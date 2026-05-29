Với định hướng phát triển theo mô hình báo chí hiện đại, Tạp chí Hàng không đang từng bước xây dựng hệ sinh thái nội dung đa nền tảng, lấy chiều sâu thông tin, năng lực phân tích và khả năng kết nối cộng đồng hàng không làm giá trị cốt lõi.

Nơi hội tụ các thương hiệu báo chí hàng không

Tạp chí Hàng không là cơ quan báo chí của Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam. Ấn phẩm hiện nay được hình thành trên cơ sở kế thừa nội dung, giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí Opensky – Bầu trời rộng mở trước đây. Theo đó, Tạp chí Opensky được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 02/GP-BVHTTDL ngày 27/3/2025 sau đó được đổi tên thành Tạp chí Hàng không (Vietnam Aviation Magazine), đồng thời thay đổi toàn diện về nhận diện, giao diện và định hướng phát triển nội dung.

Được biết, việc lựa chọn tên gọi "Tạp chí Hàng không" cũng mang ý nghĩa kế thừa một thương hiệu báo chí chuyên ngành từng gắn với lịch sử phát triển của ngành hàng không dân dụng Việt Nam. Theo các thông tin được công bố, tên gọi này được khôi phục từ Tạp chí Hàng không của Cục Hàng không Việt Nam trước đây, từng ngừng hoạt động vào năm 2014 trong quá trình quy hoạch, sắp xếp hệ thống báo chí.

Trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam đang phát triển nhanh cả về quy mô vận tải, hạ tầng sân bay và số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường, nhu cầu về một cơ quan báo chí chuyên ngành có khả năng phản ánh sâu các vấn đề của lĩnh vực này ngày càng trở nên rõ rệt. Đây cũng là cơ sở để Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam định hướng xây dựng Tạp chí Hàng không trở thành cơ quan ngôn luận của hiệp hội, đồng thời là diễn đàn thông tin phản ánh tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp hàng không Việt Nam.

Theo định hướng được công bố trong lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới gần đây, Tạp chí Hàng không không chỉ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền theo tôn chỉ báo chí chuyên ngành mà còn hướng tới vai trò kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia, cơ quan quản lý và độc giả quan tâm tới lĩnh vực hàng không. Nội dung của tạp chí tập trung phản ánh các vấn đề liên quan tới vận tải hàng không, hạ tầng sân bay, logistics hàng không, công nghệ, chuyển đổi xanh cũng như các xu hướng phát triển của ngành hàng không trong nước và quốc tế.

Chiến lược nội dung chuyên sâu, chuyên ngành

Ông Phạm Quốc Hợp - Trưởng ban Biên tập Tạp chí Hàng không, cho biết: "Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, Tạp chí Hàng không xác định ba nhóm độc giả trọng tâm gồm: Cộng đồng doanh nghiệp và người làm trong lĩnh vực hàng không – logistics; Các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu chính sách; Những người thường sử dụng dịch vụ hàng không, độc giả phổ thông quan tâm tới hàng không, du lịch và xu hướng dịch chuyển hiện đại. Việc xác định rõ các tệp độc giả mục tiêu được xem là cơ sở để tạp chí xây dựng chiến lược nội dung theo hướng chuyên sâu nhưng vẫn có khả năng mở rộng mức độ tiếp cận trên các nền tảng số."

Trên nền tảng đó, Tạp chí Hàng không ưu tiên phát triển nhóm nội dung phân tích chuyên sâu về chính sách và chiến lược phát triển ngành hàng không. Đây được xem là dòng nội dung lõi, hướng tới nhóm độc giả doanh nghiệp, nhà quản lý và giới chuyên gia. Các chủ đề như quy hoạch sân bay, phát triển trung tâm trung chuyển quốc tế, điều hành không lưu, quản lý slot bay, chiến lược đội bay, hạ tầng logistics hàng không hay xu hướng chuyển đổi xanh sẽ được triển khai theo hướng phân tích đa chiều, lý giải tác động và đặt trong bối cảnh cạnh tranh khu vực cũng như xu thế phát triển toàn cầu.

Tạp chí Hàng không thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm về các vấn đề thời sự của ngành hàng không.

Song song với các vấn đề trong nước, tạp chí cũng chú trọng nhóm nội dung cập nhật xu hướng hàng không quốc tế nhằm phục vụ nhu cầu theo dõi thị trường toàn cầu của cộng đồng doanh nghiệp và độc giả chuyên ngành. Các nội dung liên quan tới nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), chiến lược phát triển của các hãng bay quốc tế, cạnh tranh giữa các trung tâm trung chuyển, công nghệ máy bay thế hệ mới hay tác động của địa chính trị tới vận tải hàng không toàn cầu sẽ được theo dõi thường xuyên.

Một định hướng nội dung quan trọng khác là phát triển các sản phẩm báo chí giải thích nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tới nhóm độc giả phổ thông. Những chủ đề như giá vé máy bay, nguyên nhân chậm huỷ chuyến, quy trình vận hành sân bay, an toàn bay hay trải nghiệm hành khách sẽ được triển khai theo hướng lý giải thay vì chỉ đưa tin. Các nội dung dạng hỏi – đáp, dữ liệu trực quan, infographic hoặc video phân tích ngắn sẽ được ưu tiên nhằm giúp độc giả tiếp cận kiến thức hàng không một cách gần gũi hơn.

Bên cạnh các nội dung mang tính chính sách và phân tích, Tạp chí Hàng không cũng định hướng mở rộng các tuyến bài về công nghệ, đổi mới sáng tạo và phong cách sống gắn với hàng không hiện đại. Đây được xem là nhóm nội dung có khả năng kết nối ngành hàng không với các lĩnh vực du lịch, logistics, chuyển đổi số và kinh tế trải nghiệm.

Xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng

Trong định hướng phát triển giai đoạn mới, Tạp chí Hàng không đang từng bước xây dựng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng nhằm đáp ứng sự thay đổi trong hành vi tiếp nhận thông tin của độc giả hiện đại. Thay vì vận hành theo mô hình một cơ quan báo chí chỉ tập trung vào một loại hình, Tạp chí định hướng phát triển đồng thời nhiều nền tảng với vai trò và nhóm độc giả khác nhau.

Trong hệ sinh thái này, tạp chí in tiếp tục giữ vai trò là sản phẩm có tính lưu trữ, chuyên đề và chiều sâu phân tích cao, hướng tới nhóm độc giả chuyên ngành, nhà quản lý và doanh nghiệp. Các tuyến bài dài, nội dung nghiên cứu, phân tích chính sách và chuyên đề xu hướng phát triển ngành sẽ được ưu tiên thể hiện trên ấn phẩm in theo hướng chọn lọc và có giá trị tham khảo lâu dài.

Trong khi đó, tạp chí điện tử lại xây dựng từ một trung tâm điều phối chung thay vì chia tách độc lập giữa các loại hình báo chí. Theo mô hình này, mỗi chủ đề sẽ được đánh giá ngay từ đầu để xác định hình thức thể hiện phù hợp nhất với từng nền tảng và từng nhóm độc giả mục tiêu.

Những nội dung có chiều sâu phân tích và nhiều dữ liệu sẽ được phát triển thành bài viết chuyên đề trên tạp chí điện tử hoặc ấn phẩm in. Ngược lại, nội dung mang tính trực quan cao sẽ được ưu tiên thể hiện dưới dạng video ngắn, infographic và bài đăng mạng xã hội.

Tạp chí điện tử đóng vai trò là nền tảng trung tâm của hệ sinh thái nội dung, nơi cập nhật thông tin thị trường hàng không trong nước và quốc tế, đồng thời triển khai các bài phân tích chuyên sâu, nội dung multimedia và dữ liệu trực quan. Đây cũng là nơi lưu trữ và kết nối toàn bộ hệ thống nội dung số của Tạp chí Hàng không.

Song song đó, các kênh mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok…) và podcast sẽ tập trung vào nội dung ngắn, dễ hiểu, trực quan nhằm lan tỏa nhanh đến công chúng phổ thông.

Để vận hành hiệu quả hệ sinh thái đa nền tảng, Tạp chí Hàng không định hướng áp dụng mô hình tòa soạn hội tụ. Những chủ đề cần góc nhìn đa chiều hoặc trao đổi chuyên môn sẽ được triển khai dưới dạng talk video, podcast hoặc tọa đàm trực tuyến với sự tham gia của chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý.

Theo định hướng này, một nội dung gốc có thể được phát triển thành nhiều sản phẩm trên các nền tảng khác nhau. Ví dụ, một bài phân tích về quy hoạch sân bay hay giá vé máy bay có thể trở thành bài viết chuyên sâu trên tạp chí điện tử, infographic trên mạng xã hội, video giải thích ngắn hoặc podcast thảo luận cùng chuyên gia. Cách tiếp cận này giúp tối ưu nguồn lực sản xuất đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nội dung đến nhiều nhóm độc giả.

Thông qua chiến lược lấy độc giả làm trung tâm, hệ sinh thái đa nền tảng và mô hình tòa soạn hội tụ, Tạp chí Hàng không hướng tới xây dựng mô hình báo chí chuyên ngành hiện đại, hiệu quả kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng yêu thích hàng không tại Việt Nam.