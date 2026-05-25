Tăng Duy Tân và Bích Phương: Không xác nhận, nhưng hình ảnh này nói thay tất cả!

Dù chưa từng chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm, Tăng Duy Tân và Bích Phương vẫn liên tục khiến mạng xã hội "đứng ngồi không yên" bởi những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Đặc biệt thời gian gần đây, nam ca sĩ sinh năm 1995 liên tục đăng tải những khoảnh khắc có sự xuất hiện của Bích Phương, netizen cho rằng cặp đôi ngày càng thoải mái công khai mối quan hệ.

Mới đây, Tăng Duy Tân tiếp tục chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch Côn Đảo ở Instagram. Trong đó, gây chú ý nhất là khoảnh khắc tình cảm đi chung xe máy của cặp đôi. Nữ ca sĩ từ phía sau còn đặt tay lên eo của Tăng Duy Tân đầy tình cảm. Kèm với bức hình này, nam ca sĩ 9x viết dòng chú thích: "Anh có thể viết ra hơn trăm hơn ngàn lời...".

Không chỉ riêng bài đăng này, nếu theo dõi Instagram của Tăng Duy Tân thời gian gần đây, khán giả dễ dàng nhận ra Bích Phương xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc. Từ ảnh du lịch, tụ họp bạn bè đến những khoảnh khắc đời thường, cả hai liên tục đồng hành cùng nhau. Dù không nhắc trực tiếp đến chuyện yêu đương, cách nam ca sĩ thoải mái đăng ảnh chung khiến netizen cho rằng cặp đôi gần như không còn muốn giấu.

Nghi vấn tình cảm giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân bắt đầu râm ran từ cuối năm 2023 đến đầu 2024. Khi đó, cư dân mạng liên tục soi ra loạt "hint" đáng ngờ như dùng đồ đôi, check-in cùng địa điểm hay thậm chí bị nghi đã sống chung nhà. Dù bị gọi tên khắp các diễn đàn mạng xã hội, cả hai vẫn giữ thái độ im lặng, không lên tiếng xác nhận.

Giữa lúc tin đồn hẹn hò còn chưa hạ nhiệt, tháng 3/2024, Bích Phương chính thức trở lại đường đua Vpop với ca khúc Nâng Chén Tiêu Sầu do chính Tăng Duy Tân sáng tác. Không lâu sau đó, đến cuối năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục xuất hiện trong MV Ikigai của Tăng Duy Tân như một màn kết hợp đầy ăn ý khiến dân tình càng thêm "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Sau hơn một năm liên tục bị đồng nghiệp lẫn khán giả ghép đôi, đến tháng 4/2026, Tăng Duy Tân cuối cùng cũng có động thái được xem như công khai chuyện tình cảm. Nam ca sĩ chủ động đăng tải bộ ảnh đưa Bích Phương về Huế, kèm dòng trạng thái đầy tình tứ: "Dắt em về nơi âm nhạc của anh được sinh ra".

Trong lần hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm, Bích Phương nói: "Tình yêu đúng nghĩa là tình yêu không có chữ trách nhiệm. Mình tự cảm thấy có trách nhiệm với người ta thì mình làm như thế. Khi hai người đứng đối diện với nhau và nói cô phải có trách nhiệm với tôi, anh phải có trách nhiệm với tôi thì tình yêu ấy bị biến chất chữ tình yêu đi.

Tôi nghĩ tình yêu không phải một danh từ, nó chỉ là một tính từ nói lên trạng thái cảm xúc của mình. Chúng ta không nên quàng trách nhiệm lên nó. Trách nhiệm trong tình yêu là tự nguyện từ cả hai người, chứ không phải là cả hai ra điều kiện với nhau".

Tăng Duy Tân từng vào TP.HCM lập nghiệp và dần khẳng định dấu ấn riêng trong Vpop qua loạt ca khúc gây tiếng vang như Tình đầu, Ngây thơ, Dạ vũ, Bên trên tầng lầu hay Cắt đôi nỗi sầu. Với màu sắc âm nhạc hiện đại cùng chất giọng đặc trưng, nam ca sĩ nhanh chóng trở thành cái tên được giới trẻ yêu thích trong những năm gần đây.

Trong khi đó, Bích Phương được khán giả biết đến sau khi lọt top 7 Vietnam Idol 2010. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ từng bước xây dựng chỗ đứng riêng với hàng loạt bản hit đình đám như Có khi nào rời xa, Rằng em mãi ở bên, Mình yêu nhau đi, Gửi anh xa nhớ hay Bùa yêu. Không chỉ gây ấn tượng bởi âm nhạc bắt tai, Bích Phương còn được yêu mến nhờ hình ảnh duyên dáng, hài hước và gần gũi. Tại chung kết Em Xinh Say Hi 2025, Bích Phương tiếp tục chứng minh sức hút khi góp mặt trong đội hình Best5 bên cạnh Phương Mỹ Chi, LyHan, Orange và Lamoon.