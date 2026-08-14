Tang lễ sao nam hạng A tử vong vì xuất huyết não: Minh tinh Jung Ryeo Won khóc xé lòng, Hyun Bin - Lee Byung Hun gửi vòng hoa tiễn biệt

Vào ngày 13/8, showbiz Hàn Quốc chấn động trước thông tin nam đạo diễn hàng đầu Ahn Pan Seok - người đứng sau thành công của Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi - đã đột ngột qua đời sau thời gian điều trị xuất huyết não. Nam đạo diễn trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 65, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và công chúng xứ kim chi.

Tang lễ của đạo diễn Ahn Pan Seok được tổ chức tại Nhà tang lễ bệnh viện đại học quốc gia Seoul. Theo nguyện vọng của gia đình, lễ viếng được tiến hành riêng tư. Gia đình chọn hình ảnh Ahn Pan Seok cười hiền hậu để làm di ảnh. Trên bàn thờ bên trong linh đường, người thân đã đặt 1 chiếc hamburger vốn là món ăn yêu thích của cố đạo diễn. Minh tinh Jung Ryeo Won được cho biết khóc nức nở vì không thể chấp nhận được chuyện người thầy đáng kính của mình đã ra đi.

Những hình ảnh đầu tiên bên trong tang lễ của đạo diễn hàng đầu Ahn Pan Seok. Clip: Daum.

Di ảnh đạo diễn Ahn Pan Seok với nụ cười hiền hậu làm khán giả xót xa. Ảnh: NC.Press.

Gia đình đặt món ăn yêu thích của cố nghệ sĩ là hambuger lên bàn thờ. Ảnh: NC.Press.

Minh tinh Jung Ryeo Won khóc xé lòng vì không thể chấp nhận được chuyện người thầy của mình đã ra đi. Ảnh: X.

Bên ngoài phòng tang lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Choi Hwi Young và rất nhiều ngôi sao đình đám của showbiz như Hyun Bin, Han Ji Min, Kim Hee Ae, Yoo Hae Jin, Jung Hae In, Cho Young Woo, Park Bo Young, Han Hyo Joo, Lee Byung Hun, Kim Go Eun, Park Hae Soo, Wi Ha Joon, Go Hyun Jung... đã gửi vòng hoa tiễn biệt vị đạo diễn tài năng.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và các nghệ sĩ hàng đầu như Hyun Bin, Lee Byung Hun, Park Bo Young, Han Hyo Joo, Jung Hae In... đã gửi vòng hoa chia buồn. Ảnh: NC.Press.



Ahn Pan Seok phải nhập viện cấp cứu vì xuất huyết não hồi tháng 7. Trước đó, Ahn Pan Seok được chẩn đoán mắc ung thư phổi hồi năm 2025. Trong suốt quá trình điều trị, nam đạo diễn vẫn gắng sức hoàn thành công việc và tập trung hoàn thiện phim mới với tinh thần quyết tâm cao. Được biết, nam đạo diễn rời xa nhân thế khoảng 2 tháng trước khi bộ phim Bác Sĩ Tình Yêu - tác phẩm cuối cùng của ông - sẽ chính thức lên sóng trên Genie TV và kênh ENA. Phía đoàn phim cho biết quá trình ghi hình cho Bác Sĩ Tình Yêu đã hoàn tất nên lịch phát sóng không bị ảnh hưởng.

Ahn Pan Seok gia nhập đài MBC với vai trò nhà sản xuất thuộc bộ phận phim truyền hình hồi năm 1987 và từng bước thành danh. Kể từ đó tới nay, đạo diễn đã chỉ đạo diễn xuất ở nhiều tác phẩm ăn khách như Bí Mật Tòa Tháp Trắng, Đêm Lãng Mạn Ở Hagwon, Nghệ Thuật Đàm Phán... Đặc biệt, sau thành công của Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, Mối Tình Bí Mật, Ahn Pan Seok đã được truyền thông Hàn Quốc gọi là "bậc thầy của dòng phim tình cảm" tại làng phim xứ kim chi.

Đạo diễn Ahn Pan Seok đứng sau thành công của bộ phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi do Son Ye Jin và Jung Hae In đóng chính. Ảnh: IMBC.

Nguồn: Nate, Daum