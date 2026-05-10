Tập đoàn tư vấn tuyển dụng hàng đầu châu Á tiết lộ kỹ năng đang là "tấm vé sống còn" trên thị trường lao động 2026: 73% doanh nghiệp cùng nhắc tới

Trong bối cảnh thị trường lao động Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của số hóa, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI), câu hỏi được rất nhiều sinh viên, người trẻ và cả người đi làm quan tâm lúc này là nhà tuyển dụng thực sự cần gì trong những năm tới? Một nghiên cứu mới đây phần nào cho thấy bức tranh khá rõ nét về xu hướng tuyển dụng năm 2026, đồng thời hé lộ những áp lực rất lớn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt trong cuộc cạnh tranh nhân tài.

Theo Báo cáo Xu hướng Tuyển dụng 2026 của Reeracoen Việt Nam - tập đoàn tư vấn tuyển dụng hàng đầu châu Á đến từ Nhật Bản được thực hiện dựa trên khảo sát với 51 doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề trọng điểm tại Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng đang gia tăng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, trái ngược với tốc độ mở rộng nhân sự, ngân sách tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp lại không tăng tương ứng, trong khi nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn đang khan hiếm.

Mức thay đổi dự kiến trong hoạt động tuyển dụng năm 2026 so với 2025.

Báo cáo nhận định khoảng cách giữa tham vọng tăng trưởng và năng lực tuyển dụng thực tế đang ngày càng mở rộng. Điều này buộc nhiều doanh nghiệp phải tái định hình chiến lược tuyển dụng, giữ chân nhân sự và cạnh tranh nhân tài trong giai đoạn mới. Dù không ít tổ chức đang lên kế hoạch mở rộng quy mô nhân sự, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thực sự sẵn sàng về cấu trúc, chiến lược cũng như năng lực tuyển dụng để thu hút những nhân sự phù hợp cho chặng tăng trưởng tiếp theo.

Nghiên cứu của Reeracoen được thực hiện vào tháng 3/2026 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Trong đó, nhóm doanh nghiệp có liên quan đến Nhật Bản chiếm tỷ trọng khá cao, phản ánh mạng lưới khách hàng lâu năm của Reeracoen trong khối FDI Nhật Bản tại Việt Nam.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của báo cáo là nhu cầu tuyển dụng đang tăng nhanh, nhưng quá trình tuyển dụng lại chịu áp lực lớn hơn bao giờ hết. Có tới 7 trên 10 doanh nghiệp cho biết họ dự kiến mở rộng nhân sự trong năm nay. Tuy nhiên, kỳ vọng lương ngày càng cao, khoảng trống nhân sự cấp trung và ngân sách hạn chế đang khiến việc tuyển dụng trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Cụ thể, 86% doanh nghiệp cho biết kỳ vọng lương tăng cao đang là thách thức tuyển dụng lớn nhất hiện nay. Trong khi đó, chỉ 43% doanh nghiệp có kế hoạch tăng ngân sách tuyển dụng dù nhu cầu nhân sự đang tăng mạnh. Bên cạnh đó, 39% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng các vị trí quản lý cấp trung - nhóm nhân sự được xem là “xương sống” trong vận hành và mở rộng doanh nghiệp. Đáng chú ý, có tới 73% doanh nghiệp đánh giá kỹ năng số và AI là khoảng trống năng lực cấp thiết nhất trên thị trường lao động hiện nay.

Báo cáo cũng cho thấy triển vọng tuyển dụng năm 2026 vẫn duy trì tín hiệu khá tích cực. Trong số các doanh nghiệp tham gia khảo sát, 55% dự kiến tăng tuyển dụng nhẹ và 14% kỳ vọng tăng tuyển dụng mạnh, nâng tổng tỷ lệ doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng nhân sự lên tới 69%. Ngược lại, chỉ khoảng 10% doanh nghiệp dự kiến cắt giảm nhân sự.

Theo Reeracoen, xu hướng này phản ánh sự mở rộng thực sự của thị trường lao động Việt Nam, được thúc đẩy bởi dòng vốn FDI tiếp tục tăng, quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và nhu cầu mở rộng quy mô trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ.

Tuy nhiên, áp lực lớn nhất nằm ở bài toán chi phí. Có tới 84% doanh nghiệp dự kiến mức lương dành cho nhân sự mới sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026, nhưng chỉ 43% doanh nghiệp có kế hoạch tăng ngân sách tuyển dụng. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải tuyển nhiều hơn, trả lương cao hơn, nhưng vẫn phải hoạt động với nguồn lực gần như cũ.

Reeracoen gọi đây là “nghịch lý hiệu quả” của thị trường tuyển dụng hiện tại. Theo góc nhìn của đơn vị này, khoảng cách giữa tham vọng tuyển dụng và nguồn lực thực tế sẽ quyết định doanh nghiệp nào có thể mở rộng đội ngũ thành công trong năm 2026. Nếu không nâng cao hiệu quả tìm kiếm ứng viên, rút ngắn thời gian tuyển dụng và tận dụng tốt các đối tác tuyển dụng chiến lược, nhiều doanh nghiệp có thể rơi vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh nhân tài đang ngày càng khốc liệt.