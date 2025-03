Tang lễ cố diễn viên Quý Bình: Nghệ sĩ đến viếng cũng nhất quyết không được phép làm việc này

Hôm nay (8/3), lễ viếng NSƯT Quý Bình đã diễn ra tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam (Quận Gò Vấp, TPHCM). Như đã thông báo từ trước, gia đình muốn tổ chức tang lễ trang trọng, yên tĩnh đúng với nguyện vọng lúc sinh thời của cố nghệ sĩ.

An ninh tại lễ tang được thắt chặt tối đa. Từ bên ngoài nhà tang lễ đã được bố trí một đội an ninh để điều phối, tránh gây mất trật tự và ảnh hưởng đến giao thông khu vực. Bên trong nhà tang lễ cũng có bộ phận an ninh dày đặc để đảm bảo trật tự, nhắc nhở khác đến viếng tuân thủ quy định tại nhà tang lễ.

Đặc biệt, ban tổ chức tang lễ quy định không ai được chụp hình, quay phim, livestream. Ngay cả các nghệ sĩ đến viếng Quý Bình cũng cực kỳ kín đáo, không lộ diện trước truyền thông.

Quý Bình đã từ trần vào lúc 11 giờ ngày 6/3 (tức ngày 7/2 Âm lịch), hưởng dương 42 tuổi. Anh qua đời vì căn bệnh ung thư não.

Thời gian cuối đời, Quý Bình vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí, cũng không có bất cứ cập nhật gì trên mạng xã hội. Theo chia sẻ từ các đồng nghiệp thân thiết, dù mắc bạo bệnh nhưng Quý Bình không muốn làm phiền ai mà âm thầm điều trị, chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của nam diễn viên tài năng, tử tế khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả vô cùng thương tiếc.