSure-VIP Card; và các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe di truyền.    

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược - Ảnh 2.

Hợp tác này của hai bên góp phần mở rộng cơ hội cho người dân được tiếp cận các xét nghiệm chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam. Ảnh: HM

Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, chia sẻ:"Thông qua hp tác này, Tp đoàn y khoa Hoàn M mong mun ngưi bnh và khách hàng ca chúng tôi có th tiếp cn sm vi các gii pháp di truyn hin đi, các xét nghim gen tiên tiến ngay ti các cơ s y tế ca Hoàn M. Điu này s h tr chn đoán và điu tr chính xác, ti ưu hóa phác đ điu tr cho tng cá nhân. Các chương trình đào to, hi tho khoa hc trong khuôn kh ca hp tác này cũng góp phn nâng cao chuyên môn ca đi ngũ y bác sĩ Hoàn M trong lĩnh vc di truyn, t đó, nâng cao cht lưng dch v điu tr và chăm sóc cho ngưi bnh và khách hàng ca Hoàn M."

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược - Ảnh 3.

Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ phát biểu tại buổi lễ 15/10. Ảnh: HM

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Gene Solutions Lab, Đồng sáng lập Gene Solutions cho biết:"Sc khe di truyn và y hc chính xác là xu hưng tt yếu ca y tế hin đi, là "cu ni" gia khoa hc phòng thí nghim và thc hành lâm sàng. Mi kết qu xét nghim t Gene Solutions s cung cp d liu giúp bác sĩ hiu sâu hơn v đc đim sinh hc, cơ chế bnh hc và yếu t di truyn ca tng bnh nhân, t đó la chn cá th hóa phác đ điu tr, la chn thuc, phương pháp can thip và theo dõi bnh nhân thi đim ti ưu nht, đt hiu qu điu tr tt hơn. Trong bi cnh nhu cu chăm sóc sc khe ngày càng cao, Gene Solutions tin rng hp tác này s góp phn lan ta nhng tiến b khoa hc vào đi sng, m rng cơ hi cho ngưi dân đưc tiếp cn các xét nghim cht lưng quc tế vi chi phí hp lý."

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Gene Solutions Lab, Đồng sáng lập Gene Solutions chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: HM

