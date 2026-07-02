Tăng Thanh Hà để tóc uốn retro, diện đầm lụa hở lưng: Chưa cần lên phim đã ra dáng Nam Phương Hoàng hậu

Chiều 2/7 tại TP.HCM, dự án điện ảnh "Hoàng Hậu Cuối Cùng" chính thức công bố dàn diễn viên, đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng được chờ đợi nhất của Tăng Thanh Hà sau hơn một thập kỷ.

Vai diễn "đến đúng thời điểm của cuộc đời"

Xuất hiện tại sự kiện với mái tóc uốn retro và đầm lụa khoét lưng gợi nhớ thẩm mỹ thập niên 40, Tăng Thanh Hà khiến khán giả có mặt lập tức liên tưởng đến hình ảnh vị Hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn mà cô sắp hóa thân. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của "ngọc nữ màn ảnh Việt" sau 13 năm gần như rút lui khỏi showbiz để tập trung cho gia đình và kinh doanh.

Chia sẻ về quyết định tái xuất, Tăng Thanh Hà gọi đây là "một cái duyên". "Một lời mời và một vai diễn đến đúng vào thời điểm của cuộc đời. Hà đã có một thời tuổi trẻ được sống hết mình với đam mê, sau đó là 13 năm dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh, cho gia đình, làm mẹ, một quãng thời gian rất hạnh phúc và trọn vẹn. Đến thời điểm này công việc đã ổn định hơn, các con cũng tự lập hơn rất nhiều. Mình lại khao khát được sống cùng nhân vật và quay lại với điều mà mình rất yêu", nữ diễn viên nói.

Cô thừa nhận vai Nam Phương Hoàng hậu vừa là vinh dự vừa là áp lực rất lớn, bởi đây là nhân vật được nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. "Nhưng rồi mình sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều mà mình vẫn còn rất yêu. Hà đã có một hành trình rất đẹp với Hoàng Hậu Cuối Cùng", Tăng Thanh Hà trải lòng.

Ma Ran Đô vào vai Bảo Đại, dàn cast phụ toàn gương mặt gạo cội

Sánh vai cùng Tăng Thanh Hà là Ma Ran Đô trong vai vua Bảo Đại. Nam diễn viên cho biết áp lực lớn nhất không nằm ở nghi lễ hay phong thái, mà là thấu hiểu nội tâm nhân vật: "Khán giả có thể có những phán xét, đánh giá nhân vật này, còn với tôi, tôi không có những nhận xét đúng sai cho nhân vật. Điều tôi cố gắng nhất là thể hiện khía cạnh rất đời của ông: là một người chồng, người cha, người con".

Dàn diễn viên còn có NGƯT Diệu Đức trong vai Thái hậu Từ Cung và Trâm Anh trong vai vũ nữ Lệ Hà, một trong những người tình của vua Bảo Đại. Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái hợp giữa Ma Ran Đô và Trâm Anh. Các vai phụ và khách mời quy tụ loạt tên tuổi như NSƯT Hữu Châu, NSƯT Hồng Vân, NSND Tạ Minh Tâm, Thân Thúy Hà, Lãnh Thanh.

Về lý do chọn Trâm Anh sau hành trình casting kéo dài, đạo diễn Namcito kể lại chi tiết thú vị: "Ở buổi casting, cô ấy không diễn gì nhiều đâu, cô ấy chỉ ngồi đó cười và khóc, nhưng chúng tôi nhìn thấy buồn vui của nhân vật từ nụ cười, từ nước mắt của cô ấy".

6 năm ấp ủ, quay tại Đại Nội Huế, phục dựng Long bào và Phượng bào

"Hoàng Hậu Cuối Cùng" do bộ đôi Bảo Nhân và Namcito đạo diễn, phát triển suốt hơn 6 năm với sự đồng hành của Galaxy Studio, HKFilm và MAR6 Pictures. Phim là tác phẩm hư cấu lịch sử lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại, đặt trong bối cảnh những năm cuối cùng của Hoàng gia triều Nguyễn.

Đáng chú ý, đoàn phim được cấp phép quay tại Đại Nội Huế, trong đó có Điện Kiến Trung. Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho biết ê-kíp phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại di tích, cân nhắc kỹ từng thiết bị đưa vào để không ảnh hưởng du khách và đảm bảo tính bảo tồn.

Tại sự kiện, hai bộ triều phục biểu tượng cũng lần đầu được giới thiệu: Long bào của vua Bảo Đại do Ỷ Vân Hiên phục dựng cùng Cửu Long Mão, và Phượng bào của Hoàng hậu Nam Phương do SBHN thực hiện, đi kèm Cửu Phượng Mão được phục dựng theo tỷ lệ 1:1 từ tư liệu còn lưu giữ.

Đạo diễn Bảo Nhân khẳng định phim không khai thác nhân vật trước hết như một vị vua hay hoàng hậu, mà là những con người: "Tôi tin lịch sử cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra, còn điện ảnh giúp chúng ta cảm nhận những con người ấy đã sống như thế nào".

"Hoàng Hậu Cuối Cùng" dự kiến khởi chiếu ngày 5/3/2027.

Dun