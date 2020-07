Tập 4 "Kẻ Săn Tin" gay cấn với cảnh Minh Hằng bị hành hung dã man, hé lộ quá khứ đầy ám ảnh

Mở đầu tập 4 webdrama Kẻ Săn Tin, kẻ cầm đầu bắt cóc sếp Trương Chi của Khánh Hạ (Minh Hằng) đã có cuộc đối thoại với anh về mối thâm thù chồng chất từ quá khứ đến hiện tại.

Thì ra ngày xưa khi Trương Chi còn là một cảnh sát hình sự, chính anh đã từng tham gia vây bắt và triệt phá đường dây phạm tội dưới quyền người đàn ông này. Hiện tại anh lại viết bài báo phanh phui khách hàng của ông ta - cũng là những người đã xâm hại nữ diễn viên Quỳnh Thi.

Về phần Khánh Hạ, sau khi nhìn thấy gương mặt và vết sẹo trên tay kẻ cầm đầu, quá khứ của cô và Nhã Lan (Khả Ngân) bất chợt ùa về.

Quay trở lại hành trình giải cứu Trương Chi, Khánh Hạ và Thiên Quân (Lâm Bảo Châu) quyết định ra chợ mua những thứ cần thiết để lên kế hoạch đột nhập sào huyệt của địch. Trên đường cả hai gặp lại Cúc Cu (Duy Khánh) và quyết định nhờ người bạn mới này giúp đỡ.

Sau khi cứu được sếp, họ tiếp tục giải cứu những đứa trẻ bị bắt cóc nhưng không may tên cầm đầu quay lại. Do chênh lệch lực lượng, nhóm của Khánh Hạ, Thiên Quân và Trương Chi bị đánh túi bụi, may mắn Cúc Cu nhanh trí giả tiếng còi xe cảnh sát cứu thoát cả bọn.

Tuy thành công giải thoát những đứa trẻ nhưng một cô bé đã bị bọn xấu xâm hại, sự việc này một lần nữa đánh động ký ức của Khánh Hạ. Lớp học vẽ cùng Nhã Lan ngày xưa, ngày mưa tầm tã, hình ảnh Khánh Hạ bật khóc xin lỗi Nhã Lan... rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liệu Nhã Lan có phải là một nạn nhân của tội ác nào đó từ kẻ cầm đầu bắt cóc kia?

Cảnh quay khiến khán giả khá tò mò về quá khứ đầy ám ảnh mà Khánh Hạ và Nhã Lan từng trải qua trong quá khứ.

Khánh Hạ có cuộc hẹn với bác sĩ Hạ My (Trâm Anh The Face) để tìm hiểu về câu chuyện về người đàn ông tên Tín thường xuyên có hành động lạ với những bé gái. Đặc biệt là cô bé Tố Vy hàng xóm, ba mẹ bận rộn, cô giúp việc lại thờ ơ thường xuyên cho cô bé ra ngoài chơi với ông Tín.

Chàng “phi công" trẻ Thiên Quân cũng mạnh dạn hơn trong việc cưa cẩm “đàn chị" Khánh Hạ dù toàn nhận về sự phản hồi lạnh lùng.

Bác sĩ Hạ My nghi ngờ cô bé bị trầm cảm do là nạn nhân của việc quấy rối nên quyết định nhờ Khánh Hạ điều tra. Tập 4 kết thúc với câu hỏi của Hạ My về tuổi thơ của Khánh Hạ và những hình ảnh tiếp theo về màn đối đầu của Khánh Hạ cùng kẻ thủ ác năm xưa, liệu câu chuyện thật sự khủng khiếp đến thế nào?

Người đàn ông có mối thâm thù chồng chất từ quá khứ đến hiện tại với sếp Trương Chi của Khánh Hạ.

Chị Cúc Cu - Duy Khánh tiếp tục mang đến nhiều tiếng cười sau những màn đánh đấm ấn tượng trong "Kẻ Săn Tin".

Tập 4 webdrama "Kẻ Săn Tin" - Minh Hằng.

Tập 5 Kẻ Săn Tin sẽ lên sóng vào 20h thứ sáu ngày 24/7 trên kênh Youtube chính thức của Minh Hằng.