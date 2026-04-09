Tập đoàn FWD tái thiết môi trường học tập với gói hỗ trợ 1 tỷ đồng tại Khánh Hoà

Các điểm trường được hỗ trợ bao gồm Trường Tiểu học Diên Sơn, Trường Tiểu học Diên Lâm và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Ninh Hòa. Tổng giá trị tài trợ lên đến 1 tỷ đồng, góp phần mang đến điều kiện học tập với thiết bị công nghệ hiện đại cho gần 1.500 học sinh trên địa bàn.



Trực tiếp đến thăm và trao tặng máy tính tại các trường học, bà Nguyễn Kim Mai Thư - Phó Tổng Giám đốc Quản Trị Nguồn Nhân Lực FWD Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi thấu hiểu rằng, sau những biến động do thiên tai, điều quan trọng nhất là giúp các em học sinh sớm có được môi trường học tập ổn định và bền vững. Hoạt động trao tặng máy tính lần này thể hiện cam kết lâu dài của FWD trong việc đầu tư cho giáo dục, tạo điều kiện để các em tiếp cận các phương pháp học tập hiện đại. Chúng tôi tin rằng, việc xây dựng những nền tảng vững chắc hôm nay sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ trong tương lai".

Với tinh thần chăm sóc cộng đồng, FWD kiên định theo đuổi những sáng kiến mang giá trị bền vững cho thế hệ trẻ, trong đó giáo dục luôn được xem là nền tảng quan trọng để kiến tạo tương lai. Dự án trao tặng máy tính không chỉ góp phần hỗ trợ các nhà trường duy trì hoạt động giảng dạy trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, mà còn giúp các em học sinh được tiếp cận công nghệ một cách ổn định, liên tục, từ đó nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập và mở rộng cơ hội phát triển lâu dài.

Song song đó, các thiết bị được trang bị còn giúp nhà trường từng bước triển khai những phương pháp giảng dạy linh hoạt, phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại và nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của học sinh. Đặc biệt tại những khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, việc tiếp cận công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các em duy trì nhịp học tập, theo kịp chương trình và từng bước hình thành những kỹ năng cần thiết để tự tin thích ứng với tương lai.

Dự án này là một phần trong chuỗi hoạt động cộng đồng của Tập đoàn FWD tại các thị trường nơi tập đoàn hiện diện, thể hiện cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng địa phương. Thông qua việc đầu tư vào giáo dục và nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ, FWD hướng đến việc góp phần xây dựng nền tảng phát triển ổn định, tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng và tạo ra những giá trị bền vững cho thế hệ tương lai.