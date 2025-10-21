Hợp tác này của hai bên góp phần mở rộng cơ hội cho người dân được tiếp cận các xét nghiệm chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam, trong đó có các xét nghiệm gen sàng lọc trước sinh không xâm lấn, các giải pháp tầm soát ung thư sớm và hỗ trợ điều trị ung thư.

Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh HM

Hợp tác toàn diện mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ và Gene Solutions sẽ phối hợp triển khai quy trình khám, tư vấn, làm xét nghiệm, hội chẩn về lĩnh vực sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và lĩnh vực điều trị ung thư cho người bệnh đang thăm khám và điều trị tại các bệnh viện và phòng khám trực thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, bao gồm: Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT) và chẩn đoán gen chuyên sâu trước sinh; Xét nghiệm tầm soát và hỗ trợ điều trị ung thư: Phân tích ctDNA giúp phát hiện sớm ung thư và hỗ trợ điều trị cá thể hóa; Xét nghiệm sàng lọc và chẩn đoán bệnh di truyền hiếm và rối loạn chuyển hóa ở trẻ sơ sinh; Xét nghiệm chẩn đoán nguyên nhân di truyền gây vô sinh – hiếm muộn; Cùng nhiều giải pháp y học chính xác khác phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo từng giai đoạn.

Theo kế hoạch, hai đơn vị cũng phối hợp thực hiện các nghiên cứu khoa học, tổ chức các hội nghị khoa học, hội thảo chuyên môn, kết hợp công tác đào tạo liên tục, cũng như thực hiện các chương trình chăm sóc và ưu đãi khách hàng, trong đó có chương trình triSure-VIP Card; và các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe di truyền.

Hợp tác này của hai bên góp phần mở rộng cơ hội cho người dân được tiếp cận các xét nghiệm chất lượng quốc tế ngay tại Việt Nam. Ảnh: HM

Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ, chia sẻ:"Thông qua hợp tác này, Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ mong muốn người bệnh và khách hàng của chúng tôi có thể tiếp cận sớm với các giải pháp di truyền hiện đại, các xét nghiệm gen tiên tiến ngay tại các cơ sở y tế của Hoàn Mỹ. Điều này sẽ hỗ trợ chẩn đoán và điều trị chính xác, tối ưu hóa phác đồ điều trị cho từng cá nhân. Các chương trình đào tạo, hội thảo khoa học trong khuôn khổ của hợp tác này cũng góp phần nâng cao chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Hoàn Mỹ trong lĩnh vực di truyền, từ đó, nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị và chăm sóc cho người bệnh và khách hàng của Hoàn Mỹ."

Bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ phát biểu tại buổi lễ 15/10. Ảnh: HM

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Gene Solutions Lab, Đồng sáng lập Gene Solutions cho biết:"Sức khỏe di truyền và y học chính xác là xu hướng tất yếu của y tế hiện đại, là "cầu nối" giữa khoa học phòng thí nghiệm và thực hành lâm sàng. Mỗi kết quả xét nghiệm từ Gene Solutions sẽ cung cấp dữ liệu giúp bác sĩ hiểu sâu hơn về đặc điểm sinh học, cơ chế bệnh học và yếu tố di truyền của từng bệnh nhân, từ đó lựa chọn cá thể hóa phác đồ điều trị, lựa chọn thuốc, phương pháp can thiệp và theo dõi bệnh nhân ở thời điểm tối ưu nhất, đạt hiệu quả điều trị tốt hơn. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, Gene Solutions tin rằng hợp tác này sẽ góp phần lan tỏa những tiến bộ khoa học vào đời sống, mở rộng cơ hội cho người dân được tiếp cận các xét nghiệm chất lượng quốc tế với chi phí hợp lý."

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Gene Solutions Lab, Đồng sáng lập Gene Solutions chia sẻ tại buổi lễ. Ảnh: HM

